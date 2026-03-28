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यूजीसी ने अलवर के राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट को बताया फर्जी, डिग्री नहीं होगी मान्य

UGC ने जारी की सूचना ( Photo- Social Media )