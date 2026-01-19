ETV Bharat / state

अप्रैल अंत तक तैयार होगी दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे की सुरंग, ऊर्जा मंत्री नागर बोले– जल्द निर्माण के दिए हैं निर्देश

कोटा: दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे कोटा जिले से गुजर रहा है. इसमें मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व का क्षेत्र भी एक्सप्रेस वे के मार्ग में था. वन्यजीवों को किसी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए 4.9 किलोमीटर लंबी भूमिगत सुरंग बनाई जा रही है. इस सुरंग को पहले वर्ष 2024 में पूरा होना था, लेकिन वन विभाग से निर्माण स्वीकृति और तकनीकी कारणों से देरी होती रही. इसके बाद इस निर्माण को पहले दिसंबर 2025 और फिर फरवरी 2026 में पूरा होने की बात कही जा रही थी. इस बीच ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने दावा किया है कि सुरंग का काम अप्रैल के अंत में पूरा होगा. इसमें सुरंग में बन रही दो ट्यूबों में से एक से ही यातायात शुरू किया जाएगा. ऐसे में चार लेन की एक ट्यूब से ही आने और जाने का ट्रैफिक निकलेगा. इसके बाद दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर दरा घाटी में लगने वाले जाम से निजात भी मिलेगी.

मंत्री हीरालाल नागर ने निर्माण कर रही कंपनी के प्रतिनिधियों के साथ सुरंग का पूरा दौरा किया. वह अपने काफिले के साथ सुरंग के अंदर गए और वहां जाकर पूरी जानकारी ली. मंत्री हीरालाल का कहना है कि उन्होंने नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) के अधिकारियों को जल्द से जल्द काम पूरा करने के निर्देश दिए हैं. मंत्री नागर का यह भी कहना है कि इस सुरंग के पूरा हो जाने के बाद कोटा से झालावाड़ आने-जाने वाले लोगों को भी राहत मिलेगी. वे सुरंग का उपयोग कर सकेंगे. जिससे दरा घाटी में लगने वाले घंटों के जाम से निजात मिलेगी और यातायात भी सुगमता से निकल सकेगा.