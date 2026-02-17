ETV Bharat / state

घड़साना में अवैध संबंध में हत्या: पति का शव देख बोली आरोपी पत्नी-यह किसी और की बॉडी है, फोन पर लेती रही वारदात का ब्योरा

श्रीगंगानगर: जिले के घड़साना क्षेत्र में अवैध संबंध और घरेलू कलह के चलते विवाहिता के अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति भजनलाल की हत्या ने इंदौर के राजा रघुवंशी हत्याकांड की याद दिला दी. राजा की उसकी नवविवाहित पत्नी ने मेघालय ले जाकर हत्या कराई और शव पहाड़ी से फेंकवाया, वहीं घड़साना के भजनलाल का शव पत्नी ने हत्या के बाद नहर में डलवा दिया.

दो साल से संबंध: पुलिस के अनुसार, 4 जेडडब्ल्यूएम निवासी 32 वर्षीय भजनलाल की हत्या घरेलू विश्वासघात का नतीजा निकली. जांच में खुलासा हुआ कि मृतक की पत्नी इंद्रा देवी ने प्रेमी प्रभुदयाल के साथ मिलकर सुनियोजित तरीके से हत्या की. साजिश में 15 वर्षीय नाबालिग को शामिल किया. पुलिस के अनुसार, प्रभुदयाल लकड़ी काटने का कार्य करता था. करीब दो वर्षों से इंद्रा के संपर्क में था. दोनों के बीच प्रेम संबंध थे.प्रभुदयाल को अपनी पत्नी के किसी अन्य के संपर्क में होने का पता चला तो वैवाहिक जीवन में तनाव बढ़ गया. इसी दौरान उसकी इंद्रा से नजदीकियां बढ़ीं. उसने इंद्रा को सिम दी, जिस पर दोनों में बातचीत होती व खेतों में मिलते.

पति को शक हुआ तो रची साजिश: इधर, इंद्रा के पति भजनलाल को पत्नी के व्यवहार पर शक हो गया था. इस बात को लेकर दंपती के बीच कई बार झगड़ा हुआ. भजनलाल ने अपने परिवार को बताया कि इंद्रा का चाल-चलन ठीक नहीं है. परिवार ने इंद्रा को समझाने का प्रयास किया, लेकिन वह प्रभुदयाल के संपर्क में बनी रही. घर में बढ़ते क्लेश के बीच इंद्रा ने प्रेमी के साथ मिलकर पति को रास्ते से हटाने की साजिश रची. 13 जनवरी की रात भजनलाल घड़साना से बाइक पर अपने गांव लौट रहा था कि रात करीब 9:15 बजे पहले से घात लगाए प्रभुदयाल और नाबालिग ने उसे रोक लिया. दोनों ने लाठियों से भजनलाल के सिर पर ताबड़तोड़ वार किए. वह गंभीर घायल होकर गिरा तो रस्सी से गला घोंट दिया.

वारदात का ब्योरा ले रही थी इंद्रा: पुलिस जांच में सामने आया कि वारदात के दौरान इंद्रा मोबाइल पर अपने प्रेमी से संपर्क में थी. घटना की जानकारी लेती रही. आरोपियों ने भजनलाल को मृत समझकर उसकी बाइक पर बीच में बैठाया और करीब 20 किमी दूर इंदिरा गांधी नहर में ले गए. नहर के पास पहुंचते ही भजनलाल को होश आ गया. घबराए आरोपियों ने पास पड़ी ईंट से उसके सिर पर वार किया. इससे भजनलाल की मौत हो गई. शव और बाइक नहर में फेंककर आ गए.पंद्रह दिन बाद 2 फरवरी को फलोदी क्षेत्र में नहर से अज्ञात शव बरामद हुआ, जो बहाव के साथ लगभग 270 किलोमीटर दूर पहुंच चुका था. शव भजनलाल का निकला.