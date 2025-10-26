ETV Bharat / state

युवा कांग्रेस की बैठक में सरकार पर हमला, अभिमन्यु पूनिया बोले- प्रदेश में अराजकता का माहौल

जयपुर में युवा कांग्रेस की बैठक में राहुल गांधी के 'वोट चोर गद्दी छोड़' अभियान की समीक्षा की गई.

पीसीसी मुख्यालय में युवा कांग्रेस की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक
पीसीसी मुख्यालय में युवा कांग्रेस की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक (ETV Bharat Jaipur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 26, 2025 at 6:29 PM IST

जयपुर: लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी द्वारा शुरू किए गए 'वोट चोर गद्दी छोड़' अभियान की समीक्षा और राज्य सरकार की नीतियों के खिलाफ सड़कों पर उतरने की रणनीति तैयार करने के लिए रविवार को राजस्थान युवा कांग्रेस की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक पीसीसी मुख्यालय में आयोजित हुई. बैठक में युवा कांग्रेस के नवनियुक्त प्रदेश प्रभारी विकास चिकारा, प्रदेशाध्यक्ष एवं विधायक अभिमन्यु पूनिया, कार्यकारी अध्यक्ष सुधीन्द्र मुंड और यशवीर सूरा ने भाग लिया. उन्होंने प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक ली तथा पदाधिकारियों से वन-टू-वन फीडबैक भी लिया. बैठक के दौरान युवा कार्यकर्ताओं को प्रदेश में बढ़ते अपराधों तथा युवाओं के मुद्दों पर सड़कों पर उतरने के निर्देश दिए गए.

बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में प्रदेशाध्यक्ष अभिमन्यु पूनिया ने कहा कि प्रदेश में सरकार को दो साल होने को हैं, लेकिन अभी तक कोई काम नहीं किया गया है. प्रदेश में अराजकता का माहौल है और राजस्थान युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर सरकार से आर-पार की लड़ाई लड़ेंगे. उन्होंने कहा कि किसानों को खाद नहीं मिल रहा है, जबकि केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह कह रहे हैं कि यह साल सहकारिता के नाम है.

राजस्थान युवा कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अभिमन्यु पूनिया (ETV Bharat Jaipur)

वोट चोरी के मामले सामने आए: पूनिया ने कहा कि 'वोट छोड़ गद्दी छोड़' अभियान के तहत युवा कार्यकर्ता गांव, ढाणी और ब्लॉक स्तर के बूथों पर जा रहे हैं, जहां बड़ी संख्या में गड़बड़ियों की शिकायतें मिली हैं. जल्द ही इस मामले को लेकर मीडिया में खुलासा किया जाएगा.

बिहार में 100 से ज्यादा कार्यकर्ता भेजे जाएंगे: पूनिया ने बताया कि कांग्रेस पार्टी हमेशा युवाओं को आगे बढ़ाने की बात करती है. बिहार में युवा कांग्रेस के कई साथियों को टिकट दिए गए हैं, इसलिए युवा कांग्रेस की जिम्मेदारी बनती है कि वहां जाकर काम करें. इसके लिए 100 से ज्यादा कार्यकर्ताओं की ड्यूटी लगाई गई है, जो बिहार जाकर अलग-अलग विधानसभा क्षेत्रों में काम करेंगे और पार्टी को जीत दिलाने में भूमिका निभाएंगे.

नवनियुक्त प्रदेश प्रभारी विकास चिकारा ने कहा कि अंता विधानसभा सीट पर उपचुनाव हो रहा है, वहां भी पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं की ड्यूटी लगाई गई है. युवा कांग्रेस कार्यकर्ता गली-गली और गांव-ढाणी जाकर पार्टी प्रत्याशी के लिए वोट मांगेंगे. चिकारा ने कहा कि युवा कांग्रेस कार्यकर्ता राहुल गांधी के सिपाही हैं, इसलिए राष्ट्रीय नेतृत्व के निर्देशों को पूरा करने के लिए जुट जाते हैं. उन्होंने घोषणा की कि राजस्थान की भाजपा सरकार की नीतियों के खिलाफ जल्द ही प्रदेश भर में सड़कों पर उतरा जाएगा.

