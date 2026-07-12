जगन गुर्जर की पगड़ी रस्म में पहुंचे हजारों लोगों ने दी श्रद्धांजलि, सीबीआई जांच की मांग
डकैत जगन गुर्जर के पैतृक गांव विभूतिपुरा में पगड़ी रस्म व त्रयोदशी संस्कार हुआ. गुर्जर समाज के हजारों लोगों ने पहुंचकर श्रद्धांजलि दी.
Published : July 12, 2026 at 5:15 PM IST
धौलपुर: अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल में 29 जून को पूर्व दस्यु जगन गुर्जर की हत्या के बाद रविवार को उनके पैतृक गांव विभूतिपुरा में पगड़ी रस्म एवं त्रयोदशी संस्कार का आयोजन किया गया. कार्यक्रम में गुर्जर समाज के लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी. राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और हरियाणा सहित विभिन्न राज्यों से समाज के हजारों लोग गांव पहुंचे. आयोजन स्थल पर विशाल भंडारे के साथ श्रद्धांजलि सभा का भी आयोजन किया गया, जिसमें समाज के कई प्रमुख प्रतिनिधि एवं नेताओं ने संबोधित किया.
सभा के दौरान वक्ताओं ने जगन गुर्जर की हत्या पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए मामले की निष्पक्ष जांच की मांग उठाई. समाज के कई प्रतिनिधियों ने घटना की सीबीआई जांच कराने की मांग दोहराई. सभा में मौजूद लोगों का कहना था कि मामले की पारदर्शी जांच होने तक समाज का आंदोलन जारी रह सकता है. देर शाम तक समाज की ओर से आगे की रणनीति को लेकर अहम निर्णय लिए जाने की संभावना जताई जा रही थी.
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29 जून को हुई थी हत्या: 29 जून को अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल में बंद पूर्व दस्यु जगन गुर्जर की उसके साथी बंदी विष्णु जाट द्वारा गमछे से गला घोंटकर हत्या कर दी थी. इस घटना के बाद गुर्जर समाज में व्यापक आक्रोश देखने को मिला. हत्या की सूचना मिलते ही समाज के लोग लगातार विभूतिपुरा गांव पहुंचकर परिजनों को सांत्वना दे रहे थे.
हजारों लोगों की रही मौजूदगी: रविवार को आयोजित पगड़ी रस्म में शामिल होने के लिए सुबह से ही विभिन्न राज्यों से लोगों का गांव पहुंचना शुरू हो गया. आयोजन स्थल पर बड़ी संख्या में चारपहिया और दोपहिया वाहनों का जमावड़ा लगा रहा. स्थानीय स्तर पर कार्यक्रम में करीब 20 हजार लोगों के पहुंचने की संभावना जताई गई. पूरे गांव में सुरक्षा और यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन भी सतर्क रहा. कार्यक्रम के दौरान श्रद्धांजलि सभा, धार्मिक अनुष्ठान और सामूहिक भंडारा का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लेकर दिवंगत जगन गुर्जर को श्रद्धांजलि अर्पित की.
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