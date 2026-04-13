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दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर बन रही टनल से निकले मदन दिलावर, बोले- NHAI जल्द शुरू करेगा सुरंग

टनल से निकला मंत्री दिलावर का काफिला ( Photo Source- Madan Dilawar Office )

कोटा: दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस वे पर कोटा जिले में गोपालपुरा से चेचट के बीच में 4.9 किलोमीटर लंबी 8 लेन की टनल बन रही है. इस टनल का निर्माण अंतिम चरण में चल रहा है. अधिकांश काम पूरा हो गया है. वाहनों के निकलने के लिए लगाई गई भूमिगत सुरंग में परीक्षा उपकरण स्थापित किया जा रहे हैं. इस सुरंग का निरीक्षण का प्रदेश के शिक्षा पंचायत राज मंत्री मदन दिलावर ने किया. इसके बाद उन्होंने मीडिया से कहा है कि जल्द ही सुरंग शुरू हो जाएगी. इससे दरा घाटी में लगने वाले जाम से निजात मिलेगी. शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे का एक हिस्सा मुकुंदराज टाइगर रिजर्व से होकर गुजर रहा है. ऐसे में यहां पर यह भूमिगत सुरंग बनाई गई है. दिलावर ने बताया कि जब अपने विधानसभा क्षेत्र रामगंज मंडी के दौरे पर गए थे, वापसी में लौटते समय इस सुरंग से वे पूरे काफिले के साथ निकले. दिलावर ने कहा कि टनल इंजीनियरिंग का अद्भुत नमूना है, जो यातायात को सुगम और सुरक्षित बनाएगा. इसे भी पढ़ें- कोटा: दरा की नाल और अमझार पुलिया पर हाई लेवल बैठक, तय हुए नए ट्रैफिक प्लान