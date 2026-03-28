यूजीसी ने अलवर के राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट को बताया फर्जी, डिग्री नहीं होगी मान्य
UGC ने राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट संस्थान को फर्जी करार दिया है.
Published : March 28, 2026 at 9:36 PM IST
अलवर: यूजीसी ने खैरथल-तिजारा जिले के भिवाड़ी में संचालित राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट संस्थान को फर्जी करार दिया है. यूजीसी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर पोस्ट कर इस संस्थान को फर्जी बताया और सार्वजनिक सूचना जारी कर छात्रों व अभिभावकों से इस संस्थान में प्रवेश नहीं लेने को कहा है.
यूजीसी के सचिव प्रो. मनीष आर जोशी ने सार्वजनिक सूचना जारी कर कहा कि यूजीसी के संज्ञान में आया है कि राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, मानसा चौक, भिवाड़ी, जिला अलवर (राजस्थान) यूजीसी अधिनियम 1956 का उल्लंघन कर डिग्रियां प्रदान कर रहा है. इस संस्थान का नाम यूजीसी की फर्जी विश्वविद्यालयों की सूची में शामिल कर लिया है.
📢 UGC has declared Rajeev Gandhi Institute of Technology & Management, Alwar (Rajasthan) as a fake institution.— UGC INDIA (@ugc_india) March 28, 2026
⚠️ The institute is not recognised and is not authorised to award any UG/PG degrees. Any degree issued by it is not valid for higher education or government… pic.twitter.com/CsuxNMu8oW
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सचिव प्रो. जोशी ने यूजीसी की ओर से जारी सार्वजनिक सूचना में बताया कि राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट न तो यूजीसी अधिनियम और न ही धारा 3 के तहत यूजीसी से मान्यता प्राप्त है. इस कारण इस संस्थान को कोई भी यूजी व पीजी डिग्री प्रदान करने का अधिकार नहीं है. उन्होंने बताया कि इस संस्थान द्वारा अब तक प्रदान की गई कोई भी डिग्री उच्च शिक्षा व सरकारी रोजगार के उद्देश्यों के लिए मान्य नहीं है.
इस कारण छात्रों, अभिभावकों और आम जनता को सार्वजनिक सूचना के माध्यम से आगाह किया कि वे इस स्व-घोषित संस्थान में प्रवेश नहीं लेवें. ऐसे स्व-घोषित संस्थान में प्रवेश लेना छात्रों के करियर को खतरे में डाल सकता है. उन्होंने छात्रों से यूजीसी से संबंध संस्थानों में ही प्रवेश लेने की सलाह दी. यूजीसी ने शनिवार को अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट पर सार्वजनिक सूचना को जारी किया है, जिसमें छात्रों व उनके अभिभावकों को आगाह किया गया है.
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