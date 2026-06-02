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एक बस ने 67 तो दूसरी ने 63 और थार ने छह बार तोड़े यातायात नियम...वाहन जब्त, इस साल 86 हजार चालान काटे

चालान पेंडिंग तो जब्त होगी गाड़ी, चालक का लाइसेंस और वाहन का रजिस्ट्रेशन भी हो सकता है सस्पेंड.

Police officers counseling those who have violated traffic rules
यातायात नियमों की अवहेलना करने वालों से समझाइश करते पुलिस अधिकारी (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 2, 2026 at 4:07 PM IST

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जयपुर: राजधानी जयपुर में यातायात नियमों को ताक में रखकर वाहन चलाने वालों पर अब ट्रैफिक पुलिस का डंडा चलेगा. यातायात नियम तोड़ने पर होने वाले चालान लंबे समय तक पेंडिंग रहते हैं तो ट्रैफिक पुलिस गाड़ी जब्त करेगी. इसके साथ ही बार-बार यातायात नियम तोड़ने वाले चालकों के लाइसेंस और गाड़ी का रजिस्ट्रेशन भी सस्पेंड किए जा रहे हैं. दुपहिया वाहनों में मॉडिफाइड साइलेंसर और चौपहिया वाहनों में बंपर लगाने वालों से भी यातायात पुलिस सख्ती से निपट रही है.

डीसीपी (ट्रैफिक) योगेश गोयल ने बताया कि यातायात नियम तोड़ने पर किए चालान का निस्तारण नहीं करवाने वाले, आदतन यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन मालिकों से सख्ती से निपटा जाएगा. यातायात पुलिस ने इस साल जनवरी से अब तक 42,358 वाहन चालकों के लाइसेंस निलंबित करने और 558 वाहनों के रजिस्ट्रेशन निलंबित करने की अनुशंसा परिवहन विभाग को की है. परिवहन विभाग की ओर से 15,697 वाहन चालकों के लाइसेंस निलंबित किए हैं.

योगेश गोयल, डीसीपी, ट्रैफिक, जयपुर. (ETV Bharat Jaipur)

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हर दिन सूची लेकर कर रहे हैं मॉनिटरिंग: गोयल का कहना था कि बार-बार नियम तोड़ने वाले चालकों की सूची हर दिन ई चालान पोर्टल से ली जा रही है. ऐसे वाहनों पर निगरानी रखी जा रही है और रुकवाकर कार्रवाई की जा रही है. उन्होंने बताया कि एक बस के चालक ने 67 बार यातायात नियम तोड़े हैं. इस बस को मोटर वाहन अधिनियम के तहत जब्त किया है. इसी तरह दूसरी बस के चालक ने 63 बार यातायात नियम तोड़े हैं. इस बस को भी जब्त किया है. एक Suv के छह बार यातायात नियम तोड़ने पर उसे भी जब्त कर लिया. बार-बार नियम तोड़ने वाले 37 वाहनों को पहले जब्त किया जा चुका है.

Drivers sensitized to traffic rules
वाहन चालकों को यातायात नियमों के प्रति किया जागरूक (ETV Bharat jaipur)

मॉडिफाइड वाहनों पर कसेगा शिकंजा: उन्होंने बताया कि अनाधिकृत रूप से वाहनों में मॉडिफिकेशन करवाने, दुपहिया वाहनों पर मॉडिफाइड साइलेंसर लगवाने, गाड़ियों के शीशों पर काली फिल्म लगवाने, शराब पीकर वाहन चलाने, तेज रफ्तार में गाड़ी चलाने वाले ड्राइवरों के लाइसेंस सस्पेंड करवाए जा रहे हैं. ऐसे वाहनों पर कार्रवाई करते हुए वाहनों के रजिस्ट्रेशन भी सस्पेंड करा रहे हैं. शहर में सड़क हादसों पर लगाम लगाने और इन हादसों में होने वाली मौतों का आंकड़ा कम करने के मकसद से यह अभियान चलाया जा रहा है.

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इस साल 86 हजार से ज्यादा चालान काटे: डीसीपी (ट्रैफिक) गोयल ने कहा कि सड़क पर यातायात नियमों की पालना कराने के लिए यातायात पुलिस समय-समय पर विशेष अभियान चलाती है. बीते दो दिन में खास अभियान चलाकर यातायात नियम तोड़ने वालों पर कड़ी कार्रवाई की है. इस दौरान 451 गाड़ियों से काली फिल्म हटवाई, जबकि 31 बाइक से मॉडिफाइड साइलेंसर हटवाए. इनके चालान भी किए. तेज गति से वाहन चलाने वाले 3,108, शराब पीकर वाहन चलाने वाले 36, अनधिकृत रूप से मॉडिफिकेशन के 119 चालान किए गए. कुल 86,157 वाहनों के चालान किए गए हैं.

ऐसे देख सकते हैं अपने पेंडिंग चालान का स्टेटस

  • वाहन चालक या वाहन स्वामी खुद देख सकता है अपने पेंडिंग चालान का स्टेटस
  • परिवहन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट https://echalan.parivahan.gov.in.Index.accusedchallan पर देख सकते हैं चालान
  • किसी वाहन का चालान वर्चुअल कोर्ट में भेजा जा चुका है तो ऐसे प्रकरणों का निस्तारण यातायात पुलिस नहीं कर सकती
  • ऐसे प्रकरणों की वर्तमान स्थिति आधिकारिक वेबसाइट https://vcourts.gov.in.virtualcourt पर विजिट कर देखी जा सकती है

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ROAD SAFETY CAMPAIGN IN JAIPUR
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इस साल 86 हजार चालान काटे
JAIPUR TRAFFIC POLICE STRICTNESS

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