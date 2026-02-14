ETV Bharat / state

वैलेंटाइन डे आज: आज भी रूलाती है रेत में दफन मूमल-महेन्द्रा की मोहब्बत की दास्तान

जैसलमेर: मरुधरा अपने कण-कण में प्रेम, विरह, त्याग और समर्पण की कहानियां सहेजे है. जब थार की हवाएं शाम ढले सुनहरी हो उठती हैं और सूर्य अपनी अंतिम किरणों से रेत को चूमता है, तब लगता है मानो यह भूमि किसी अनकही पीड़ा को फिर जी रही हो. प्रेम की अमर कथाओं का स्मरण करते ही मन में हीर–रांझा, सोहनी-महीवाल, शीरीं-फरहाद, लैला-मजनूं और रोमियो-जूलियट जैसे प्रेमी जोड़ों के नाम उभरते हैं, लेकिन राजस्थान के तपते धोरों में जन्मी ऐसी प्रेम कथा भी है, जो उतनी ही मार्मिक, पवित्र और हृदयविदारक है. यह कथा है मूमल और महेन्द्रा की. यह कहानी दो व्यक्तियों के मिलन और बिछोह की नहीं, बल्कि विश्वास और भ्रम, साहस और संवेदना, प्रेम तथा प्रतिष्ठा के सूक्ष्म संतुलन की भी है. सदियां बीतने पर भी जैसलमेर में रेत की लहरों के बीच मानो किसी स्त्री की करुण पुकार और पुरुष की पश्चाताप से भरी आवाज सुनाई देती है.

लौद्रवा की मेड़ी यानी सौंदर्य और परीक्षा का अद्भुत संसार: इतिहासकार मनीष रामदेव ने बताया कि जैसलमेर की प्राचीन राजधानी लौद्रवा आज भले खंडहर बन गई, पर कभी वैभव, कला और समृद्धि का केंद्र थी. काक नदी के शांत तट स्थित मूमल की प्रसिद्ध मेड़ी उस युग की स्थापत्य कला और रहस्यपूर्ण कल्पना का अद्भुत उदाहरण मानी जाती थी. यह कोई साधारण राजमहल नहीं था, बल्कि बुद्धि, साहस और धैर्य की परीक्षा लेने वाली जीवंत भूलभुलैया थी. जालीदार झरोखों से छनकर आती चांदनी भीतर के कक्षों को स्वप्निल बना देती थी. सुगंधित इत्र और कस्तूरी की महक वातावरण में घुली रहती. संगमरमर जैसे चमकते फर्श के नीचे कांच का ऐसा भ्रमजाल रचा गया था कि देखने वाला जल समझकर रुक जाए. प्रवेश द्वार पर कृत्रिम शेर और अजगर ऐसे स्थापित थे कि अनजान व्यक्ति भयभीत हो उठे. कहीं छिपे गुप्त मार्ग, कहीं पहेलियों से भरे द्वार तो कहीं ऐसी सीढ़ियां जो सीधे मंजिल तक न ले जाकर साहस की अंतिम सीमा तक ले जाती थीं. यह सब केवल किसी को डराने के लिए नहीं, बल्कि यह सिद्ध करने के लिए था कि मूमल केवल रूपवती ही नहीं, अपितु प्रखर बुद्धि और आत्मसम्मान से परिपूर्ण स्त्री है. उसने प्रण लिया था कि वही पुरुष उसका जीवनसाथी बनेगा, जो इन सभी परीक्षाओं को पार कर उसके समक्ष पहुंचेगा. अनेक राजकुमार आए पर लौट गए. किसी का साहस डगमगाया तो किसी की बुद्धि भ्रम में उलझ गई. मेड़ी प्रतीक्षा करती रही उस पुरुष की, जो केवल सौंदर्य का नहीं, बल्कि आत्मा का भी पारखी हो.

