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एक बस ने 67 तो दूसरी ने 63 और थार ने छह बार तोड़े यातायात नियम...वाहन जब्त, इस साल 86 हजार चालान काटे

जयपुर: राजधानी जयपुर में यातायात नियमों को ताक में रखकर वाहन चलाने वालों पर अब ट्रैफिक पुलिस का डंडा चलेगा. यातायात नियम तोड़ने पर होने वाले चालान लंबे समय तक पेंडिंग रहते हैं तो ट्रैफिक पुलिस गाड़ी जब्त करेगी. इसके साथ ही बार-बार यातायात नियम तोड़ने वाले चालकों के लाइसेंस और गाड़ी का रजिस्ट्रेशन भी सस्पेंड किए जा रहे हैं. दुपहिया वाहनों में मॉडिफाइड साइलेंसर और चौपहिया वाहनों में बंपर लगाने वालों से भी यातायात पुलिस सख्ती से निपट रही है.

डीसीपी (ट्रैफिक) योगेश गोयल ने बताया कि यातायात नियम तोड़ने पर किए चालान का निस्तारण नहीं करवाने वाले, आदतन यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन मालिकों से सख्ती से निपटा जाएगा. यातायात पुलिस ने इस साल जनवरी से अब तक 42,358 वाहन चालकों के लाइसेंस निलंबित करने और 558 वाहनों के रजिस्ट्रेशन निलंबित करने की अनुशंसा परिवहन विभाग को की है. परिवहन विभाग की ओर से 15,697 वाहन चालकों के लाइसेंस निलंबित किए हैं.

योगेश गोयल, डीसीपी, ट्रैफिक, जयपुर. (ETV Bharat Jaipur)

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हर दिन सूची लेकर कर रहे हैं मॉनिटरिंग: गोयल का कहना था कि बार-बार नियम तोड़ने वाले चालकों की सूची हर दिन ई चालान पोर्टल से ली जा रही है. ऐसे वाहनों पर निगरानी रखी जा रही है और रुकवाकर कार्रवाई की जा रही है. उन्होंने बताया कि एक बस के चालक ने 67 बार यातायात नियम तोड़े हैं. इस बस को मोटर वाहन अधिनियम के तहत जब्त किया है. इसी तरह दूसरी बस के चालक ने 63 बार यातायात नियम तोड़े हैं. इस बस को भी जब्त किया है. एक Suv के छह बार यातायात नियम तोड़ने पर उसे भी जब्त कर लिया. बार-बार नियम तोड़ने वाले 37 वाहनों को पहले जब्त किया जा चुका है.