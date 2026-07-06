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यूसीसी पर सुझाव: लिव इन पर ऐतराज, हर वर्ग ने बताया भारतीय समाज के खिलाफ

प्रदेश में यूसीसी प्रारूप समिति ने विभिन्न जिलों में आमजन से सुझाव लेने का काम शुरू किया.

Officials and citizens present at the UCC Draft Committee meeting in Jodhpur
जोधपुर में यूसीसी ड्राफ्ट कमेटी की बैठक में मौजूद अधिकारी व नागरिक (ETV Bharat Jodhpur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 6, 2026 at 7:04 PM IST

6 Min Read
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जोधपुर/कुचामन सिटी: प्रदेश में समान नागरिक संहिता (UCC) तैयार करने को बनाई प्रारूप समिति आमजन से सुझाव लेने का कार्य कर रही है. जोधपुर संभाग मुख्यालय एवं कुचामन डीडवाना जिले में सोमवार को यूसीसी पर सुझाव लिए गए. इनमें खास तौर से लिव इन का अनिवार्य पंजीयन, भरण पोषण की समान व्यवस्था, बहुविवाह पर पूर्ण रोक, पैतृक संपत्ति में बेटा-बेटी को समान अधिकार, विवाह और विवाह विच्छेद, तलाक का अनिवार्य पंजीकरण आदि पर सुझाव लिए गए. सुझाव देने वालों में हिंदू, मुस्लिम, ईसाइ सहित सभी संप्रदाय, वर्गों के लिए लोग शामिल हुए. लिव इन को भारतीय व्यवस्था के खिलाफ बताया गया. इस बीच, मकराना से कांग्रेस विधायक ने जिला स्तरीय सुझाव बैठक का बहिष्कार किया.

लिव इन को ना: जोधपुर के मारवाड़ इंटरनेशनल सेंटर में समिति सदस्य डॉ. शुचि चौहान ने सुझाव लिए. इनमें सभी लोगों ने लिव इन के अनिवार्य पंजीयन की जगह इसे पूरी तरह खत्म करने की बात कही. लिव इन को भारतीय व्यवस्था के विरुद्ध माना. कहा-यह किसी भी धर्म के लिए सही नहीं हैं. इसे पूरी तरह समाप्त किया जाए. इससे सामाजिक व्यवस्था खराब हो रही हैं. बहुविवाह पर रोक पर चर्चा हुई. चौहान ने कहा कि सुझाव लिखित में भी लिए. संभागीय आयुक्त कन्हैयालाल स्वामी मौजूद थे. जिले के साथ संभाग के अन्य जिलों के लोगों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुझाव लिए गए.

जोधपुर में यूसीसी पर किसने क्या कहा, सुनिए (ETV Bharat Jodhpur)

पढ़ें:जनता के दरबार में यूसीसी: राज्य सरकार ने मांगे आमजन से UCC कानून को लेकर सुझाव, ये 19 सवाल हैं शामिल

लिखित में मांगे तरीके: जोधपुर में समाजसेवी सुशीला बोहरा ने कहा, लिव इन पूरी तरह खत्म किया जाए. एडवोकेट नियाज अली खान ने कहा, लिव इन हिंदुस्तान के समाज के लिए सही नहीं है. इसे पूरी तरह खत्म किया जाए. सेवानिवृत आरएएस नासिर खान बोले, लिव इन को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है, इसे वैद्यता मिलती है तो यह एक तरह से बहुविवाह प्रथा का ही रूप है, इसे बंद करना चाहिए. चौहान ने लिव इन खत्म करने के तरीके लिखित में मांगे.

बहुविवाह प्रथा पर राय: बहु विवाह प्रथा पर बोहरा ने कहा कि दूसरी पत्नी आने से पहली को काफी कुछ सहन करना पड़ता हैं, इसे बंद करना जरूरी हैं. नासिर बोले, बहुविवाह प्रथा ना के बराबर हैं. इस्लाम में भी बाध्याकारी नहीं है. लिव इन को खत्म करना चाहिए अन्यथा यह बहुविवाह की जगह ले लेगा. बेटियों के हक के बारे में मुस्लिम पर्सनल लॉ में एक तिहाई का हक है क्योंकि बेटी चार जगह से हिस्सा लेती है, जबकि बेटा एक जगह से ही लेता है,जो जस्टिफाइ हैं. खान बोले, हलाला को लेकर भ्रांतियां है, यह इस्लाम में पूरी तरह से प्रतिबंधित है. इसे शरिया कानून के तहत खत्म करते हैं तो कोई आपति नहीं होगी.

