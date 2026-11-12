17 साल तक सहती रही जुल्म, अब अफेयर की खातिर पति ने दिया तीन तलाक, 7 लोगों पर मुकदमा दर्ज
लक्सर में दहेज उत्पीड़न और तीन तलाक की शिकायत के बाद पुलिस ने पड़ताल तेज कर दी है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : November 12, 2026 at 10:34 AM IST|
Updated : November 12, 2026 at 10:42 AM IST
लक्सर: हरिद्वार लक्सर कोतवाली क्षेत्र में दहेज उत्पीड़न व तीन तलाक का एक गंभीर मामला सामने आया है. एक महिला ने पति समेत ससुराल पक्ष के सात लोगों के खिलाफ पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है. पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अधिनियम, 2019 समेत दहेज उत्पीड़न, मारपीट और धमकी देने की संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.
पीड़िता ने अपनी तहरीर में बताया कि उसका निकाह करीब 17 वर्ष पूर्व हरिद्वार जनपद निवासी युवक के साथ हुई थी. निकाह के बाद से ही ससुराल पक्ष के लोग कम दहेज लाने का ताना देकर उसे प्रताड़ित करते थे. महिला के तीन बच्चे हैं. पीड़िता का आरोप है कि दो बेटियों को जन्म देने के बाद ससुराल वालों का व्यवहार उसके प्रति और अधिक खराब हो गया. ससुराल में उसे लगातार ताने, अपमान और मानसिक प्रताड़ना सहनी पड़ी. लोकलाज और बच्चों के भविष्य को देखते हुए वह इतने वर्षों तक सब कुछ सहती रही और उसने किसी से शिकायत नहीं की.
महिला के अनुसार, 9 नवंबर को विवाद ने गंभीर रूप ले लिया. आरोप है कि उस दिन पति, सास , देवर, देवरानी और ननद ने उसके साथ मारपीट की. पीड़िता का कहना है कि इसी दौरान पति ने कहा कि वह किसी अन्य महिला से निकाह करेगा, जिसके साथ उसका अफेयर चल रहा है. इसके बाद पति ने उसे तीन तलाक दे दिया. आरोपियों ने उसे पहने हुए कपड़ों में ही घर से निकाल दिया और दोबारा घर आने पर जान से मारने की धमकी दी. घर से निकाले जाने के बाद महिला ने हिम्मत जुटाकर लक्सर कोतवाली पहुंचकर पूरे मामले की लिखित शिकायत दी.
महिला की तहरीर के आधार पर आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. पुलिस पीड़िता के बयान दर्ज कर रही है और मामले की जांच की जा रही है. जांच के बाद तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.
-प्रवीण सिंह कोश्यारी, लक्सर कोतवाली प्रभारी-
लक्सर कोतवाली क्षेत्र में यह पहला मामला नहीं है इससे पूर्व में भी कई मामले आ चुके हैं. जिसमें पुलिस की तरफ से सख्त कार्रवाई की गई है.
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