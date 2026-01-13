ETV Bharat / state

‎बूंदी के भेसखेड़ा प्राइमरी स्कूल का बरामदा ढहा, धूप में लगी क्लास ने बचाई 38 जिंदगियां

बच्चे बरामदे में होते तो बड़ा हादसा हो सकता था. शिक्षा विभाग और प्रशासन में हड़कंप मच गया. विभाग ने जांच के आदेश दिए.

प्राइमरी स्कूल का बरामदा ढहा (ETV Bharat Bundi)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : January 13, 2026 at 2:48 PM IST

3 Min Read
‎बूंदी: जिले के केशवरायपाटन क्षेत्र में मंगलवार सुबह बड़ा हादसा टल गया. भेसखेड़ा के राजकीय प्राइमरी स्कूल का बरामदा अचानक भरभरा कर गिर गया. गनीमत रही कि तब 38 बच्चे बरामदे के नीचे नहीं, बल्कि बाहर धूप में बैठकर पढ़ रहे थे. बच्चे बरामदे में होते तो बड़ा हादसा हो सकता था. इस घटना के बाद शिक्षा विभाग और प्रशासन में हड़कंप मच गया. जिला शिक्षा अधिकारी कुंजबिहारी भारद्वाज ने जांच के आदेश दिए.

जर्जर भवन गिराने के बाद कमजोर हुआ बरामदा‎‎: केशवरायपाटन ब्लॉक शिक्षा अधिकारी मधु वर्मा ने बताया कि प्राथमिक जांच में सामने आया कि विद्यालय परिसर में पहले से जर्जर कक्ष मौजूद था. उस कक्ष को गिराने के आदेश शिक्षा विभाग ने दिए थे. उसे जमींदोज कर दिया गया. उसी जर्जर कक्ष के पास स्थित बरामदे में दरारें आ गई थीं. समय रहते मरम्मत नहीं होने के कारण बरामदा कमजोर होता गया और मंगलवार सुबह अचानक गिर गया. ‎उन्होंने बताया कि राहत की बात है कि घटना में कोई जनहानि नहीं हुई. बच्चे और स्टाफ सुरक्षित हैं. घटना की विस्तृत जांच के आदेश दे दिए और रिपोर्ट उच्चाधिकारियों को भेजी जाएगी.‎ इस बीच, जिला शिक्षा अधिकारी कुंजबिहारी भारद्वाज ने स्पष्ट किया, यदि लापरवाही सामने आई तो जिम्मेदारों पर कार्रवाई करेंगे. जिले के अन्य स्कूल भवनों की भी समीक्षा के संकेत दिए हैं.‎

भेसखेड़ा प्राइमरी स्कूल का बरामदा ढहा (ETV Bharat Bundi)

‎धूप में लगी क्लास बनी ढाल: ‎‎ग्रामीणों के अनुसार, कई दिन से तेज सर्दी के चलते विद्यालयों में अवकाश चल रहा था. मंगलवार को स्कूल खुलते ही बड़ी संख्या में बच्चे पढ़ने पहुंचे थे. मौसम को देखते हुए शिक्षकों ने बच्चों को बरामदे के बजाय खुले मैदान में धूप में बैठाकर पढ़ाने का निर्णय लिया. यही निर्णय बच्चों के लिए सुरक्षा कवच साबित हुआ. ग्रामीणों का कहना है कि यदि बच्चे बरामदे में बैठे होते तो स्थिति बेहद भयावह हो सकती थी. घटना की जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंचे. परिजनों ने स्कूल के जर्जर भवन पर नाराजगी जताई. शिक्षा विभाग से स्कूल भवन की तत्काल मरम्मत या नए भवन निर्माण की मांग की.‎

मौके पर पहुंचे अधिकारी: ‎‎बरामदा गिरने की सूचना मिलते ही गेंडोली थाना प्रभारी तेजपाल सैनी जाप्ते के साथ मौके पर पहुंचे. लाखेरी पुलिस उपाधीक्षक नरेंद्र नागर भी आए और अधिकारियों से जानकारी ली. शिक्षा विभाग के अधिकारी, केशवरायपाटन ब्लॉक शिक्षा अधिकारी मधु वर्मा भी मौके पर मौजूद रहे.

