ETV Bharat / state

केंद्रीय बजट-2026: सौर ऊर्जा, जूते-चमड़े के समान सस्ते, छोटे शहरों में तैयार होंगे कॉर्पोरेट मित्र, जानिए आम और खास की राय...

कैंसर की 17 दवाइयां होंगी सस्ती, डेयरी और पशुपालन को भी होगा फायदा.

Nirmala Sitharaman, Union Finance Minister
निर्मला सीतारमण, केंद्रीय वित्त मंत्री (ETV Bharat GFX)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : February 1, 2026 at 5:40 PM IST

7 Min Read
Choose ETV Bharat

जयपुर: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को संसद में आम बजट पेश किया. इसमें राष्ट्रीय फाइबर और वस्त्र विस्तार योजना के साथ ही राष्ट्रीय हथकरघा और हस्तशिल्प कार्यक्रम का आगाज करने की बात कही गई है. इससे राजस्थान को फायदा होने की संभावना है. टीयर-2 और टीयर-3 शहरों में कॉर्पोरेट मित्र तैयार करने की योजना की पेशकश की. इधर, कैंसर के उपचार में काम आने वाली 17 दवाइयों पर सीमा शुल्क हटाने से यह दवाइयां सस्ती होंगी. इसके साथ ही सौर ऊर्जा से जुड़े समान और जूते व चमड़े के सामान सस्ते होंगे. अपने बजट भाषण में वित्त मंत्री ने राष्ट्रीय फाइबर योजना, वस्त्र विस्तार योजना और राष्ट्रीय हथकरघा व हस्तशिल्प कार्यक्रम शुरू करने का ऐलान किया. राजस्थान के कपड़ा उद्योग और हस्तशिल्प उद्योग को इससे नया मुकाम हासिल होने की संभावना है. हर जिले में एक महिला छात्रावास की भी घोषणा की है.

छोटे शहरों में भी बढ़ेंगी सुविधाएं: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने खादी का देश और दुनिया में प्रचार करने के लिए ग्राम स्वराज योजना का आगाज करने का ऐलान किया. इससे ग्रामीण उद्योगों को बढ़ावा मिलने की संभावना है. साथ ही टीयर-2 और टीयर-3 शहरों में आधारभूत सुविधाओं के विकास पर भी बजट में जोर दिया है. इससे इन शहरों में लोगों के लिए आधारभूत सुविधाओं का बढ़ावा होगा. खेलों इंडिया मिशन को लेकर की गई घोषणाओं से प्रदेश की खेल प्रतिभाओं को आगे लाने में मदद मिलेगी.

बजट पर प्रतिक्रिया (ETV Bharat Jaipur)

पढ़ें:आम बजट को विशेषज्ञों ने सराहा, बोले-विश्व की तीसरी बड़ी इकोनामी बनाने में यह बजट महत्वपूर्ण

सौर ऊर्जा के क्षेत्र में नई ऊंचाई: वित्त मंत्री ने बजट में पशुपालन को उद्यमिता से जोड़ने पर जोर दिया. इससे पशुधन की बहुलता वाले राजस्थान को फायदा मिलने की संभावना है. डेयरी, पशुपालन और मुर्गीपालन को बढ़ावा मिलेगा. जिला अस्पतालों में ट्रोमा केयर सेंटर की सुविधाओं में बढ़ोतरी से स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूती मिलने की उम्मीद है. राजस्थान सौर ऊर्जा के क्षेत्र में अग्रणी राज्य है. राजस्थान सोलर एसोसिएशन के सीईओ नितिन अग्रवाल का कहना है कि बजट में सौर ऊर्जा से जुड़े सामान सस्ते होने से प्रदेश में सौर ऊर्जा को नई ऊंचाई मिलने की संभावना है.

डाटा सेंटर को 21 साल तक टैक्स में रिलीफ: राजस्थान सोलर एसोसिएशन के सीईओ नितिन अग्रवाल का कहना है कि इस बजट में सरकार की दूरदर्शी सोच साफ दिख रही है. कुसुम 2.0 की घोषणा स्वागत योग्य है. अगले वित्तीय वर्ष के लिए करीब 2600 करोड़ की सब्सिडी कुसुम योजना में बढ़ाई है. इससे किसानों और डवलपर्स को फायदा होगा. एआई से संबंधित डाटा सेंटर के लिए 21 साल तक रिलीफ दी गई है. लिथियम-आयन बैटरी के प्लांट के लिए भी टैक्स छूट का प्रावधान किया गया है.

पढ़ें: केंद्रीय बजट 2026-27: किसान नेता रामपाल बोले-काम पैसे वालों का और नाम किसानों का

स्मारकों का डिजिटल डॉक्युमेंटेशन: बजट में हॉस्पिटलिटी एजुकेशन, टूरिस्ट गाइड स्किलिंग, हेरिटेज डिजिटलाइजेशन और इको टूरिज्म को मजबूती की घोषणा की गई. दस हजार टूरिस्ट गाइड की स्किल अपडेट की घोषणा की हैं. पर्यटन राज्य की अर्थव्यवस्था का मजबूत आधार है. ऐसे में केंद्र सरकार की इस पहल का राजस्थान को खास फायदा मिलने का अनुमान है. बजट में डिजिटलाइजेशन रजिस्ट्री और हेरिटेज ड्राइव का ऐलान किया गया. इससे सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और ऐतिहासिक स्थलों का डॉक्युमेंटेशन किया जाएगा.

