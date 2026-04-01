ETV Bharat / state

मौसम की करवट: दिल्ली-NCR में बारिश के बाद धूप, तापमान बढ़ने का अनुमान

मौसम विभाग की माने तो आज 1 अप्रैल को दिल्ली एनसीआर में तेज धूप रह सकती है. मौसम दिनभर साफ रहेगा.

इंडिया गेट
इंडिया गेट (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : April 1, 2026 at 7:52 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: दिल्ली एनसीआर में एक के बाद एक आ रहे वेस्टर्न डिस्टरबेंस की वजह से मौसम पल-पल करवट ले रहा है. कभी बारिश हो रही है तो कभी धूप निकल रही है. कभी हवाएं चल रही हैं तो कभी बादल छा जा रहे हैं.

राजधानी के कई हिस्सों में मंगलवार को हल्की बारिश दर्ज की गई. राजधानी में दोपहर बाद घने बादल और बिजली कड़कने के साथ मौसम बदल गया. दिन में ही लोग गाड़ियों की लाइट जलाकर चलाते हुए देखे गए. मंगलवार को सफदरजंग में अधिकतम तापमान 33.7 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 1.1 डिग्री अधिक था जबकि न्यूनतम तापमान 19.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया और यह सामान्य से 1.3 डिग्री सेल्सियस अधिक था.

आज के मौसम का हालमौसम विभाग की माने तो आज 1 अप्रैल को दिल्ली एनसीआर में तेज धूप रह सकती है. मौसम दिनभर साफ रहेगा, हालांकि बादल बीच-बीच में आते जाते रहेंगे. मौसम में आज कोई और बड़ा बदलाव होता हुआ नजर नहीं आ रहा है और ना ही कोई बारिश या आंधी का पूर्वानुमान है. भारत मौसम विज्ञान विभाग की मानें तो 1 से 2 अप्रैल को दिल्ली एनसीआर का अधिकतम तापमान अचानक बढ़कर 37 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है. जबकि न्यूनतम तापमान भी 20 से 21 डिग्री सेल्सियस तक चला जाएगा, लेकिन 1-2 अप्रैल के बाद मौसम फिर से करवट लेगा.

केंद्रीय प्रदूषण एक नियंत्रण बोर्ड CPCB के अनुसार राजधानी दिल्ली में बुधवार सुबह 7: 15 बजे तक औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक 109 अंक बना हुआ है जबकि दिल्ली एनसीआर के शहर फरीदाबाद में 102 गुरुग्राम में 108 गाजियाबाद में 112 ग्रेटर नोएडा में 105 और नोएडा में 101 अंक बना हुआ है. राजधानी दिल्ली के अधिकांश इलाकों में AQI लेवल 100 से ऊपर और 200 के बीच में बना हुआ है, जबकि कुछ इलाकों में AQI लेवल 100 से नीचे बना हुआ है.

ये भी पढ़ेंः

TAGGED:

DELHI MAUSAM UPDATE
DELHI TEMPERATURE TODAY
DELHI RAIN FORECAST
IMD RAIN ALERT DELHI
DELHI NCR WEATHER UPDATE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.