ETV Bharat / state

पुष्कर पशु मेला: मारवाड़ी घोड़ों के बीच दुनिया के सबसे छोटे घोड़े शेटलैंड पोनी बने स्टार

पुष्कर मेले में पशुपालक अभिनव तिवारी इस बार शेटलैंड पोनी नस्ल के घोड़े और पुंगनूर गाय लेकर पहुंचे हैं, जो सबको आकर्षित कर रहे हैं.

शेटलैंड पोनी नस्ल के घोड़े
शेटलैंड पोनी नस्ल के घोड़े (ETV Bharat Ajmer)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 27, 2025 at 8:26 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

पुष्कर(अजमेर): राजस्थान का पुष्कर का अंतर्राष्ट्रीय पशु मेला इन दिनों दुनिया भर के पशुप्रेमियों और पर्यटकों को अपनी ओर खींच रहा है. ऊंचे कद वाले शानदार घोड़े और घोड़ियां जहां अपनी भव्यता से लोगों को मोहित कर रहे हैं, वहीं कम कद के प्यारे पोनी और गौवंश मेले का असली आकर्षण बन गए हैं. खास बात यह है कि ये छोटे कद के जानवर बिक्री के लिए नहीं, सिर्फ़ प्रदर्शनी के लिए लाए गए हैं. देश के कोने-कोने से आए पशुपालक और विदेशी पर्यटक इनकी तस्वीरें खींचकर मेले की यादें संजो रहे हैं. मारवाड़ी घोड़ों का सबसे बड़ा बाजार बन चुका यह मेला इस बार छोटे पशुओं की मासूमियत से और रंगीन हो गया है.

छोटे पशुओं का संरक्षक और चर्चा का केंद्र: मेले की भीड़ में सबसे ज्यादा सुर्खियाँ बटोर रहे हैं जयपुर निवासी पशुपालक अभिनव तिवारी. बगरू में उनका फार्महाउस है, जहाँ वे दुर्लभ और लुप्तप्राय नस्लों को पालते-पोसते हैं. पिछले साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दक्षिण भारत की विलुप्त हो रही पुंगनूर नस्ल के संरक्षण की अपील के बाद अभिनव ने पुष्कर मेला 2024 में पुंगनूर गाय और सांड लाकर सबका ध्यान खींचा था. इस बार वे दुनिया की सबसे छोटी घोड़ी नस्ल – शेटलैंड पोनी – लेकर आए हैं. चार शेटलैंड पोनी घोड़े-घोड़ियाँ देखकर लोग आश्चर्यचकित रह जाते हैं. पहली नजर में कोई यकीन ही नहीं करता कि इतने छोटे जीव असली घोड़े हो सकते हैं.

शेटलैंड पोनी नस्ल के घोड़े (ETV Bharat Ajmer)

इसे भी पढ़ें- अंतरराष्ट्रीय पुष्कर पशु मेले की शोभा बनीं पुंगनूर नस्ल की छोटी गायें, देखने के लिए उमड़ी भीड़

शेटलैंड पोनी बने मेले की शोभा: ये प्यारे पोनी स्कॉटलैंड के उत्तर में स्थित शेटलैंड द्वीप से उत्पन्न हुई नस्ल है. इनका कद मात्र 24 से 30 इंच होता है और वजन 200 किलो तक पहुंच सकता है. 10 साल से कम उम्र के बच्चे इन पर सवारी कर सकते हैं, लेकिन बड़े लोगों का ये बोझ नहीं सह पाते. अभिनव तिवारी बताते हैं, "राजस्थान की पहचान तो मारवाड़ी घोड़े हैं, जो ऊंचे कद और दाम वाली उन्नत नस्ल हैं. पूरे देश में मारवाड़ी घोड़ों की विशेषता के कारण चर्चा रहती है, लेकिन शेटलैंड पोनी शौकिया पालतू हैं." उन्होंने पंजाब से इन पोनी को खरीदकर राजस्थान में इंपोर्ट किया और नस्ल बढ़ाई. पुष्कर मेले में राजस्थान में शेटलैंड पोनी सिर्फ़ उनके पास ही हैं. लोग इन्हें छूते हैं, फोटो खिंचवाते हैं, बच्चे इनके साथ खेलते हैं. खरीदार भी आते हैं, लेकिन अभिनव साफ कहते हैं, "बेच देंगे तो हमारे पास नहीं रहेंगे. इन्हें सिर्फ़ प्रदर्शनी के लिए लाए हैं. लोगों की खुशी देखकर हमें सुकून मिलता है."