गाइड की संख्या बढ़ाने के बजाए सुविधा दें: टूरिस्ट गाइड नरेंद्र सिंह राठौड़ का कहना है कि दस हजार गाइड का स्किल अपडेशन की घोषणा अच्छी है. सरकार पर्यटन को बढ़ावा देने की मंशा रखती है. विदेशी सैलानियों की आवक के मामले में हमारा देश अभी काफी पीछे हैं. उनका कहना है कि सरकार को गाइड की सुरक्षा और उनके स्थायी मानदेय की तरफ भी ठोस कदम उठाने चाहिए थे. महज गाइड की संख्या बढ़ाने के बजाए अगर उनके भविष्य को सुरक्षित करने की दिशा में कदम उठाए जाते तो बेहतर होता.

पढ़ें:केंद्रीय बजट 2026: पूर्व सीएम राजे बोलीं, हर जन के सपनों को पंख लगाने वाला बजट, सांसद सीपी ने कहा- भारत को मजबूती मिलेगी

हर वर्ग का रखा ध्यान: इधर, लोगों ने केंद्रीय बजट पर मिलीजुली प्रतिक्रिया दी. गृहणी सरला कुमावत का कहना है कि हर वर्ग का ध्यान रखते हुए 2047 तक देश को विकसित बनाने की ओर कदम आगे बढ़ाने का प्रयास किया गया है. यह बजट हर वर्ग की अपेक्षाओं पर खरा उतरने का प्रयास है. कैंसर जैसी गंभीर बीमारी की दवा के दाम कम करने का ऐलान कर लोगों को राहत देने का प्रयास किया गया है. विदेश में शिक्षा को लेकर भी कीमतों में कटौती की गई है. सौर ऊर्जा के उपकरण भी सस्ते किए हैं. इसका भी लोगों को फायदा मिलेगा.

महंगाई कम करने का नाम तक नहीं: पूर्व राज्यमंत्री रामसिंह राव का कहना है, इस बजट में महंगाई कम करने को लेकर कोई ठोस उपाय नहीं किए गए हैं. महंगाई का नाम तक नहीं लिया गया है. बच्चों की पढ़ाई तक महंगी होगी. सरकार रोजगार की बात करती है. बजट में बड़े-बड़े प्रोजेक्ट्स का तो जिक्र है. लेकिन युवाओं के रोजगार के लिए ठोस उपाय नहीं दिख रहे हैं. किसान की आय दोगुनी करने के दावे किए जा रहे थे. लेकिन किसानों के लिए कोई योजना इस बजट में नहीं दिख रही है. टैक्स भरने वाले माध्यम वर्ग को इस बजट से कोई राहत मिलती नहीं दिख रही है.

पढ़ें:केंद्रीय बजट को कांग्रेस ने बताया ऊंची दुकान फीका पकवान, कहा- राजस्थान के साथ सौतेलापन

किसान और आम के लिए कोई घोषणा नहीं: ग्रामीण रामपाल चौधरी का कहना है कि बजट से उम्मीद थी कि मोदी सरकार आम लोगों के लिए सौगात देगी, लेकिन आमजन को बजट से कोई फायदा होता नहीं दिख रहा है. कई मशीनरी पर टैक्स बढ़ा दिया गया. सरकार ने किसानों के फायदे को लेकर बात तक नहीं की है. किसानों पर टैक्स का बोझ लादा गया है. उनका कहना है कि सरकार को किसान वर्ग और आम जनता के फायदे के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए.

जैसा सोचा था, वैसा बजट में कुछ नहीं: वहीं, दुकानदार प्रेमशंकर शर्मा का कहना है कि यह बजट आम आदमी और गरीबों के हित का नहीं है. व्यापारियों को भी इससे कोई फायदा होता नहीं दिख रहा है. सरकार को हर वर्ग का ध्यान रखना चाहिए था. आम आदमी के काम आने वाली रोजमर्रा की वस्तुओं की कीमत कम होनी चाहिए थी. कई घोषणाएं बजट में ऐसी हैं. जिनका आम आदमी से कोई संबंध नहीं है. वे बोले, जैसा लोगों को उम्मीद थी. यह वैसा बजट बिलकुल भी नहीं है.

पढ़ें:केंद्रीय बजट 2026-27: राजस्थान को शिक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर और ग्रीन एनर्जी में बड़ी सौगात

TAGGED:

FINANCE MINISTER NIRMALA SITHARAMAN
संसद में आम बजट पेश
FACILITIES IMPROVE IN SMALLER CITY
WOMEN HOSTEL IN EVERY DISTRICT
UNION BUDGET 2026

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.