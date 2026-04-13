दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर बन रही टनल से निकले मदन दिलावर, बोले- NHAI जल्द शुरू करेगा सुरंग
टनल का एक तरफ का हिस्सा लगभग पूरा होने को है. दूसरे हिस्से का भी काम तेज गति से चल रहा है.
Published : April 13, 2026 at 7:44 PM IST
कोटा: दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस वे पर कोटा जिले में गोपालपुरा से चेचट के बीच में 4.9 किलोमीटर लंबी 8 लेन की टनल बन रही है. इस टनल का निर्माण अंतिम चरण में चल रहा है. अधिकांश काम पूरा हो गया है. वाहनों के निकलने के लिए लगाई गई भूमिगत सुरंग में परीक्षा उपकरण स्थापित किया जा रहे हैं. इस सुरंग का निरीक्षण का प्रदेश के शिक्षा पंचायत राज मंत्री मदन दिलावर ने किया. इसके बाद उन्होंने मीडिया से कहा है कि जल्द ही सुरंग शुरू हो जाएगी. इससे दरा घाटी में लगने वाले जाम से निजात मिलेगी.
शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे का एक हिस्सा मुकुंदराज टाइगर रिजर्व से होकर गुजर रहा है. ऐसे में यहां पर यह भूमिगत सुरंग बनाई गई है. दिलावर ने बताया कि जब अपने विधानसभा क्षेत्र रामगंज मंडी के दौरे पर गए थे, वापसी में लौटते समय इस सुरंग से वे पूरे काफिले के साथ निकले. दिलावर ने कहा कि टनल इंजीनियरिंग का अद्भुत नमूना है, जो यातायात को सुगम और सुरक्षित बनाएगा.
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उन्होंने बताया कि टनल का एक तरफ का हिस्सा लगभग पूरा होने को है. दूसरे हिस्से का भी काम तेज गति से चल रहा है. टनल मे हर आधा किलोमीटर की दूरी पर आपात निकास द्वार है. टनल मे ऑक्सीजन आपूर्ति की पर्याप्त व्यवस्था व अग्निशमन उपकरण भी लगाए गए हैं. मदन दिलावर का कहना है कि उन्होंने एनएचएआई के प्रोजेक्ट डायरेक्टर संदीप अग्रवाल से भी इस संबंध में बात की है. उन्होंने जल्द टनल को शुरू करने की बात कहीं है.
आधे घंटे का सफर होगा मिनटों में: मंत्री मदन दिलावर ने इस टनल को 7 मिनट में क्रॉस किया जाएगा. हालांकि, जब यह बनकर तैयार हो जाएगी, तो इसमें से 120 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से वाहन निकल सकेंगे. हालांकि, ट्रक और बसों की स्पीड थोड़ी कम होगी, लेकिन इस 4.9 किलोमीटर लंबी टनल को 5 मिनट में वाहन क्रॉस कर लेंगे, जिससे दरा घाटी से गुजरने में जहां पर अभी आधे घंटे से भी ज्यादा का समय लगता है. यह समय बचेगा. दरा की नाल में सड़क दुर्घटनाओं से भी छुटकारा मिलेगा.
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