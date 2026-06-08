ETV Bharat / state

सिरोही में पति-पत्नी के बीच विवाद के बाद बवाल, पीहर पक्ष ने की आगजनी और तोड़फोड़, 12 गिरफ्तार

सिरोही: आबू रोड सदर थाना क्षेत्र के गिरवर स्थित भीलवास में पति-पत्नी के विवाद के बाद जमकर बवाल हो गया. महिला से मारपीट की घटना से नाराज पीहर पक्ष ने ससुराल पक्ष के घर पर हमला बोल दिया. ससुराल पक्ष के घर में तोड़फोड़ और आगजनी कर दी. घटना में घर का सामान जल गया. सूचना पर सदर थाना पुलिस पहुंची और 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया. मामले को लेकर क्षेत्र में तनाव है. इसके बाद पुलिस बल तैनात किया गया.

गिरवर चौकी प्रभारी भगवत सिंह ने बताया कि मामले में शांति बनाए रखने के लिए पुलिस लगातार निगरानी कर रही है. घटना में शामिल अन्य लोगों की भूमिका की जांच की जा रही है. पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है. इससे पहले पति की मारपीट से घायल एक महिला को निजी अस्पताल ले जाया गया. इसकी सूचना मिलने पर महिला के पीहर पक्ष के लोग आए और रोष जताया. इसी दौरान विवाद बढ़ गया और आक्रोशित लोगों ने महिला के ससुराल पक्ष के घर में तोड़फोड़ कर आग लगा दी. घटना के बाद पति और उसका परिवार घर छोड़कर फरार हो गया. घटना की गंभीरता को देखते हुए चौकी प्रभारी भगवत सिंह टीम के साथ तुरंत मौके पर पहुंचे और हालात को नियंत्रित किया.

पढ़ें:सिरोही में युवक की मौत पर बवाल, संदिग्ध आरोपियों के घर पर तोड़फोड़, जानिए मामला