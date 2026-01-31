ETV Bharat / state

छोटी सेविंग से बड़ा रिटर्न: युवाओं में बढ़ा निवेश का क्रेज, 2025 में 56% नए निवेशक 30 साल से कम उम्र के

आज का युवा छोटी बचत को निवेश में बदल रहा है. एसआईपी, शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड जैसे निवेश में युवाओं की भागीदारी बढ़ी है.

डिजिटलाइजेशन से निवेश में युवाओं की संख्या बढ़ी
युवाओं में निवेश के प्रति रुझान बढ़ा (ETV Bharat Jaipur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : January 31, 2026 at 8:43 PM IST

5 Min Read
जयपुर: आज का युवा सिर्फ कमाई पर ध्यान नहीं दे रहा, बल्कि स्मार्ट तरीके से पैसे बढ़ाने पर भी फोकस कर रहा है. जयपुर समेत पूरे भारत में युवा अब छोटी-छोटी बचत को निवेश में बदल रहे हैं. पहले शेयर बाजार को जटिल और जोखिम भरा माना जाता था, लेकिन अब मोबाइल ऐप्स, ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म और आसान डिजिटल टूल्स ने इसे हर किसी के लिए सरल बना दिया है. छोटी सेविंग्स, दीपावली बोनस, कैशबैक, क्रेडिट कार्ड रिवॉर्ड्स या पॉकेट मनी, ये सब अब खर्च होने की बजाय निवेश में लगाए जा रहे हैं.

युवाओं की बढ़ती संख्या और बदलती सोच: सीए रौनक अग्रवाल ने बताया कि पहले निवेशक ज्यादातर 40 से 60 साल की उम्र के लोग होते थे, लेकिन अब Gen Z और मिलेनियल्स तेजी से बाजार में आ रहे हैं. उन्होंने बताया कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) की रिपोर्ट्स के अनुसार, 2025 में हर 100 नए निवेशकों में से करीब 56, यानी 55.9% 30 साल से कम उम्र के थे, जो 2024 के 54.2% से थोड़ा ज्यादा हैं.

युवाओं में निवेश का क्रेज बढ़ रहा है (ETV Bharat Jaipur)

उन्होंने बताया कि कुल रजिस्टर्ड निवेशकों में 30 साल से कम उम्र वालों की हिस्सेदारी 2025 के अंत तक लगभग 38.7% तक पहुंच गई है, जो 2018 के 22.7% से काफी ज्यादा है. ये आंकड़े साफ दिखाते हैं कि युवा अब शेयर बाजार की सबसे बड़ी ताकत बन चुके हैं, जिसमें डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का बड़ा हाथ है. सीए ने बताया कि करीब 68% निवेशक अब ऑनलाइन तरीके से निवेश करते हैं, जो निवेश को और आसान बना रहा है.

लोकप्रिय निवेश के तरीके: सीए रौनक अग्रवाल के अनुसार युवा कई स्मार्ट और आधुनिक तरीकों से निवेश कर रहे हैं. इसमें एसआईपी सबसे पॉपुलर है, जहां हर महीने फिक्स्ड अमाउंट बैंक से ऑटोमैटिक कट जाता है और मोबाइल ऐप से आसानी से इसे ट्रैक किया जा सकता है. इसके अलावा स्टेप-अप एसआईपी भी है, जिसमें सैलरी बढ़ने पर निवेश की रकम भी बढ़ाई जाती है, जिससे कंपाउंडिंग का ज्यादा फायदा मिलता है.

युवाओं में निवेश के प्रति रुझान बढ़ा
युवाओं में निवेश के प्रति रुझान बढ़ा (ETV Bharat GFX)

वहीं, एल्गोरिदमिक ट्रेडिंग भी तेजी से लोकप्रिय हो रही है. इसमें कंप्यूटर प्रोग्राम पहले से सेट नियमों और डेटा के आधार पर ऑटोमैटिक शेयर खरीद-बिक्री करता है. इससे इमोशनल फैसले कम होते हैं. मार्केट के उतार-चढ़ाव का असर घटता है और निवेश ज्यादा अनुशासित रहता है. युवा इसे पसंद कर रहे हैं क्योंकि ये तकनीकी और तेज है, लेकिन विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि शुरुआत छोटी रकम से करें ताकि जोखिम कंट्रोल में रहे. अन्य लोकप्रिय विकल्पों में शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड, क्रिप्टोकरेंसी और डिजिटल गोल्ड शामिल हैं.

युवाओं में निवेश के प्रति रुझान बढ़ा
निवेश की तरीके (ETV Bharat GFX)

युवाओं की असली कहानियां: सॉफ्टवेयर डेवलपर राजेश शर्मा बताते हैं कि जितनी जल्दी निवेश शुरू करें, कंपाउंडिंग से उतना ज्यादा फायदा मिलता है. वे अपनी मंथली सैलरी का 10% एसआईपी में डालते हैं और बाकी बचत कैश, गोल्ड-सिल्वर के साथ मुख्य रूप से एल्गोरिदमिक ट्रेडिंग में लगाते हैं. फैशन डिजाइनर प्रतीक्षा कहती हैं कि उन्हें सेविंग पसंद है. अब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से आसानी से सेविंग शुरू की सकती है. उन्होंने एसआईपी शुरू की है. उन्होंने बताया कि जब डिजाइन बिकती है या पॉकेट मनी मिलती है, तो उसका हिस्सा वे निवेश कर देती हैं.

कई युवा ट्रेडिंग सीखने के लिए Expert के पास जाते हैं
कई युवा ट्रेडिंग सीखने के लिए Expert के पास जाते हैं (ETV Bharat Jaipur)

डिजिटलाइजेशन का कमाल: टैक्स कंसलटेंट एडवोकेट उद्भव विजय बताते हैं कि आज युवा मिलते हैं तो निवेश की बातें करते हैं. पहले सोर्स कम थे, लेकिन अब डिजिटलाइजेशन से ढेर सारे ऑप्शन मिल गए. उन्होंने भी एसआईपी से शुरू किया, फिर स्टॉक और डिजिटल गोल्ड में डाला. डिजिटलाइजेशन ने ही ये क्रेज बढ़ाया है. यूजर-फ्रेंडली ऐप्स, फाइनेंशियल एजुकेशन कंटेंट और आसान एंट्री ने युवाओं को आकर्षित किया है. पहले बाजार दूर लगता था, लेकिन अब उंगलियों पर है. छोटी रकम से शुरू करके लंबे समय में फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की राह बन रही है.

छोटी सेविंग से बड़ा रिटर्न
युवाओं में बढ़ा निवेश का रुझान (ETV Bharat Jaipur)

विशेषज्ञों का कहना है कि सही जानकारी, रिस्क समझ और बैलेंस्ड अप्रोच से निवेश भविष्य को मजबूत बनाता है. आज का युवा सिर्फ कमाने पर नहीं, स्मार्ट ग्रोथ पर फोकस कर रहा है. छोटी बचत से शुरू हुआ ये सफर आने वाले सालों में बड़े रिटर्न और आर्थिक आजादी की मजबूत नींव बनेगा. युवा भारत अब निवेश की नई पीढ़ी है, जो जोखिम लेना जानता है, लेकिन समझदारी से.

संपादक की पसंद

