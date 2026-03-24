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कोटा-पटना ट्रेन डेढ़ माह चलेगी बदले समय व रूट से, इन स्टेशनों पर नहीं रुकेगी

कानपुर सेंट्रल और कानपुर ब्रिज लेफ्ट बैंक रेलवे स्टेशन के बीच ब्रिज नंबर 110 पर कार्य होना है.

TRAIN RUN ON REVISED SCHEDULE, TRAIN FROM KOTA
स्टेशन पर खड़ी ट्रेन. (ETV Bharat kota)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : March 24, 2026 at 6:04 PM IST

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कोटाः कोटा से पटना के बीच चलने वाली कोटा-पटना एक्सप्रेस ट्रेन को 1 अप्रैल से रीशेड्यूल करके चलाया जा रहा है. इसके साथ ही ट्रेन का रूट भी बदल गया है. यह ट्रेन कानपुर स्टेशन के नजदीक लिए जा रहे ब्लॉक के चलते कई स्टेशन पर नहीं जाएगी.

कोटा रेल मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक सौरभ जैन ने बताया कि कानपुर सेंट्रल और कानपुर ब्रिज लेफ्ट बैंक रेलवे स्टेशन के बीच ब्रिज नंबर 110 पर कार्य होना है. इसके चलते मेगा ब्लॉक 42 दिन का लिया जा रहा है. इससे कानपुर सेंट्रल, लखनऊ व ऐशबाग रेलवे स्टेशन की तरफ जाने वाली ट्रेन प्रभावित हो रही है. इस ब्लॉक के चलते कोटा से पटना के बीच चलने वाली ट्रेन नंबर 13238 और 13240 प्रभावित हो रही है.

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सीनियर डीसीएम सौरभ जैन ने बताया कि कोटा से इस ट्रेन के जाने के समय में बदलाव कर दिया है. पहले यह दोनों ही ट्रेन कोटा जंक्शन से शाम 6:10 पर रवाना होती थी, लेकिन इसमें बदलाव करते हुए रात 10:10 पर चलेगी. ऐसे में ट्रेन की समय सारणी बदल जाएगी. यह 1 अप्रैल से 12 मई के बीच में बदले हुए समय और रूट से चलेगी.

इस बदले रूट से चलेगी ट्रेनः ट्रेन नम्बर 13238 उन्नाव, लखनऊ, अयोध्या कैंट, अयोध्या धाम, अकबरपुर, शाहगंज, जौनपुर व वाराणसी स्टेशन पर नहीं जाएगी. वहीं, ट्रेन नंबर 13240 लखनऊ, निहालगढ़, सुल्तानपुर व वाराणसी स्टेशन पर स्टॉपेज नहीं करेगी. दोनों ही ट्रेन कानपुर सेंट्रल, लखनऊ, सुल्तानपुर, वाराणसी व पंडित दीनदयाल उपाध्याय रूट से चलती है, जबकि बदले रूट में कानपुर, प्रयागराज, मिर्जापुर और पंडित दीनदयाल उपाध्याय होते हुए संचालित की जाएगी. सौरभ जैन ने बताया कि जिस रूट से ट्रेन जा रही है, इसी रूट से वापस भी आएगी.

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TRAIN FROM KOTA
KOTA PATNA WILL RUN DIVERTED ROUTE
TRAIN BETWEEN KOTA AND PATNA

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