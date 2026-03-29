IPS केके बिश्नोई बने दूल्हा, आंखों पर काला चश्मा और हाथ में तलवार, बारात जोधपुर के लिए हुई रवाना
यूपी कैडर के चर्चित IPS केके बिश्नोई आज जोधपुर में IPS अंशिका वर्मा संग शाही शादी रचा रहे हैं.
Published : March 29, 2026 at 3:55 PM IST
बाड़मेर: उत्तर प्रदेश के चर्चित दो आईपीएस अफसर केके बिश्नोई और अंशिका वर्मा शादी के बंधन में बांधने जा रहे हैं. दोनों आज जोधपुर में अग्नि को साक्षी मानकर सात फेरे लेंगे. सोशल मीडिया पर पिछले कई दिनों से इन दोनों आईपीएस अफसरों की शादी छाई हुई है. यूपी के आईपीएस केके बिश्नोई की बारात रविवार को राजस्थान के बाड़मेर के धोरीमन्ना में स्थित उनके घर से बड़ी धूमधाम के साथ जोधपुर के लिए रवाना हुई. इससे पहले तमाम घर पर पारम्परिक रस्मों को निभाया गया.
जोधपुर के लिए रवाना हुई बारात: संभल SP केके बिश्नोई दूल्हा बनकर अपनी बारात के साथ राजस्थान के बाड़मेर से जोधपुर रवाना हो गए हैं, जहां वे आज बरेली एसपी आईपीएस अंशिका वर्मा के संग सात फेरे लेगे. रविवार दोपहर को केके बिश्नोई दूल्हा बनकर सज-धज कर घर से बाहर निकले. उन्होंने शेरवानी पहन रखी थी. हाथ में तलवार, काला चश्मा लगाकर बिश्नोई घोड़ी पर बैठे. इससे पहले वो मंदिर गए और पूजा-अर्चना की. इसके साथ ही उनके घर पर बारात रवानगी की पारंपरिक रीति रिवाज को निभाया गया. इसके बाद वह घर से रवाना हुए रास्ते में ढोल नगाड़ों की धुन पर घर की महिलाएं ने झूमते नाचते हुई नजर आई.
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जोधपुर में होगा रिसेप्शन: वहीं, शनिवार रात को केके बिश्नोई का मेहंदी कार्यक्रम आयोजित किया गया. इस दौरान बिश्नोई राजस्थानी गानों पर दोस्तों के साथ डांस करते नजर आए. उनके हाथों में मेहंदी लगी हुई थी. इसके बाद आज उनकी बारात जोधपुर के लिए रवाना हुई. कल 30 मार्च को जोधपुर में शादी के रिसेप्शन का कार्यक्रम रखा गया है, जहां मेहमान पहुंचेंगे. यूपी के चर्चित इन दोनों आईपीएस की शादी पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया पर छाई हुई है. सगाई और शादी से जुड़े वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहे है.
IPS कृष्ण कुमार बिश्नोई (केके बिश्नोई) 2018 और अंशिका 2021 बैच की आईपीएस अफसर हैं. किसान परिवार से आने वाले आईपीएस केके बिश्नोई बाड़मेर जिले के धोरीमन्ना के मूल निवासी हैं. बिश्नोई वर्तमान में यूपी के संभल एसपी के पद कार्यरत हैं. वहीं, IPS अंशिका वर्मा उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की मूल निवासी हैं. उनके पिता रिटायर्ड इंजीनियर ओर मां गृहिणी हैं. वर्तमान में अंशिका बरेली एसपी (साउथ) के तौर पर कार्यरत हैं.
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