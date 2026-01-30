ETV Bharat / state

अगर आपके फोन में ही 'WinGo' ऐप तो हो जाएं सावधान, ये app आपको बना देगा साइबर अपराधी, जानिए कैसे

नोएडा पुलिस का बड़ा खुलासा गौतम बुद्ध नगर पुलिस और गृह मंत्रालय द्वारा "WinGo" जैसे अर्निंग ऐप्स के खिलाफ बड़ी चेतावनी, जारी की गई है. डीसीपी साइबर क्राइम शैव्या गोयल ने बताया कि एक ई-चालान फ्रॉड की जांच कर रही थी, जिसमें पीड़ित को एक APK फाइल भेजी गई थी. जांच के दौरान पुलिस के हाथ 'WinGo' (विन गो) नामक ऐप लगा. जांच पता चला यह ऐप 'Telecom Mule as a Service' के रूप में काम कर रहा है. ऐप Google Play Store पर नहीं है. इसे दोस्त या परिचितों के जरिए Referral Link से डाउनलोड कराया जाता है.

नई दिल्ली/नोएडा: क्या आप भी 'मैसेज भेजो और पैसा कमाओ' जैसे विज्ञापनों पर क्लिक करते हैं? संभल जाइए! गौतमबुद्धनगर पुलिस और गृह मंत्रालय ने एक ऐसे ही ऐप 'WinGo' को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है. यह ऐप आपको अमीर नहीं, बल्कि 'साइबर क्रिमिनल' बना रहा है.

फोन में ऐप रखने से डाटा हो जाता है चोरी, अपराधियों को मिल जाता है एक्सेस

डीसीपी साइबर क्राइम ने बताया कि ऐप दावा करता है कि बिना कुछ किए बस फोन में ऐप रखने और 100-150 SMS भेजने के बदले आपको पैसे मिलेंगे. लेकिन जैसे ही आप ऐप इंस्टॉल करते हैं, साइबर अपराधी आपके नंबर का एक्सेस ले लेते हैं. आपकी गैलरी, कॉन्टैक्ट्स और लोकेशन का एक्सेस लेकर आपकी पूरी डिजिटल लाइफ चोरी कर लेते हैं. आपके फोन से सैकड़ों लोगों को ठगी के मैसेज भेजे जाते हैं. इसका सबसे खतरनाक पहलू यह है कि जब पुलिस जांच करेगी, तो पुलिस उस अपराधी तक नहीं, बल्कि आपके पास पहुंचती है क्योंकि सिम कार्ड और लोकेशन आपकी होती है

ब्लॉक हुआ विनगो ऐप्प

भारत सरकार के गृह मंत्रालय और पुलिस ने इस पर कड़ा प्रहार किया है, 'विंगो' के सर्वर को ब्लॉक कर दिया गया है. 1.5 लाख से ज्यादा मेंबर्स वाले 4 बड़े टेलीग्राम चैनल बंद किए गए. यूट्यूब ने इस ऐप को प्रमोट करने वाले 50 से ज्यादा वीडियो हटा दिए गए हैं. अगर आपने गलती से ऐप डाउनलोड कर लिया है या पैसा गंवा दिया है, तो घबराएं नहीं, तुरंत 1930 (साइबर हेल्पलाइन) पर कॉल करें. शिकायत दर्ज कराये. आपकी मेहनत की कमाई और आपकी डिजिटल पहचान, दोनों कीमती हैं. लालच में आकर इसे अपराधियों के हाथ न सौंपें। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें.

