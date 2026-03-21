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उदयपुर में गणगौर पर अनोखी परंपरा: 'डाकण' की भयानक झांकी, जो दूर करती है नकारात्मकता एवं बुराई

भोईवाड़ा में एक व्यक्ति को डाकण यानी भोलेनाथ की चेली का रूप देकर रस्सियों से बांधकर क्षेत्र में घुमाते हैं.

Young Man Becomes a 'Dakan' in Udaipur as Per Tradition
उदयपुर में परंपरा के तहत डाकण बना युवक (ETV Bharat Udaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : March 21, 2026 at 3:03 PM IST

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उदयपुर: राजस्थान के मेवाड़ अंचल में गणगौर उत्सव पूरे पारंपरिक रंग और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है. झीलों की नगरी में इसकी विशेष रौनक देखने को मिल रही है. शहर के भोईवाड़ा क्षेत्र में सदियों पुरानी परंपरा दातन हेला की गई. इसने स्थानीय लोगों के साथ सैलानियों का भी ध्यान खींचा.

उदयपुर निवासी रवि ने बताया कि भोईवाड़ा में दातन हेला परंपरा के तहत युवाओं ने एक व्यक्ति को डाकण यानी भोलेनाथ की चेली का रूप दिया. इस रूप में उसे रस्सियों से बांधकर पूरे क्षेत्र में घुमाया गया. मान्यता है कि इस प्रतीकात्मक झांकी से नए वर्ष में बुराई, नकारात्मकता और अशुभ प्रभावों को दूर किया जाता है. इससे क्षेत्र में सुख-समृद्धि और खुशहाली आती है. आयोजन अपने आप में रोमांच और रहस्य से भरा होता है. डाकण की भयानक झांकी, ढोल-नगाड़ों की गूंज और युवाओं का जोश माहौल को जीवंत बना देता है. इसे देखने के लिए बड़ी संख्या में स्थानीय लोग, बच्चे और ग्रामीण मौजूद रहे. भांग और भुजिया का प्रसाद भी बंटा.

उदयपुर में गणगौर पर अनोखी परंपरा (ETV Bharat Udaipur)

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पर्यटन उप निदेशक शिखा सक्सेना ने बताया कि गणगौर उत्सव के तहत इस वर्ष शनिवार शाम चार बजे शाही सवारी निकाली जाएगी. उत्सव चार दिन चलेगा. रोजाना महिलाएं सिर पर गणगौर की प्रतिमा रखकर गणगौर घाट पहुंचेंगी. पारंपरिक गीतों के साथ पूजा करेंगी. भोईवाड़ा की डाकण झांकी इस उत्सव का प्रमुख आकर्षण मानी जाती है, जो लोक आस्था और परंपरा का अनूठा संगम है. यह परंपरा न केवल सांस्कृतिक विरासत को जिंदा रखे है, बल्कि नई पीढ़ी को भी जड़ों से जोड़ती है. स्थानीय निवासी मानते हैं कि यह हमारे पूर्वजों की परंपरा है, जिसे हर साल पूरी श्रद्धा और उत्साह के साथ निभाते हैं. डाकण की यह झांकी बुराई को दूर करने का प्रतीक है. इसे देखना शुभ माना जाता है.

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CENTURIES OLD TRADITION DATUN HELA
डाकण यानी भोलेनाथ की चेली
GANGAUR FESTIVAL IN UDAIPUR
ROYAL PROCESSION OF GANGAUR
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