अमरकोट का राजकुमार और प्रथम मिलन की घड़ी: वरिष्ठ इतिहासकार ओम भाटिया ने बताया कि सिंध के अमरकोट, जिसे आज उमरकोट के नाम से जाना जाता है, वहां राणा वीसलदे सोढा का पुत्र महेन्द्रा अपने पराक्रम और तेजस्विता के लिए विख्यात था. शिकार, युद्धकला और घुड़सवारी में निपुण महेन्द्रा स्वभाव से साहसी और जिज्ञासु था. एक दिन अपने साले हमीर जडेजा के साथ शिकार करते हुए हिरण का पीछा करते काक नदी तट तक आ पहुंचा. दूर चमकती मेड़ी और उसके चारों ओर फैला बाग उसकी दृष्टि को बांध गया. जिज्ञासा उसे भीतर खींच लाई. हमीर पहले गया, पर कृत्रिम शेर और अजगर देखकर भयभीत होकर लौट आया. महेन्द्रा ने भाला उठाया और वार किया भूसा बाहर निकला. वह समझ गया कि यह परीक्षा है. एक-एक कर उसने सभी भ्रमों को पार किया. कांच के फर्श की सच्चाई जान ली और अंततः सीढ़ियां चढ़कर उस कक्ष तक पहुंचा, जहां मूमल खड़ी थी. कहते हैं उस क्षण समय ठहर गया था. मूमल का रूप मानो काली घटा में कौंधती बिजली था-लंबे केश, शांत पर तेजस्वी नेत्र, मुख पर आत्मविश्वास की उजली आभा. महेन्द्रा अनायास बोल उठा, न किसी मंदिर में ऐसी मूर्ति होगी, न किसी राजमहल में ऐसा रूप. पर यह केवल रूप का आकर्षण नहीं था, वह बुद्धि और साहस की विजय थी. दोनों की आंखें मिलीं और दो अजनबी हृदय एक स्पंदन में बंध गए. उस रात बातचीत का सिलसिला चला तो मानो शब्दों के माध्यम से आत्माएं एक-दूसरे को पहचानने लगीं. प्रेम का अंकुर उसी क्षण फूट पड़ा था.

रात्रियों का प्रेम, शंका की छाया और विरह की ज्वाला: महेन्द्रा विवाहित था, उसकी सात पत्नियां थीं, परंतु मन अब मूमल के प्रेम में डूब चुका था. उसने अपने विश्वस्त ऊंट ‘चीतल’ की सहायता से रात में अमरकोट से लौद्रवा तक गुप्त रूप से आना-जाना शुरू किया. तीसरे पहर लौट आता ताकि किसी को आभास न हो. रेगिस्तान की चांदनी, मंद हवा की सरगम और मेड़ी की खिड़कियों से झरती रोशनी, उनके मिलन की साक्षी बनती रही. प्रेम जितना गहरा होता है, ईर्ष्या की छाया भी उतनी ही घनी होती है. पत्नियों को संदेह हुआ. उन्होंने चीतल के पैर तुड़वा दिए. विवश होकर महेन्द्रा ने दूसरी ऊंटनी ‘टोरड़ी’ ली. एक रात असावधानी में चाबुक ऊंचा उठा और ऊंटनी भटक गई. देर से पहुंचे महेन्द्रा ने देखा कि मूमल की बहन सूमल पुरुष वेश में उसके पास सोई है. यह दृश्य उसके मन में शंका का तूफान बन उठा. बिना कुछ पूछे वह लौट गया. सुबह मूमल ने उसकी जूतियों के निशान देखे तो सब समझ गई. उसने संदेश भेजे, गीत गंवाए, पत्र लिखे, पर महेन्द्रा का हृदय आहत था. आखिर उसने झूठा समाचार भिजवाया कि उसे नाग ने डस लिया है. यह सुनते ही मूमल का संसार अंधकारमय हो गया. उसने प्राण त्याग दिए. जब सत्य ज्ञात हुआ, महेन्द्रा पश्चाताप में मूमल… मूमल…पुकारता स्वयं भी जीवन त्याग बैठा.