मौसम की करवट: दिल्ली-NCR में बारिश के बाद धूप, तापमान बढ़ने का अनुमान
मौसम विभाग की माने तो आज 1 अप्रैल को दिल्ली एनसीआर में तेज धूप रह सकती है. मौसम दिनभर साफ रहेगा.
Published : April 1, 2026 at 7:52 AM IST
नई दिल्ली: दिल्ली एनसीआर में एक के बाद एक आ रहे वेस्टर्न डिस्टरबेंस की वजह से मौसम पल-पल करवट ले रहा है. कभी बारिश हो रही है तो कभी धूप निकल रही है. कभी हवाएं चल रही हैं तो कभी बादल छा जा रहे हैं.
राजधानी के कई हिस्सों में मंगलवार को हल्की बारिश दर्ज की गई. राजधानी में दोपहर बाद घने बादल और बिजली कड़कने के साथ मौसम बदल गया. दिन में ही लोग गाड़ियों की लाइट जलाकर चलाते हुए देखे गए. मंगलवार को सफदरजंग में अधिकतम तापमान 33.7 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 1.1 डिग्री अधिक था जबकि न्यूनतम तापमान 19.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया और यह सामान्य से 1.3 डिग्री सेल्सियस अधिक था.
VIDEO | Sunny morning in Delhi after cloudy skies and spells of rain greeted the residents in the national capital last evening. Visuals from India Gate, Kartavya Path areas.
केंद्रीय प्रदूषण एक नियंत्रण बोर्ड CPCB के अनुसार राजधानी दिल्ली में बुधवार सुबह 7: 15 बजे तक औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक 109 अंक बना हुआ है जबकि दिल्ली एनसीआर के शहर फरीदाबाद में 102 गुरुग्राम में 108 गाजियाबाद में 112 ग्रेटर नोएडा में 105 और नोएडा में 101 अंक बना हुआ है. राजधानी दिल्ली के अधिकांश इलाकों में AQI लेवल 100 से ऊपर और 200 के बीच में बना हुआ है, जबकि कुछ इलाकों में AQI लेवल 100 से नीचे बना हुआ है.
