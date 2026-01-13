ETV Bharat / state

‎बूंदी के भेसखेड़ा प्राइमरी स्कूल का बरामदा ढहा, धूप में लगी क्लास ने बचाई 38 जिंदगियां

‎बूंदी: जिले के केशवरायपाटन क्षेत्र में मंगलवार सुबह बड़ा हादसा टल गया. भेसखेड़ा के राजकीय प्राइमरी स्कूल का बरामदा अचानक भरभरा कर गिर गया. गनीमत रही कि तब 38 बच्चे बरामदे के नीचे नहीं, बल्कि बाहर धूप में बैठकर पढ़ रहे थे. बच्चे बरामदे में होते तो बड़ा हादसा हो सकता था. इस घटना के बाद शिक्षा विभाग और प्रशासन में हड़कंप मच गया. जिला शिक्षा अधिकारी कुंजबिहारी भारद्वाज ने जांच के आदेश दिए.

जर्जर भवन गिराने के बाद कमजोर हुआ बरामदा‎‎: केशवरायपाटन ब्लॉक शिक्षा अधिकारी मधु वर्मा ने बताया कि प्राथमिक जांच में सामने आया कि विद्यालय परिसर में पहले से जर्जर कक्ष मौजूद था. उस कक्ष को गिराने के आदेश शिक्षा विभाग ने दिए थे. उसे जमींदोज कर दिया गया. उसी जर्जर कक्ष के पास स्थित बरामदे में दरारें आ गई थीं. समय रहते मरम्मत नहीं होने के कारण बरामदा कमजोर होता गया और मंगलवार सुबह अचानक गिर गया. ‎उन्होंने बताया कि राहत की बात है कि घटना में कोई जनहानि नहीं हुई. बच्चे और स्टाफ सुरक्षित हैं. घटना की विस्तृत जांच के आदेश दे दिए और रिपोर्ट उच्चाधिकारियों को भेजी जाएगी.‎ इस बीच, जिला शिक्षा अधिकारी कुंजबिहारी भारद्वाज ने स्पष्ट किया, यदि लापरवाही सामने आई तो जिम्मेदारों पर कार्रवाई करेंगे. जिले के अन्य स्कूल भवनों की भी समीक्षा के संकेत दिए हैं.‎