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IPS केके बिश्नोई बने दूल्हा, आंखों पर काला चश्मा और हाथ में तलवार, बारात जोधपुर के लिए हुई रवाना

संभल SP केके बिश्नोई बने दूल्हा ( ETV Bharat Barmer )