जेएनवीयू पेंशनर्स विवाद : कुलगुरु ने दर्ज कराया मामला, चार लोग गिरफ्तार

गिरफ्तार किए गए लोगों में संघ के अध्यक्ष, मंत्री के अलावा दो अन्य पेंशनर्स हैं. चारों को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा. थानाधिकारी राजीव भादू ने बताया कि कुलगुरु की रिपोर्ट पर मामला दर्ज किया गया है. चार आरोपी गिरफ्तार किए हैं. घटना से जुड़े साक्ष्य एकत्र किए जा रहे हैं. कुलगुरु का एमडीएम अस्पताल के ट्रामा सेंटर में उपचार चल रहा है. अधीक्षक डॉ विकास राजपुरोहित ने बताया कि कुलगुरु के दोनों हाथ में हेयर लाइन फ्रेक्चर है, इसके अलावा घुटने में फ्रेक्चर है.

जोधपुरः जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रोफेसर पवन कुमार शर्मा ने धक्का-मुक्की, मारपीट के मामले में भगत की कोठी थाने में राजकार्य बाधा का मामला दर्ज करवाया गया है. पुलिस ने देर रात मामला दर्ज कर इस प्रकरण में हिरासत में लिए गए पेंशनर्स संघ के चार लोगों को गिरफ्तार कर लिया है.

चार गिरफ्तारः पुलिस ने इस मामले में पेंशनर्स संघ के मंत्री अशोक व्यास, अध्यक्ष रामनिवास, दुर्गा सिंह, और रामदत्त हर्ष को गिरफ्तार किया है. अध्यक्ष रामनिवास का कल जन्मदिन भी था. रात को गिरफ्तारी के बाद परिजनों को आधिकारिक रूप से सूचित किया गया. सभी आरोपी खुद भी कई तरह की दवाएं लेते है जो परिजन रात को लेकर थाने पहुंचे.

पेंशनर्स संघ भी जुटा रणनीति बनाने मेंः इधर जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय के पूर्व कर्मचारियों के पेंशनर संघ ने भी अगली रणनीति बनाने की तैयारी कर ली है. संघ में विश्वविद्यालय के कई पूर्व कुलगुरु भी शामिल हैं, जिन्होंने कल की घटना पर कहा था कि किसी भी पेंशनर्स द्वारा कुलगुरु को धक्का नहीं दिया गया था. अब अपने साथियों के जमानत के प्रयास के साथ-साथ आंदोलन को अगले चरण में ले जाने की तैयारी में हैं, इससे पहले भी दो महीने से ज्यादा समय तक आंदोलन कर पेंशन ली थी. तब मामले ने तूल पकड़ा तो राज्य सरकार ने विश्वविद्यालय को 50 करोड़ रुपए का लोन दिया था, लेकिन अब फिर 4 माह की पेंशन बकाया हुई तो फिर आंदोलन की राह पर संघ आ गया.

यह हुआ घटनाक्रमः मंगलवार को विश्वविद्यालय के केंद्रीय कार्यालय परिसर में बृहस्पति भवन के बाहर पेंशनर्स ने बैठक की थी. इस दौरान कुलगुरु प्रोफेसर पवन कुमार शर्मा वहां से निकल रहे थे तो कुछ पेंशनर्स उनकी गाड़ी के आगे चले गए इसके बाद में वे नीचे उतरे और उन्होंने बात शुरू की. उनके चारों तरफ पेंशनर थे, अचानक वह गिर पड़े. उन्होंने आरोप लगाया कि एक व्यक्ति ने उनकी गर्दन पड़ी और एक जने ने उनकी पैर को धक्का देकर गिराया था. इसके बाद पुलिस को बुलाया गया.