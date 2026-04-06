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नशे के दलदल से युवाओं को बचाएगी ‘The White Truth’, स्कूल-कॉलेजों में दिखाई जाएगी सत्य घटनाओं पर आधारित वेब सीरीज

HGVS के प्रदेश अध्यक्ष जियानंद शर्मा ने बताया कि आज का युवा डिजिटल प्लेटफॉर्म से ज्यादा जुड़ा हुआ है. उन्होंने कहा कि पारंपरिक तरीकों की बजाय वेब सीरीज जैसे माध्यम से संदेश ज्यादा प्रभावी ढंग से पहुंचाया जा सकता है. ‘The White Truth’ केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि एक सामाजिक संदेश देने वाली पहल है, जो युवाओं को सीधे प्रभावित करती है.

शिक्षा विभाग के उच्च और प्रारंभिक निदेशकों ने सभी स्कूलों और कॉलेजों के प्रिंसिपलों को निर्देश दिए हैं कि वे इस वेब सीरीज की स्क्रीनिंग अनिवार्य रूप से करवाएं. वहीं, पुलिस महानिदेशक (DGP) ने भी सभी जिला पुलिस प्रमुखों को निर्देश दिए हैं कि इस अभियान को जमीनी स्तर तक पहुंचाया जाए. इसका उद्देश्य युवाओं और समाज के हर वर्ग में नशे के खिलाफ जागरूकता फैलाना है.

शिमला: हिमाचल प्रदेश में बढ़ते नशे के खतरे से निपटने के लिए एक नई और प्रभावी पहल शुरू की गई है. हिमाचल ज्ञान विज्ञान समिति (HGVS) द्वारा तैयार की गई वेब सीरीज ‘The White Truth’ अब प्रदेश के सभी सरकारी स्कूलों और कॉलेजों में दिखाई जाएगी. शिक्षा विभाग ने इसके लिए निर्देश जारी कर दिए हैं, ताकि युवाओं को नशे के खतरों के प्रति समय रहते जागरूक किया जा सके.

इस वेब सीरीज की खास बात इसकी वास्तविकता है. यह केवल काल्पनिक कहानी नहीं है, बल्कि इसमें कई वास्तविक घटनाओं को शामिल किया गया है. इसमें दिखाया गया है कि कैसे एक खुशहाल परिवार नशे के कारण बिखर जाता है और कैसे युवा ‘पीयर प्रेशर’ के चलते इस जाल में फंसते हैं.

हिमाचल में बढ़ता नशे का खतरा

प्रदेश में नशे की समस्या लगातार गंभीर होती जा रही है. ‘चिट्टा’ जैसे सिंथेटिक ड्रग्स ने युवाओं को तेजी से अपनी चपेट में लिया है. नशा माफिया अब गांवों और स्कूलों तक पहुंच चुका है, जिससे स्कूली बच्चे भी इसका शिकार बन रहे हैं। ओवरडोज के मामलों में भी लगातार वृद्धि दर्ज की जा रही है.

स्कूल-कॉलेजों में विशेष सत्र

इस अभियान के तहत स्कूलों और कॉलेजों में विशेष सत्र आयोजित किए जाएंगे. प्रार्थना सभा, जीरो पीरियड या अन्य समय में इस वेब सीरीज को दिखाया जाएगा, ताकि छात्र, शिक्षक और अन्य कर्मचारी सभी इसे देख सकें और इसके संदेश को समझ सकें. सरकार के निर्देशानुसार यह अभियान सभी सरकारी वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों, कॉलेजों, संस्कृत और तकनीकी संस्थानों में चलाया जाएगा. ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, जहां जागरूकता की कमी ज्यादा है. HGVS इस पहल को आगे भी जारी रखने की योजना बना रही है. अब तक इस वेब सीरीज के तीन एपिसोड जारी किए जा चुके हैं और उन्हें सोशल मीडिया पर अच्छा रिस्पॉन्स मिला है. आने वाले दिनों में नए एपिसोड भी लॉन्च किए जाएंगे, जिससे अभियान और मजबूत होगा.

‘मदर्स अगेंस्ट एडिक्शन’ पहल

समिति ने अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर ‘मदर्स अगेंस्ट एडिक्शन’ अभियान भी शुरू किया है. इसका उद्देश्य माताओं को जागरूक करना है, ताकि वे अपने बच्चों के व्यवहार में बदलाव को पहचान सकें और उन्हें नशे से दूर रख सकें. ‘The White Truth’ अब केवल एक वेब सीरीज नहीं, बल्कि नशा मुक्त हिमाचल का एक मजबूत अभियान बन चुकी है. अगर समाज, प्रशासन और युवा मिलकर इस पहल को अपनाते हैं, तो आने वाले समय में नशे के खिलाफ बड़ी लड़ाई जीती जा सकती है.

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