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17 साल तक सहती रही जुल्म, अब अफेयर की खातिर पति ने दिया तीन तलाक, 7 लोगों पर मुकदमा दर्ज

सांकेतिक फोटो ( Photo-ETV Bharat )

लक्सर: हरिद्वार लक्सर कोतवाली क्षेत्र में दहेज उत्पीड़न व तीन तलाक का एक गंभीर मामला सामने आया है. एक महिला ने पति समेत ससुराल पक्ष के सात लोगों के खिलाफ पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है. पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अधिनियम, 2019 समेत दहेज उत्पीड़न, मारपीट और धमकी देने की संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

पीड़िता ने अपनी तहरीर में बताया कि उसका निकाह करीब 17 वर्ष पूर्व हरिद्वार जनपद निवासी युवक के साथ हुई थी. निकाह के बाद से ही ससुराल पक्ष के लोग कम दहेज लाने का ताना देकर उसे प्रताड़ित करते थे. महिला के तीन बच्चे हैं. पीड़िता का आरोप है कि दो बेटियों को जन्म देने के बाद ससुराल वालों का व्यवहार उसके प्रति और अधिक खराब हो गया. ससुराल में उसे लगातार ताने, अपमान और मानसिक प्रताड़ना सहनी पड़ी. लोकलाज और बच्चों के भविष्य को देखते हुए वह इतने वर्षों तक सब कुछ सहती रही और उसने किसी से शिकायत नहीं की.