दो दिन की दीपावली ने व्यापारियों के लिए किया ऑक्सीजन का काम, हर सेक्टर में दिखा बूम

इस बार असमंजस के कारण दो दिन दीपावली मनाई गई, इससे व्यापारियों को दोहरा लाभ हुआ

Diwali 2025
दीपावली पर बाजार में रौनक (Photo- ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : October 21, 2025 at 5:06 PM IST

3 Min Read
देहरादून: देशभर में दीपावली त्योहार की धूम देखी गई. देश के तमाम हिस्सों में 20 अक्टूबर को बड़े ही धूमधाम से दीपावली पर्व को मनाया गया तो वहीं कुछ जगहों पर 21 अक्टूबर यानी आज दीपावली मनाई जा रही है. इसका असर बाजारों में देखा जा रहा है.

दो दिन की दीपावली ने बढ़ा दिया व्यापार: खास बात यह है कि बाजारों में आज भी अच्छी खासी भीड़ लोगों की उमड़ी हुई है. ऐसे में 2 दिन के दीपावली त्योहार के चलते लोग बढ़- चढ़कर खरीदारी कर रहे हैं. इसका असर व्यापारियों पर पड़ता दिखाई दे रहा है. दीपावली त्योहार को लेकर बाजारों में लगातार बढ़ी भीड़ से व्यापारी वर्ग काफी उत्साहित नजर आ रहा है.

Diwali 2025
दो दिन की दीपावली से बढ़ गया व्यापार (Photo- ETV Bharat)

खिल उठे व्यापारियों के चेहरे: दो दिन की दीपावली की वजह से जनता के बीच असमंजस की स्थिति रही. हालांकि, 20 अक्टूबर को दीपावली के दिन देश भर के अधिकांश हिस्सों में शांतिपूर्ण तरीके से दीपावली त्योहार मनाया गया. बाजार में उमड़ी भीड़ इस बात को बयां कर रही है कि लोग 2 दिन लगातार दीपावली का त्योहार मना रहे हैं. यही वजह है कि लोग जमकर खरीदारी भी कर रहे हैं. पिछले महीने नवरात्रि के दौरान भारत सरकार ने जीएसटी स्लैब में भी बड़ा बदलाव किया था. इसका असर बाजारों में देखा गया. ऐसे में लोगों ने जमकर खरीदारी की, जिसके चलते व्यापारियों के चेहरे खिले हुए हैं.

Diwali 2025
दीपावली पर खिल उठे बाजार के रंग (Photo- ETV Bharat)

व्यापारियों के लिए दीपावली ने किया ऑक्सीजन का काम: ईटीवी भारत से बातचीत करते हुए व्यापारियों ने कहा कि इस बार का दीपावली ने उनके लिए ऑक्सीजन का काम किया है. दरअसल मानसून की वजह से उनका व्यापार काफी मंदा चल रहा था. त्योहारी सीजन शुरू होने के साथ ही बाजारों में रौनक बढ़ी. साथ ही जीएसटी स्लैब कम होने के चलते भी लोगों ने इस बार जमकर खरीदारी की है. इससे उनको काफी अधिक फायदा मिला है. व्यापारियों का कहना है कि किसी एक सेक्टर नहीं, बल्कि दीपावली त्योहार का असर हर सेक्टर पर पड़ता है. ऐसे में इस त्योहार का असर हर सेक्टर पर पॉजिटिव देखने को मिला है.

दीपावली पर हर सेक्टर के व्यापार में आया बूम: यही नहीं, कुछ व्यापारियों ने बताया कि सोने चांदी के रेट महंगे होने के बावजूद भी लोगों ने जमकर खरीदारी की है. सनातन के त्योहार को लोग बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं, जिसका ही नतीजा है कि त्योहार शुरू होने से पहले ही बाजारों में लोगों की भीड़ उमड़ गई थी. ऐसे में दीपावली त्योहार के दौरान सोने चांदी के साथ ही ऑटोमोबाइल सेक्टर और इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में भी काफी अधिक बिक्री हुई है. यही वजह है कि कुछ व्यापारी इस बात को कह रहे हैं कि इस दीपावली त्योहार ने उनके चेहरे को खिला दिया है क्योंकि इस बार लोगों ने बढ़-चढ़कर खरीदारी की है. लोगों की परचेसिंग पावर बढ़ गई है.
