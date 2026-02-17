ETV Bharat / state

घड़साना में अवैध संबंध में हत्या: पति का शव देख बोली आरोपी पत्नी-यह किसी और की बॉडी है, फोन पर लेती रही वारदात का ब्योरा

घड़साना में भजनलाल के मर्डर ने इंदौर के राजा रघुवंशी हत्याकांड की याद दिला दी.

Deceased Bhajanlal, accused wife and Prabhudayal
मृतक भजनलाल, आरोपी पत्नी एवं प्रभुदयाल (ETV Bharat sriganganagar)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : February 17, 2026 at 3:36 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

श्रीगंगानगर: जिले के घड़साना क्षेत्र में अवैध संबंध और घरेलू कलह के चलते विवाहिता के अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति भजनलाल की हत्या ने इंदौर के राजा रघुवंशी हत्याकांड की याद दिला दी. राजा की उसकी नवविवाहित पत्नी ने मेघालय ले जाकर हत्या कराई और शव पहाड़ी से फेंकवाया, वहीं घड़साना के भजनलाल का शव पत्नी ने हत्या के बाद नहर में डलवा दिया.

दो साल से संबंध: पुलिस के अनुसार, 4 जेडडब्ल्यूएम निवासी 32 वर्षीय भजनलाल की हत्या घरेलू विश्वासघात का नतीजा निकली. जांच में खुलासा हुआ कि मृतक की पत्नी इंद्रा देवी ने प्रेमी प्रभुदयाल के साथ मिलकर सुनियोजित तरीके से हत्या की. साजिश में 15 वर्षीय नाबालिग को शामिल किया. पुलिस के अनुसार, प्रभुदयाल लकड़ी काटने का कार्य करता था. करीब दो वर्षों से इंद्रा के संपर्क में था. दोनों के बीच प्रेम संबंध थे.प्रभुदयाल को अपनी पत्नी के किसी अन्य के संपर्क में होने का पता चला तो वैवाहिक जीवन में तनाव बढ़ गया. इसी दौरान उसकी इंद्रा से नजदीकियां बढ़ीं. उसने इंद्रा को सिम दी, जिस पर दोनों में बातचीत होती व खेतों में मिलते.

पढ़ें:पत्नी ने प्रेमी के साथ रची थी साजिश, पति की हत्या कर नहर में फेंका शव

पति को शक हुआ तो रची साजिश: इधर, इंद्रा के पति भजनलाल को पत्नी के व्यवहार पर शक हो गया था. इस बात को लेकर दंपती के बीच कई बार झगड़ा हुआ. भजनलाल ने अपने परिवार को बताया कि इंद्रा का चाल-चलन ठीक नहीं है. परिवार ने इंद्रा को समझाने का प्रयास किया, लेकिन वह प्रभुदयाल के संपर्क में बनी रही. घर में बढ़ते क्लेश के बीच इंद्रा ने प्रेमी के साथ मिलकर पति को रास्ते से हटाने की साजिश रची. 13 जनवरी की रात भजनलाल घड़साना से बाइक पर अपने गांव लौट रहा था कि रात करीब 9:15 बजे पहले से घात लगाए प्रभुदयाल और नाबालिग ने उसे रोक लिया. दोनों ने लाठियों से भजनलाल के सिर पर ताबड़तोड़ वार किए. वह गंभीर घायल होकर गिरा तो रस्सी से गला घोंट दिया.

वारदात का ब्योरा ले रही थी इंद्रा: पुलिस जांच में सामने आया कि वारदात के दौरान इंद्रा मोबाइल पर अपने प्रेमी से संपर्क में थी. घटना की जानकारी लेती रही. आरोपियों ने भजनलाल को मृत समझकर उसकी बाइक पर बीच में बैठाया और करीब 20 किमी दूर इंदिरा गांधी नहर में ले गए. नहर के पास पहुंचते ही भजनलाल को होश आ गया. घबराए आरोपियों ने पास पड़ी ईंट से उसके सिर पर वार किया. इससे भजनलाल की मौत हो गई. शव और बाइक नहर में फेंककर आ गए.पंद्रह दिन बाद 2 फरवरी को फलोदी क्षेत्र में नहर से अज्ञात शव बरामद हुआ, जो बहाव के साथ लगभग 270 किलोमीटर दूर पहुंच चुका था. शव भजनलाल का निकला.

पढ़ें:शादी से खुश नहीं थी पत्नी, प्रेमी संग मिलकर पति को उतारा मौत के घाट, चार गिरफ्तार

इंद्रा ने शव पति का नहीं बताया: मृतक के पिता कृष्णलाल ने पहले ही घड़साना थाने में गुमशुदगी और हत्या की आशंका जताते मामला दर्ज कराया था. शव घर लाया गया तो इंद्रा का रवैया बदला नजर आया. उसने परिजनों से कहा कि यह उसके पति का शव नहीं है. शव अन्य का लाया गया. परिवार के पूछने पर भी उसने कुछ स्पष्ट नहीं किया. इसी बीच पुलिस तकनीकी साक्ष्य जुटाने में लगी रही. कॉल डिटेल रिकॉर्ड और मोबाइल लोकेशन की जांच में इंद्रा और प्रभुदयाल के बीच लगातार संपर्क की पुष्टि हुई.

शक होने पर मायके चली गई: पुलिस जांच का दायरा बढ़ने पर इंद्रा को शक हुआ और वह दोनों बच्चों को लेकर मायके चली गई. पुलिस टीम ने उसे वहीं से हिरासत में लिया. सख्ती से पूछताछ में पूरी साजिश कबूल ली. पुलिस ने पत्नी इंद्रा और उसके प्रेमी प्रभुदयाल को गिरफ्तार कर लिया, जबकि नाबालिग को डिटेन किया. इनके खिलाफ हत्या, आपराधिक षड्यंत्र और साक्ष्य मिटाने जैसी गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया.

पढ़ें: पिता की हत्या करने वाली बेटी को उम्र कैद , एससी-एसटी कोर्ट ने सुनाई सजा

TAGGED:

MURDER DUE TO ILLICIT RELATIONSHIP
ILLICIT RELATIONS DOMESTIC DISPUTES
दो साल से संबंध थे
HUSBAND SUSPECTS ACCUSED WIFE
MURDER IN GHADSANA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.