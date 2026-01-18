ETV Bharat / state

शिकारी पक्षी संरक्षण पहल: 12 रैपटर्स की होगी सैटेलाइट टैगिंग, उड़ान से लेकर व्यवहार तक की होगी स्टडी

रामनगर: कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के साथ ही प्रदेश में वन्यजीव संरक्षण की दिशा में एक बड़ा और वैज्ञानिक कदम उठाया गया है. उत्तराखंड वन विभाग अब प्रदेश में पाए जाने वाले शिकारी पक्षियों (Raptors) पर सैटेलाइट टैगिंग (Satellite Tagging) की महत्वाकांक्षी योजना पर काम कर रहा है, इस परियोजना का उद्देश्य इन पक्षियों की उड़ान, प्रवास, रहन-सहन, व्यवहार और संरक्षण से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां जुटाना है, ताकि भविष्य में इनके संरक्षण की रणनीति को और प्रभावी बनाया जा सके,उत्तराखंड को बर्ड डाइवर्सिटी के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण राज्य माना जाता है.

हालिया सर्वे के अनुसार प्रदेश में अब तक 40 प्रजातियों के रैपटर्स रिकॉर्ड किए जा चुके हैं, जिनमें से 5 प्रजातियां थ्रेटन और 6 प्रजातियां नियर थ्रेटन श्रेणी में आती हैं. यह आंकड़े खुद में यह संकेत देते हैं कि शिकारी पक्षियों का संरक्षण कितना आवश्यक हो गया है. वन विभाग द्वारा इस परियोजना के पहले चरण में कुल 6 गिद्धों (Vultures) पर सैटेलाइट टैग लगाए गए थे, इनमें से 4 गिद्ध कॉर्बेट टाइगर रिजर्व और 2 गिद्ध राजाजी टाइगर रिजर्व से थे. अब इस परियोजना के दूसरे चरण में 12 रैपटर्स पर सैटेलाइट टैग लगाने की अनुमति मिल चुकी है. इस पूरे रिसर्च प्रोजेक्ट में WWF (World Wide Fund for Nature) का सहयोग लिया जा रहा है. कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के निदेशक डॉ. साकेत बडोला ने बताया कि पूरा उत्तराखंड पक्षी विविधता के लिहाज से एक अत्यंत महत्वपूर्ण क्षेत्र है और उसमें शिकारी पक्षियों का विशेष स्थान है.

उन्होंने कहा कि वन विभाग द्वारा WWF के सहयोग से रैपटर्स पर एक दीर्घकालिक रिसर्च प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है. पहले चरण में 6 पक्षियों पर सैटेलाइट टैग लगाए गए थे, जिसका मुख्य उद्देश्य यह समझना था कि ये पक्षी किन क्षेत्रों में रहते हैं, किन संसाधनों का उपयोग करते हैं और उनका एक्टिविटी पैटर्न क्या है.साकेत बडोला ने बताया कि इस रिसर्च के दौरान पूरे उत्तराखंड में एक विस्तृत सर्वे भी किया गया, जिसमें कुल 40 रैपटर प्रजातियां दर्ज की गईं, इनमें से कई प्रजातियों को कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में नेस्टिंग करते हुए भी पाया गया. अब इस परियोजना के दूसरे चरण में एक बार फिर पूरे प्रदेश में सर्वे किया जाएगा और साथ ही 12 शिकारी पक्षियों, जिनमें पलाश फिश ईगल (Pallas’s Fish Eagle) जैसी दुर्लभ और महत्वपूर्ण प्रजाति शामिल हैं.

उन्होंने बताया कि कुछ गिद्ध प्रजातियों की आबादी में 95 प्रतिशत तक की गिरावट दर्ज की गई है, जो बेहद चिंताजनक है. ऐसे में इन पक्षियों पर रिसर्च कर उनके संरक्षण के लिए ठोस कदम उठाना जरूरी हो गया है. पहले चरण की रिसर्च से कई महत्वपूर्ण जानकारियां सामने आईं. बताया कि रैपटर्स का मूवमेंट बहुत बड़े क्षेत्र में होता है और देहरादून से लेकर नेपाल बॉर्डर तक इनकी गतिविधियां दर्ज की गईं. साथ ही यह भी सामने आया कि ये पक्षी हाई एल्टीट्यूड क्षेत्रों तक भी जाते हैं, जो पहले ज्ञात नहीं था. रिसर्च का एक बड़ा सकारात्मक पहलू यह भी रहा कि कुछ रैपटर्स देहरादून-विकासनगर क्षेत्र की डंपिंग साइट्स के पास अधिक समय बिता रहे थे, जहां हाई टेंशन बिजली की तारों से दुर्घटनाओं की आशंका बनी रहती थी.