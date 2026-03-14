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हिमाचल में बदलने वाला है मौसम, जानें किस दिन से होगी बारिश

शिमला: हिमाचल प्रदेश में मौसम का मिजाज एक बार फिर बदलने वाला है. मौसम विभाग शिमला के मुताबिक अगले कुछ दिनों में राज्य के कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश, आंधी और बिजली चमकने की संभावना जताई गई है. 15 और 16 मार्च को मौसम के ज्यादा सक्रिय रहने का अनुमान है.

मौसम विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य के कुछ स्थानों पर हल्की बारिश और बर्फबारी दर्ज की गई. कई स्थानों पर न्यूनतम तापमान में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज हुई है. अधिकांश स्थानों पर न्यूनतम तापमान सामान्य से 2 से 6 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा, जबकि ऊंचे पहाड़ी क्षेत्रों में यह सामान्य से 3 से 7 डिग्री अधिक और मध्य पहाड़ी क्षेत्रों में 7 से 17 डिग्री तक अधिक दर्ज किया गया. प्रदेश में न्यूनतम तापमान 11 से 18 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा. सबसे कम न्यूनतम तापमान ताबो में माइनस 2.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. प्रदेश में सबसे अधिक तापमान पांवटा साहिब में 33 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.

कहां कितना तापमान

प्रदेश में तापमान सामान्य से ऊपर बना हुआ है. निचले और मैदानी क्षेत्रों में अधिकतम तापमान 20 से 33 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया, जबकि मध्य पहाड़ी क्षेत्रों में यह 13 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा. प्रदेश में सबसे अधिक अधिकतम तापमान पांवटा साहिब में 33 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार ऊना में 32.0°C, नेरी में 30.1°C, नाहन में 29.9°C, मंडी में 29.8°C, धर्मशाला में 29.0°C, कांगड़ा में 28.5°C, सुंदरनगर में 28.0°C, भुंतर में 27.1°C, सोलन में 27.0°C और शिमला में 20.8°C अधिकतम तापमान रिकॉर्ड किया गया. कल्पा में 17.4°C, कुफरी में 15.9°C, ताबो में 11.6°C और केलांग में 9.0°C अधिकतम तापमान दर्ज किया गया.

15 मार्च को बदलेगा मौसम