हिमाचल में बदलने वाला है मौसम, जानें किस दिन से होगी बारिश
राजधानी शिमला में सुबह से हल्के बादल छाए हुए हैं. हिमाचल में आने वाले दिनों में मौसम खराब रह सकता है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : March 14, 2026 at 2:30 PM IST|
Updated : March 14, 2026 at 2:40 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश में मौसम का मिजाज एक बार फिर बदलने वाला है. मौसम विभाग शिमला के मुताबिक अगले कुछ दिनों में राज्य के कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश, आंधी और बिजली चमकने की संभावना जताई गई है. 15 और 16 मार्च को मौसम के ज्यादा सक्रिय रहने का अनुमान है.
मौसम विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य के कुछ स्थानों पर हल्की बारिश और बर्फबारी दर्ज की गई. कई स्थानों पर न्यूनतम तापमान में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज हुई है. अधिकांश स्थानों पर न्यूनतम तापमान सामान्य से 2 से 6 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा, जबकि ऊंचे पहाड़ी क्षेत्रों में यह सामान्य से 3 से 7 डिग्री अधिक और मध्य पहाड़ी क्षेत्रों में 7 से 17 डिग्री तक अधिक दर्ज किया गया. प्रदेश में न्यूनतम तापमान 11 से 18 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा. सबसे कम न्यूनतम तापमान ताबो में माइनस 2.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. प्रदेश में सबसे अधिक तापमान पांवटा साहिब में 33 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.
कहां कितना तापमान
प्रदेश में तापमान सामान्य से ऊपर बना हुआ है. निचले और मैदानी क्षेत्रों में अधिकतम तापमान 20 से 33 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया, जबकि मध्य पहाड़ी क्षेत्रों में यह 13 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा. प्रदेश में सबसे अधिक अधिकतम तापमान पांवटा साहिब में 33 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार ऊना में 32.0°C, नेरी में 30.1°C, नाहन में 29.9°C, मंडी में 29.8°C, धर्मशाला में 29.0°C, कांगड़ा में 28.5°C, सुंदरनगर में 28.0°C, भुंतर में 27.1°C, सोलन में 27.0°C और शिमला में 20.8°C अधिकतम तापमान रिकॉर्ड किया गया. कल्पा में 17.4°C, कुफरी में 15.9°C, ताबो में 11.6°C और केलांग में 9.0°C अधिकतम तापमान दर्ज किया गया.
15 मार्च को बदलेगा मौसम
मौसम विभाग के अनुसार 15 मार्च को ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और शिमला जिलों में एक-दो स्थानों पर गरज के साथ बिजली चमकने और तेज हवाएं चलने की संभावना है. इस दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं. 16 मार्च को भी चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और शिमला जिलों में कहीं-कहीं गरज के साथ बारिश और तेज हवा चलने का अनुमान है. 17 मार्च को मैदानी इलाकों में मौसम शुष्क रहा, जबकि मध्य पर्वतीय और उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश की संभावना है. 18 और 19 मार्च को फिर पूरे हिमाचल में बारिश की संभावना है.
कहां कितनी बारिश
बारिश के आंकड़ों की बात करें तो बीते 24 घंटों में धर्मशाला में 7.1 मिमी, चंबा में 7.0 मिमी, कुकुमसेरी में 6.8 मिमी, तिस्सा और जोत में 6.0 मिमी, सराहन में 5.5 मिमी तथा केलांग में 5.0 मिमी वर्षा दर्ज की गई. इसके अलावा कई अन्य स्थानों पर भी हल्की वर्षा रिकॉर्ड की गई.
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