SHETLAND PONY HORSE
पुष्कर पशु मेले में छोटे घोड़े (ETV Bharat GFX)

पुंगनूर से मिनी माउस तक का संरक्षण: अभिनव की चर्चा सिर्फ पोनी तक सीमित नहीं है. इस बार वो 16 छोटे कद की गायें और तीन सांड भी मेले में लेकर आए हैं. इनमें पुंगनूर, बिछुर और मिनी माउस नस्ल शामिल हैं. पुंगनूर दक्षिण भारत की देसी नस्ल है, जिसका कद 24 से 36 इंच तक रहता है. कम जगह में रखी जा सकती हैं, इसलिए गौ-सेवा के इच्छुक लेकिन जगह की कमी वाले लोगों के लिए आदर्श हैं. प्रधानमंत्री मोदी की अपील से प्रेरित होकर अभिनव इनकी रक्षा कर रहे हैं. लोग इन छोटी गायों को देखकर मुस्कुराते हैं, बच्चे इनके साथ सेल्फी लेते हैं, लेकिन बिक्री नहीं होती. अभिनव कहते हैं, "लोग खुश होते हैं, तो हमें भी खुशी मिलती है."

इनका कद 24 से 30 इंच होता
इन घोड़ों का कद 24 से 30 इंच होता (ETV Bharat Ajmer)

इसे भी पढ़ें- अलवर लाई गईं तेलंगाना की पुंगनूर नस्ल की गायें बनीं आकर्षण का केंद्र, PM निवास में भी इन गायों का संवर्धन

पुष्कर मेला अब सिर्फ़ पशु व्यापार का केंद्र नहीं रहा. मारवाड़ी घोड़ों का सबसे बड़ा बाजार होने के साथ-साथ यह दुर्लभ नस्लों के संरक्षण का मंच भी बन गया है. अभिनव तिवारी जैसे पशुपालक नई पीढ़ी को प्रेरित कर रहे हैं कि पशुपालन सिर्फ़ कमाई का साधन नहीं, बल्कि सांस्कृतिक धरोहर बचाने का माध्यम भी है. ऊँचे घोड़े दाम कमाते हैं, लेकिन छोटे पोनी और गायें दिल जीत रहे हैं. इस मेले की रौनक में परंपरा भी है, व्यापार भी और संरक्षण की मिसाल भी. पुष्कर की धरती इस बार छोटे कद के बड़े सपनों की गवाह बन रही है.

शेटलैंड पोनी नस्ल के घोड़े
शेटलैंड पोनी के साथ अभिनव तिवारी (ETV Bharat Ajmer)

TAGGED:

PUSHKAR INTERNATIONAL FAIR
MINIATURE HORSE IN PUSHKAR FAIR
पुंगनूर नस्ल की गाय
WORLDS SMALLEST HORSE
SHETLAND PONY HORSE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

छठ महापर्व: अर्घ्य से पहले कुछ इस तरह तैयार होता है महाप्रसाद, जानें क्या है खासियत

ASEAN Summit: पीएम मोदी बोले- भारत की एक्ट ईस्ट नीति का मुख्य स्तंभ है आसियान

जानिए कितना खतरनाक है ग्रेड 2 फैटी लिवर, किसे होता है Fatty Liver Disease

इन देशों में स्लीपर बसें हैं बैन, जानिए हादसा होने पर क्यों बचना हो जाता है मुश्किल

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.