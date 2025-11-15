हरियाणा में साइबर ठगी के पीड़ितों का इंतजार हुआ खत्म, अब लोक अदालत के जरिए तुरंत मिलेगी फ्रीज हुई रकम
Lok Adalat For frozen funds: हरियाणा में अब लोक अदालत के जरिए फ्रीज हुई रकम तुरंत मिलेगी.
November 15, 2025
पंचकूला: हरियाणा पुलिस ने राज्य में साइबर ठगी के शिकार हुए पीड़ितों को तत्काल और आसान न्याय दिलाने की दिशा में बड़ी पहल की है. पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) ओपी सिंह के नेतृत्व में प्रदेश पुलिस ने कानूनी सेवा प्राधिकरणों के साथ मिलकर एक नई व्यवस्था लागू करवाई है. इस नई व्यवस्था के तहत ठगी गई और बैंक खातों में 'ब्लॉक' (फ्रीज) की गई धनराशि अब बिना किसी लंबी कानूनी प्रक्रिया के सीधे लोक अदालत के माध्यम से ही पीड़ितों को वापस दिलाई जा सकेगी.
इन मामलों के लिए विशेष रूप से लागू: इस व्यवस्था को विशेष रूप से उन मामलों के लिए लागू किया गया है, जहां ठगी के तुरंत बाद शिकायत दर्ज कराकर ठगों के खाते में पैसा ब्लॉक करवा दिया गया हो. लेकिन पुलिस द्वारा तब तक एफआईआर दर्ज न की गई हो.
साइबर ठगी पीड़ितों को बड़ी राहत: डीजीपी ओपी सिंह ने कहा कि "साइबर अपराधों में सबसे बड़ी समस्या यही सामने आती थी कि पीड़ित का पैसा ब्लॉक होने के बावजूद रकम को वापस पाने के लिए उसे कोर्ट-कचहरी के चक्कर काटने पड़ते थे. हरियाणा पुलिस ने इस मानवीय पहलू को समझते हुए सरकार और न्यायपालिका के समक्ष यह सरल और प्रभावी मॉडल पेश किया. अब हरियाणा में साइबर ठगी का शिकार हुआ कोई भी व्यक्ति अपने पैसे और अधिकार को केवल किस्मत समझ कर नहीं छोड़ेगा." डीजीपी ने कहा कि "मिलकर यह सुनिश्चित किया गया है कि पीड़ितों को जल्द से जल्द राहत और न्याय मिले. इसके साथ ही उन्होंने नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि ठगी होने पर बिना किसी देरी के 'गोल्डन ऑवर ' में 1930 पर शिकायत दर्ज कराएं, ताकि पुलिस लोगों की मेहनत की रकम को बचा सके."
पुलिस की पहल पर सरकार की अधिसूचना जारी: इस व्यवस्था को लागू करवाने में हरियाणा पुलिस ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. पुलिस ने राज्य सरकार और हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (एचएएलएसए) से अनुरोध किया था कि साइबर अपराधों से संबंधित 'पैसे जारी करने/डी-फ्रीज' करने के आवेदनों को स्थायी लोक अदालतों की सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं की सूची में शामिल किया जाए. इस अनुरोध पर हरियाणा सरकार के न्याय प्रशासन विभाग ने एक आधिकारिक अधिसूचना औपचारिक रूप से जारी की. इससे उन साइबर आवेदनों को स्थायी लोक अदालत के दायरे में लाया गया, जिनमें एफआईआर दर्ज नहीं हुई है. इस कदम से अब इन मामलों को 'मुकदमे से पहले के मामले' के रूप में देखा जाएगा, जिससे न्यायिक प्रक्रिया की गति कई गुना बढ़ जाएगी.
रिफंड से अपना पैसा जल्द ले सकेंगे वापिस: हरियाणा पुलिस ने डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी (डीएलएसए) के साथ मिलकर एक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) तैयार की है, जो पीड़ितों को बिना किसी परेशानी के पैसा वापस पाने में मदद करेगी. रिफंड की प्रक्रिया चार आसान चरणों में पूरी होगी. सबसे पहले, शिकायत दर्ज करनी होगी. पीड़ित को तुरंत हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल करके या cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज करानी होगी. इस पर पुलिस त्वरित कार्रवाई करके ठग के खाते को तुरंत ब्लॉक (फ्रीज) कराएगी.
डीएलएसए में करना होगा आवेदनः इसके बाद डीएलएसए में आवेदन करना होगा, जहां शिकायतकर्ता/पीड़ित अपने जिले की डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी में एक सरल फॉर्म भरकर रिफंड की मांग कर सकता है. इस चरण में पुलिस का अनुसंधान/जांच अधिकारी पीड़ित को आवश्यक दस्तावेज और बैंक रिपोर्ट तैयार करने में सहायता करेगा. आवेदन की जांच के बाद लोक अदालत में सुनवाई होगी, जिसके तहत डीएलएसए आवेदन को लोक अदालत/स्थायी लोक अदालत में भेजेगी. लोक अदालत सभी पक्षों को सुनने के बाद एक सप्ताह के भीतर सुलह की कार्यवाही पूरी कर रिफंड का आदेश पारित करेगी. फिर अंत में रिफंड की प्रक्रिया होगी, जहां अदालत का आदेश मिलते ही संबंधित बैंक ब्लॉक की गई धनराशि तुरंत पीड़ितों के खाते में जारी कर देगा.
आदेश इलेक्ट्रॉनिक रूप से पहुंचाना करेंगे सुनिश्चित: पुलिस और डीएलएसए यह सुनिश्चित करेंगे कि आदेश तुरंत बैंक और पीड़ित तक इलेक्ट्रॉनिक रूप से पहुंचे. गौर करने वाली बात यह है कि इस पूरी प्रक्रिया में अब पीड़ित को वकील रखने की कोई जरूरत नहीं है. वह स्वयं डीएलएसए के सहयोग से अपना आवेदन जमा कर सकता है.
विदेश में नौकरी के झांसे में न फंसे, जांच करें: थाईलैंड में साइबर ठगी ऑपरेशनों में फंसे भारतीयों की लगातार देश वापसी जारी है, जिनमें हरियाणा के कई नागरिक शामिल हैं. सभी हरियाणा निवासी अपने विदेश में कार्यरत परिजनों, विशेषकर दक्षिण-पूर्व एशिया में संपर्क कर यह सुनिश्चित करें कि वे किसी साइबर जॉब स्कैम या साइबर स्लेवरी में फंसे न हों.
लोभ में न फसेंः विदेश में नौकरी स्वीकार करने से पहले किसी भी ऑफर, कंपनी और भर्ती एजेंट की पूरी तरह से जांच और सत्यापन अवश्य करें. ध्यान रखें कि भारतीय पासपोर्ट धारकों के लिए थाईलैंड का वीजा-फ्री प्रवेश केवल पर्यटन और छोटे व्यापारिक दौरे के लिए है, नौकरी के लिए नहीं. गलत उपयोग की स्थिति में हिरासत या कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है. पुलिस ने लोगों से सतर्क रह कर अपने प्रियजनों को धोखाधड़ी व शोषण से सुरक्षित रखने की अपील की है.