जामिया मिल्लिया इस्लामिया के वीसी ने लाल किला कार ब्लास्ट की निंदा की, कहा- हम सरकार के साथ

विश्वविद्यालय प्रशासन ने इस हमले को देश की सुरक्षा और राष्ट्र की आत्मा पर किया गया कायराना आतंकी हमला बताया.
नई दिल्ली: जामिया मिल्लिया इस्लामिया (JMI) के वीसी और रजिस्ट्रार ने लाल किला कार ब्लास्ट की कड़ी निंदा की है, उन्होंने इसे राष्ट्रीय सुरक्षा और राष्ट्र की अंतरात्मा पर हमला बताया.
दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले के पास 10 नवंबर को हुए कार ब्लास्ट ने पूरे देश को हिला कर रख दिया है. इस घटना को लेकर जामिया मिल्लिया इस्लामिया (JMI) के कुलपति प्रो. मजहर आसिफ और रजिस्ट्रार प्रो. मोहम्मद महताब आलम रिजवी ने गहरी चिंता और दुःख व्यक्त किया है. विश्वविद्यालय प्रशासन ने इस हमले को “देश की सुरक्षा और राष्ट्र की आत्मा पर किया गया कायराना आतंकी हमला” बताया है और सरकार के साथ खड़े होने का संकल्प दोहराया है.
प्रो. मजहर आसिफ ने कहा कि निर्दोष लोगों को निशाना बनाने वाली ऐसी वारदातें देश की शांति और एकता पर हमला हैं. उन्होंने कहा, “यह दुखद और घृणित आतंकी कृत्य हमारे उन मूल्यों को चुनौती देता है, जिन पर भारत की महान सभ्यता शांति, सद्भाव और एकता खड़ी है. भारतीय दर्शन और हमारे महान विचारकों ने हमेशा दुनिया को शांति का संदेश दिया है, जिसका निरंतर प्रसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भी किया जाता है.”
उन्होंने कहा कि राष्ट्र के इस कठिन समय में जामिया पूरी मजबूती से भारत सरकार की ‘आतंकवाद के प्रति शून्य सहनशीलता की नीति’ का समर्थन करता है और हम उन परिवारों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करते हैं जिनके प्रियजनों की इस घटना में मृत्यु हुई. कुलपति ने कहा कि आतंक और हिंसा की ऐसी घटनाएं देश की सेवा और राष्ट्रीय प्रतिबद्धता को और अधिक मजबूत बनाती हैं. यह घटना हमारी देशभक्ति और राष्ट्र निर्माण की भावना को और बढ़ाती है. आज जब भारत विश्व में शांति और अहिंसा का संदेश देने वाली शक्ति के रूप में देखा जा रहा है, तब ऐसे कृत्य हमारे रास्ते नहीं रोक सकते.
रजिस्ट्रार प्रो. रिजवी ने बम ब्लास्ट को “मानवता और राष्ट्र के मूल सिद्धांतों पर सीधा हमला” बताया है. उन्होंने कहा, “यह घटना न केवल राष्ट्रीय सुरक्षा को चुनौती देती है बल्कि हर नागरिक की सुरक्षा को प्रभावित करती है. जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार युवाओं को सशक्त बनाने, मानव संसाधन क्षमता बढ़ाने और उच्च शिक्षा संस्थानों को सुदृढ़ करने में जुटे हैं, तब ऐसी घटनाएं बेहद पीड़ादायक हैं. हिंसा किसी भी सभ्य समाज में स्वीकार्य नहीं है.” उन्होंने कहा कि जामिया मिल्लिया इस्लामिया शांति और सौहार्द को बढ़ावा देने के अपने संकल्प पर कायम है. ऐसे हालात हमें और मजबूत बनाते हैं. हम एकजुट होकर इन चुनौतियों का सामना करेंगे और देश को आगे बढ़ाने में योगदान करते रहेंगे.
