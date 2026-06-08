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सिरोही में पति-पत्नी के बीच विवाद के बाद बवाल, पीहर पक्ष ने की आगजनी और तोड़फोड़, 12 गिरफ्तार

पति की मारपीट से घायल महिला के पीहर पक्ष के लोगों ने ससुराल के घर पर बोला हमला.

Goods scattered after vandalism and arson
तोड़फोड़ व आगजनी के बाद बिखरा सामान (ETV Bharat Sirohi)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 8, 2026 at 8:59 PM IST

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सिरोही: आबू रोड सदर थाना क्षेत्र के गिरवर स्थित भीलवास में पति-पत्नी के विवाद के बाद जमकर बवाल हो गया. महिला से मारपीट की घटना से नाराज पीहर पक्ष ने ससुराल पक्ष के घर पर हमला बोल दिया. ससुराल पक्ष के घर में तोड़फोड़ और आगजनी कर दी. घटना में घर का सामान जल गया. सूचना पर सदर थाना पुलिस पहुंची और 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया. मामले को लेकर क्षेत्र में तनाव है. इसके बाद पुलिस बल तैनात किया गया.

गिरवर चौकी प्रभारी भगवत सिंह ने बताया कि मामले में शांति बनाए रखने के लिए पुलिस लगातार निगरानी कर रही है. घटना में शामिल अन्य लोगों की भूमिका की जांच की जा रही है. पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है. इससे पहले पति की मारपीट से घायल एक महिला को निजी अस्पताल ले जाया गया. इसकी सूचना मिलने पर महिला के पीहर पक्ष के लोग आए और रोष जताया. इसी दौरान विवाद बढ़ गया और आक्रोशित लोगों ने महिला के ससुराल पक्ष के घर में तोड़फोड़ कर आग लगा दी. घटना के बाद पति और उसका परिवार घर छोड़कर फरार हो गया. घटना की गंभीरता को देखते हुए चौकी प्रभारी भगवत सिंह टीम के साथ तुरंत मौके पर पहुंचे और हालात को नियंत्रित किया.

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इनको किया गिरफ्तार: पुलिस ने आगजनी और तोड़फोड़ में शामिल 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया. इनके नाम प्रमुराम पुत्र सामीरजी, सोमी उर्फ सोनी पत्नी देणाराम, जमना पत्नी शंकर, सविता पत्नी अनाराम, शारदा पत्नी अजाराम, आबू पत्नी सामीर, गीता पत्नी प्रमुराम, मोहिनी देवी पत्नी सूरज, गवरी पत्नी साहिबराम, पिंका पत्नी नवाराम, मेवा पत्नी बदाराम तथा इन्द्रा पत्नी बाबू हैं. सभी आरोपी मानपुर, थाना आबू रोड शहर के निवासी हैं.

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DISPUTE BETWEEN HUSBAND AND WIFE
ASSAULT AND ARSON IN SIROHI
12 ACCUSED ARRESTED IN SIROHI
ATTACK ON HOUSE FOLLOWING DISPUTE
ARSON AFTER ASSAULT ON WOMAN

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