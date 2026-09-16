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एक छत, एक मेस और अटूट एकता: ऐसा हॉस्टल, जहां जाति भूलकर साथ पढ़ते हैं छात्र!

पढ़िए राज किशोर के संपादन के साथ संवाददाता श्रीपाल तेवतिया की विशेष रिपोर्ट.

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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 16, 2026 at 1:19 PM IST

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Updated : September 16, 2026 at 1:57 PM IST

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मेरठ: उत्तर प्रदेश के मेरठ में मेरठ कॉलेज के पास स्थित है 'त्यागी ब्राह्मण बोर्डिंग' हॉस्टल. देश की आजादी की लड़ाई से लगभग तीन दशक पहले, त्यागी समाज द्वारा स्थापित यह हॉस्टल सिर्फ ईंट-पत्थरों की इमारत नहीं, बल्कि सामाजिक समरसता की एक अनोखी पाठशाला है. इस हॉस्टल का इतिहास जितना गौरवशाली है, आज का माहौल भी उतना ही मिसाल देने लायक है.

एक छत, एक मेस और अटूट एकता (Video Credit: ETV Bharat)

'नाम' में क्या रखा है: मेरठ में पश्चिमी कचहरी रोड में 'त्यागी ब्राह्मण बोर्डिंग' हॉस्टल है. नाम से लगता है कि इसमें सिर्फ 'त्यागी' सरनेम (टाइटल) वाले छात्र ही रहकर पढ़ाई करते होंगे, लेकिन इस हॉस्टल के नाम पर मत जाइए क्योंकि यहां सभी वर्ग के छात्र रहते हैं, पढ़ते हैं. यहां पर जाति और राजनीति की दीवारों को तोड़कर सिर्फ और सिर्फ देश और समाज की तरक्की की बातें होती हैं.

'नाम' में क्या रखा है!
'नाम' में क्या रखा है! (Photo Credit: ETV Bharat)

इस हॉस्टल का नाम हालांकि त्यागी ब्राह्मण बोर्डिंग हॉस्टल है, जिसे त्यागी हॉस्टल के नाम से भी जानते हैं. इस हॉस्टल को बनवाने के लिए जमीन त्यागियों ने दान की थी, उन्होंने ही इसे बनवाया था लेकिन इसके निर्माण के बाद से अब तक लगातार यहां सर्व समाज के लोग रहते हैं, तमाम जातियां के युवा यहां रहकर अध्ययन करते हैं.- सचिन त्यागी, केयर टेकर वार्डन

सस्ता और सुलभ: असौड़ा रियासत के तत्कालीन राजा चौधरी रघुवीर नारायण सिंह के परिवार के द्वारा हॉस्टल के लिए आजादी से पहले भूमि दान की गई थी. जबकि पंडित शालीग्राम शर्मा जो कि गांव चरथावल जिला मुजफ्फरनगर के रहने वाले थे, उन्होंने उस दौर में लोगों से चंदा इकट्ठा किया था. 70 कमरों का यहां निर्माण किया गया था. लगभग ढाई दशक पहले हॉस्टल का पुनरुद्धार किया गया. उस वक्त यहां गांव महलवाला के रहने वाले महेंद्र त्यागी वार्डन थे. तब उनकी देखरेख यहां काफी काम हुए. महंगाई के बावजूद महज 1500 रुपए (मासिक) की न्यूनतम फीस यहां ली जाती है.

सस्ता और सुलभ
सस्ता और सुलभ (Photo Credit: ETV Bharat)

मैं हापुड़ जिले का रहने वाला हूं एसएससी की तैयारी कर रहा हूं. पारिवारिक पृष्ठभूमि काफी कमजोर है कई जगह कमरे तलाशे. कहीं किराया 3000 तो कहीं 5000 बताया गया, जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते थे और हर दिन अगर अपने गृह जनपद जाते तो और भी खर्च बढ़ता. साथ में पढ़ाई भी बाधित होती. ऐसे में उन्हें जानकारी मिली कि यहां त्यागी हॉस्टल है. पहले दिमाग में भी यही चल रहा था कि क्योंकि नाम जाति विशेष को लेकर है तो हो सकता है कि इस वर्ग के लोगों को वहां अवसर मिलता हो लेकिन जब यहां आकर बात की तो यहां रूम मिल गया. यहां का माहौल काफी अच्छा है.- विमल गिरी, हॉस्टल में रहने वाले छात्र

गौरवशाली विरासत: आजादी की लड़ाई में यहां महान विभूतियों की बैठकी होती थी. क्रांति नायकों ने भी यहां कई बार आकर मीटिंग में हिस्सा लिया. आजादी की लड़ाई के लिए गांधी जी के आह्वान पर अंग्रेजों के काले कानून नमक का उल्लंघन असौड़ा रियासत के तत्कालीन राजा चौधरी रघुवीर नारायण सिंह त्यागी ने किया था. आजादी की लड़ाई के लिए जब संघर्ष हो रहा था तो त्यागी ब्राह्मण हॉस्टल में चंद्रशेखर आजाद, बटुकेश्वर दत्त, विष्णु शरण दुबलिश, अशफाक उल्ला खां भी ठहरे थे. महात्मा गांधी के भी कदम यहां पर पड़े थे.

गौरवशाली विरासत
गौरवशाली विरासत (Photo Credit: ETV Bharat)

1914 से इस हॉस्टल का संचालन हो रहा है, देश की आजादी के लिए प्रयत्न हो रहे थे. उस वक्त भी इस हॉस्टल का बहुत योगदान रहा है. चंद्रशेखर आजाद भी कई बार रुकते थे. महात्मा गांधी भी यहां आए थे.- सचिन त्यागी, केयर टेकर वार्डन

'सर्व धर्म समभाव' की नीति: इस हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करने वाले छात्र भले ही किसी भी जाति या समुदाय के हों, लेकिन जब भोजन की बारी आती है तो सबका टेबल एक ही होता है. मेन्यू भी एक ही रहता है. एक ही स्डडी रूम में रहकर सभी पढ़ाई करते हैं. आगे बढ़ने के लिए यहां एक बेहतर माहौल दिया जाता है. इसी का नतीजा है कि हॉस्टल से निकलने वाले छात्र अधिकारी से लेकर सांसद तक बने हैं.

'सर्व धर्म समभाव' की नीति
'सर्व धर्म समभाव' की नीति (Photo Credit: ETV Bharat)

यहां का वातावरण पढ़ाई के लिए बेहद ही अच्छा है, पिता किसान हैं, ऐसे में उनके लिए तो ये हॉस्टल किसी वरदान से कम नहीं हैं.- दिव्यांक पंवार, हॉस्टल के छात्र, बुलंदशहर निवासी

जहां देश की आजादी के दीवाने कभी अंग्रेजों के खिलाफ रणनीतियां बनाते थे, आज उसी छत के नीचे अलग-अलग जातियों और समाजों के युवा एक साथ बैठकर अपने उज्ज्वल भविष्य की पटकथा लिख रहे हैं. यहां न कोई छोटा है, न बड़ा. एक साथ ग्रुप डिस्कशन करना, एक ही मेस में बैठकर भोजन करना और जाति-धर्म से ऊपर उठकर खुद को एक बेहतर इंसान बनाना ही यहां के युवाओं का एकमात्र संकल्प है.

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Last Updated : September 16, 2026 at 1:57 PM IST

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