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संविधान सभा की बहस सार्वजनिक करने की मांग: जेएनवीयू के संविधान विशेषज्ञ डॉ. दिनेश गहलोत ने कहा कि संविधान सभा में यूसीसी पर व्यापक बहस हुई. 1948 की बहस में कुछ लोगों ने समर्थन किया तो कुछ ने कहा था कि वह सही समय नहीं हैं. ऐसे में यूसीसी के बारे में जितना भी लोगों में मन में भ्रांतियां है, वह निकालने के लिए समिति को उस बहस को भी सार्वजनिक करना चाहिए. इससे पता चलेगा कि तब ऐसा क्या था कि सभा सदस्यों ने यूसीसी लागू करने का समर्थन किया. कुछ सदस्यों ने कहा था कि यह सही समय नहीं है, तो उसके आधार देखे जाने चाहिए. इससे ज्यादा स्पष्टता आएगी.

Suggestions offered via video conference at the Didwana Collectorate
डीडवाना कलेक्ट्रेट में वीसी के जरिए दिए सुझाव (Photo: Local Person)

डीडवाना में वीसी से दिए सुझाव: इधर, डीडवाना जिला कलेक्ट्रेट सभागार में यूसीसी को लेकर जिला कलेक्टर अवधेश मीणा, एडीएम रतन कुमार, विभिन्न धर्मगुरु, शिक्षाविद, सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि, विभिन्न व्यवसायों से जुड़े लोग तथा प्रबुद्ध नागरिक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए और सुझाव दिए. अजमेर से संभाग स्तरीय जनसुनवाई में यूसीसी समिति के प्रतिनिधि बसंत सिंह तथा संभागीय आयुक्त शक्ति सिंह राठौड़ पूरे संभाग के प्रतिभागियों से जुड़े. उन्होंने सभी वक्ताओं के सुझाव सुने. वक्ताओं ने कहा कि प्रस्तावित कानून महिलाओं के अधिकारों को मजबूत करने और सामाजिक समानता स्थापित करने की दिशा में अहम कदम साबित हो सकता है.अधिकांश प्रतिभागियों ने बहुविवाह पर पूर्ण रोक, लिव-इन तथा विवाह एवं विवाह-विच्छेद (तलाक) का अनिवार्य पंजीकरण, भरण-पोषण की समान व्यवस्था तथा पैतृक संपत्ति में बेटा-बेटी को समान अधिकार का समर्थन किया. एडवोकेट पूजा भाकर ने प्रॉपर्टी लॉ, राजेश्वरी गुर्जर ने लिव इन रिलेशनशिप एवं दिलीप पारीक ने बहु विवाह एवं लिव इन पर सुझाव दिए.

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Letter of protest from Congress MLA Gaisawat of Makrana
मकराना से कांग्रेस विधायक गैसावत का विरोध पत्र (Photo Source: MLA's office)

मकराना विधायक ने किया बैठक का बहिष्कार: मकराना विधायक जाकिर हुसैन गैसावत ने यूसीसी पर जिला स्तरीय सुझाव बैठक का बहिष्कार किया. उन्होंने डीडवाना-कुचामन कलेक्टर को पत्र लिख विरोध दर्ज कराया. गैसावत ने लिखा, भारतीय संविधान सभी धर्मों और वर्गों की भावनाओं का सम्मान करते हुए बनाया गया है. धार्मिक स्वतंत्रता हर नागरिक का मौलिक अधिकार है. किसी भी कानून के निर्माण से पहले सभी समुदायों की भावनाओं और संवैधानिक अधिकारों का सम्मान किया जाना चाहिए. उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार यूसीसी पर सुझाव ले रही है, जबकि मसौदा अभी सार्वजनिक नहीं किया है. मसौदा सार्वजनिक किए बिना सुझाव मांगना न न्याय संगत है और न लोकतांत्रिक. इससे विभिन्न वर्गों में संदेह और असंतोष पैदा होना स्वाभाविक है. उन्होंने कहा कि यदि सरकार वास्तव में सभी वर्गों के सुझाव चाहती है तो पहले यूसीसी का पूरा मसौदा सार्वजनिक करे.

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