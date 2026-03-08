हिमाचल के इन शहरों में हीट वेव चलने की संभावना, इस दिन हो सकती है बारिश
हिमाचल में गर्मी लगातार बढ़ रही है. बढ़ती गर्मी के कारण लोग परेशान है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : March 8, 2026 at 3:30 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश में मार्च के पहले सप्ताह में ही गर्मी के तेवर तेज हो गए हैं. बढ़ती गर्मी और बारिश के कारण लोग परेशान हैं. बारिश न होने के कारण बागवान और किसानों की चिंताएं बढ़ गई हैं. कई शहरों का तापमान सामान्य से अधिक पहुंच गया है. पहाड़ों पर भी लोग समय से पहले ही गर्मी का अनुभव कर रहे हैं.
कई शहरों में अधिकतम तापमान सामान्य से 6 से 11 डिग्री सेल्सियस तक अधिक दर्ज किया गया है. मौसम विभाग के अनुसार अभी दो से तीन दिनों तक राज्य में अधिकतम तापमान में अधिक बदलाव की संभावना नहीं है, जबकि इसके बाद न्यूनतम तापमान में 3–4 डिग्री और अधिकतम तापमान में करीब 4–5 डिग्री की गिरावट आ सकती है.
इस दिन से बारिश की संभावना
मौसम विभाग के अनुसार 8 और 9 मार्च को राज्य में मौसम साफ रहने की संभावना है. 10 मार्च से पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से कुछ जिलों में मौसम बदल सकता है. इसके बाद ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर और मध्य व निचले पहाड़ी क्षेत्रों में छिटपुट जगहों पर हल्की बारिश या बर्फबारी की संभावना है.
हीट वेव की आशंका
मौसम विभाग के मुताबिक 10, 13 और 14 मार्च को भी ऊंची पहाड़ियों पर कहीं-कहीं हल्की बारिश और बर्फबारी हो सकती है. इस दौरान हमीरपुर, कुल्लू, चंबा, कांगड़ा, मंडी, शिमला, लाहौल स्पीति, किन्नौर में बारिश की संभावना है. वहीं, कांगड़ा, कुल्लू और मंडी जिलों में 10 से 12 मार्च के बीच एक-दो स्थानों पर ऊष्ण लहर (हीट वेव) चलने की संभावना जताई गई है.
विभिन्न शहरों का तापमान
राजधानी शिमला में अधिकतम तापमान 23.6 डिग्री दर्ज किया गया, जो सामान्य से 7.8 डिग्री अधिक है. वहीं सुंदरनगर में 30.7 डिग्री, भुंतर में 30.9 डिग्री और धर्मशाला में 30 डिग्री तापमान दर्ज किया गया. सबसे अधिक तापमान ऊना में 33.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से 6.4 डिग्री ज्यादा है. इसके अलावा मंडी में 32.6 डिग्री, नाहन में 27 डिग्री, सोलन में 27 डिग्री और कांगड़ा में 30 डिग्री तापमान दर्ज किया गया. ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भी तापमान सामान्य से अधिक बना हुआ है.
कल्पा में 22.1 डिग्री तापमान दर्ज किया गया, जो सामान्य से 11.5 डिग्री अधिक है। धर्मशाला में 30 डिग्री तापमान सामान्य से 8.1 डिग्री ज्यादा रहा. नाहन में 27 डिग्री तापमान सामान्य से 3.1 डिग्री ज्यादा रहा। केलांग में 14.1 डिग्री तापमान सामान्य से 11.1 डिग्री अधिक दर्ज हुआ। सोलन में 27 डिग्री तापमान सामान्य से 4.2 डिग्री अधिक रहा.
इसके अलावा मनाली में 24.8 डिग्री (सामान्य से 7.6 अधिक), कांगड़ा में 30 डिग्री (सामान्य से 6.3 अधिक), मंडी में 32.6 डिग्री (सामान्य से 5.8 अधिक), चंबा में 27.5 डिग्री (सामान्य से 1.1 अधिक), जुब्बड़हट्टी में 25.7 डिग्री (सामान्य से 2.1 अधिक), कुफरी में 18.4 डिग्री (सामान्य से 3.6 अधिक), बरठीं में 29 डिग्री (सामान्य से 2 अधिक), कसौली में 24.8 डिग्री (सामान्य से 0.7 अधिक), ताबो में 17.9 डिग्री (सामान्य से 1 अधिक) और नेरी में 31.7 डिग्री तापमान दर्ज किया गया, जो सामान्य से 2 डिग्री अधिक है.
ये भी पढ़ें: HPTDC के 8 होटल ओ एंड एम पर निजी हाथों में देगी सरकार, सुधीर ने कसा तंज "हालात वही, जज़्बात नए"