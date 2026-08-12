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सलूंबर में खाद्य सुरक्षा अधिकारी 10 हजार रुपए रिश्वत लेते गिरफ्तार

जेल भिजवाने की धमकी देकर साल में दो बार 10-10 हजार रुपए रिश्वत मांगी जा रही थी.

ACB ARRESTED FOOD SAFETY OFFICER, FOOD SAFETY OFFICER IN SALUMBAR
एसीबी टीम की गिरफ्त में आरोपी. (ETV Bharat udaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 12, 2026 at 5:57 PM IST

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उदयपुरः एसीबी उदयपुर की टीम ने बुधवार को ट्रैप कार्रवाई करते हुए सलूंबर में खाद्य सुरक्षा अधिकारी घनश्याम सिंह सोलंकी को 10 हजार रुपए रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है. आरोपी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय सलूंबर में खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर कार्यरत है.

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक पुलिस गोविंद गुप्ता ने बताया कि एसीबी उदयपुर को 10 जुलाई को परिवादी ने शिकायत दी थी. शिकायत में बताया कि ग्राम डगार स्थित पुश्तैनी किराणा दुकान और गौण कृषि उपज मंडी, सलूंबर स्थित कोका-कोला कोल्ड ड्रिंक एजेंसी के निरीक्षण एवं सैंपल लेने के नाम पर आरोपी अनावश्यक दबाव बना रहा है. जुर्माना लगाने, प्रकरण दर्ज करने और जेल भिजवाने की धमकी देकर साल में दो बार 10-10 हजार रुपए रिश्वत मांगी जा रही थी.

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दुकान से लिए थे सैंपलः 9 जून को आरोपी अपनी टीम के साथ परिवादी की ग्राम डगार स्थित किराणा दुकान पर पहुंचा था. निरीक्षण के दौरान घी के चार पैकेट सैंपल के रूप में साथ ले गया और नोटिस जारी किया. इसके बाद दुकान और एजेंसी शांतिपूर्वक संचालित करने के लिए दोनों स्थानों के 20-20 हजार रुपए साल में दो बार देने की मांग की गई. रिश्वत नहीं देने पर प्रकरण बनाकर जेल भिजवाने की धमकी देने का भी आरोप है.

सत्यापन में पुष्टिः शिकायत के संबंध में मांग सत्यापन के दौरान आरोपी द्वारा परिवादी से रिश्वत मांगने की पुष्टि हुई. आरोपी ने अपने सरकारी अनुबंधित वाहन में परिवादी से डगार स्थित दुकान के 10 हजार रुपए प्राप्त कर लिए थे. वहीं सलूंबर स्थित एजेंसी के 10 हजार रुपए बाद में लेना तय किया गया था.

कार्यालय परिसर में ट्रैपः मांग की पुष्टि के बाद एसीबी उप महानिरीक्षक पुलिस रामेश्वर सिंह के पर्यवेक्षण और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अनंत कुमार के निर्देशन में पुलिस निरीक्षक रामसुमेर मीणा मय ट्रैप टीम ने कार्रवाई की. टीम ने आरोपी को उसके कार्यालय परिसर में परिवादी से 10 हजार रुपए नकद रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया. एसीबी की अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस स्मिता श्रीवास्तव एवं महानिरीक्षक पुलिस एस परिमला के पर्यवेक्षण में आरोपी से पूछताछ और अग्रिम कार्रवाई जारी है. एसीबी द्वारा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जाएगा.

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FOOD SAFETY OFFICER IN SALUMBAR
ACCEPTING A BRIBE OF 10 000
UDAIPUR ACB TEAM ARRESTED

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