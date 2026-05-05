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फरीदाबाद में 40 साल पुराने मकान की छत गिरी, बाल-बाल बचे घर के लोग

हरियाणा के फरीदाबाद के सेक्टर-21 डी में पुराने मकान की बरामदे की छत गिर गई है.

The verandah roof of an old house collapsed in Sector 21D Faridabad
फरीदाबाद में 40 साल पुराने मकान की छत गिरी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : May 5, 2026 at 8:12 PM IST

3 Min Read
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फरीदाबाद : हरियाणा के फरीदाबाद के सेक्टर-21D क्षेत्र के एफ ब्लॉक में एक पुराने मकान के बरामदे की छत अचानक गिरने का मामला सामने आया है. गनीमत ये रही कि इस घटना में किसी भी व्यक्ति को चोट नहीं आई है. अगर घटना के समय कोई बरामदे में खड़ा होता तो बड़ा हादसा हो सकता था.

बरामदे की छत गिरी : जानकारी के अनुसार मकान मालिक विनोद कुमार ने बताया कि मंगलवार सुबह करीब 11 बजे वे अपने कमरे के अंदर बैठे हुए थे. उसी दौरान अचानक तेज आवाज आई, जैसे कोई भारी चीज गिर गई हो. आवाज सुनकर वे तुरंत कमरे से बाहर निकले और बरामदे की तरफ जाकर देखा तो वहां का नजारा देखकर हैरान रह गए. उनके घर के बरामदे की पूरी छत नीचे गिर चुकी थी. छत गिरने के साथ ही घर के मेन गेट के पास की दीवार भी टूटकर गली में गिर गई थी.

गंभीर चोट लग सकती थी : विनोद कुमार ने बताया कि उस समय घर का कोई भी सदस्य बरामदे में मौजूद नहीं था. अगर उस समय कोई वहां खड़ा होता तो उसे गंभीर चोट लग सकती थी. उन्होंने बताया कि उनका ये मकान करीब 40 से 45 साल पुराना है. काफी समय से वे इस पुराने मकान को तोड़कर नया मकान बनाने की सोच रहे थे, लेकिन उससे पहले ही ये हादसा हो गया.

दो दिन पहले बारिश हुई थी : मकान मालिक का कहना है कि दो दिन पहले इलाके में बारिश हुई थी. बारिश के कारण बरामदे की छत में काफी सीलन आ गई थी और छत कमजोर हो गई थी. संभवतः इसी वजह से मंगलवार सुबह अचानक बरामदे की छत भरभराकर नीचे गिर गई. घटना की सूचना मिलते ही सेक्टर-21D पुलिस चौकी की टीम मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जानकारी ली. पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और आसपास के लोगों से भी बात की.

सही समय पर मरम्मत जरूरी : पुलिस प्रवक्ता यशपाल सिंह ने बताया कि बरामदे की छत गिरने की सूचना मिलने के बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची थी. जांच के दौरान सामने आया कि मकान काफी पुराना था और उसी कारण बरामदे की छत गिर गई. उन्होंने बताया कि इस घटना में किसी को कोई चोट नहीं आई है. मकान मालिक ने गिरा हुआ मलबा हटवा दिया है और अब वो पूरे मकान को तुड़वाकर दोबारा से नया मकान बनाने की तैयारी कर रहे हैं. स्थानीय लोगों का कहना है कि कई पुराने मकान समय के साथ कमजोर हो जाते हैं, इसलिए समय-समय पर उनकी मरम्मत कराना जरूरी होता है, ताकि इस तरह की घटनाओं से बचा जा सके.

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