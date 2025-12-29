वाइल्डलाइफ टूरिज्म का बोलबाला: जयपुर के सभी जंगल सफारी हैं 'हाउसफुल'
झालाना लेपर्ड सफारी, आमागढ़ लेपर्ड सफारी, बीड़ पापड़ लेपर्ड सफारी, लायन सफारी और टाइगर सफारी पर्यटन के लिहाज से हॉट डेस्टिनेशन बने हुए हैं.
Published : December 29, 2025 at 8:20 PM IST
जयपुर: पर्यटन सीजन के चलते गुलाबी नगरी सैलानियों से गुलजार हो रही है. वाइल्डलाइफ टूरिज्म पर्यटकों के लिए खास आकर्षण का केंद्र बना हुआ है. देसी-विदेशी सैलानियों को जयपुर की जंगल सफारी काफी पसंद आ रही है. इन दिनों जयपुर की झालाना लेपर्ड सफारी और आमागढ़ लेपर्ड सफारी हाउसफुल चल रही है. इसके चलते कई पर्यटकों को मायूस होकर लौटना पड़ रहा है.
वन विभाग के डीएफओ विजय पाल सिंह ने बताया कि जयपुर की झालाना लेपर्ड सफारी, आमागढ़ लेपर्ड सफारी, बीड़ पापड़ लेपर्ड सफारी, लायन सफारी और टाइगर सफारी पर्यटन के लिहाज से हॉट डेस्टिनेशन बने हुए हैं. जयपुर के चिड़ियाघर, नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क और हाथी गांव में काफी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं. पर्यटकों के लिए सभी व्यवस्थाओं का ध्यान रखा जा रहा है. वन विभाग के अधिकारी सभी व्यवस्थाओं की मॉनिटरिंग कर रहे हैं.
सहायक वनपाल कृष्ण कुमार ने बताया कि झालाना और आमागढ़ लेपर्ड सफारी की गाड़ियां फुल चल रही हैं. सुबह-शाम की सफारी के दौरान पर्यटकों को काफी अच्छी लेपर्ड्स की साइटिंग हो रही है. झालाना और आमागढ़ में जंगल सफारी के लिए एडवांस बुकिंग चल रही है. झालाना और आमागढ़ लेपर्ड सफारी में दो पारियों में सफारी करवाई जाती है. एक पारी में 12 गाड़ियां चलती हैं. एक गाड़ी में 6 पर्यटक बैठ सकते हैं. सभी गाड़ियां फुल चल रही हैं.
सभी अभयारण्य चल रहे हाउसफुल: वन्यजीव प्रेमी एवं गाइड चंद्र प्रकाश सैनी ने बताया कि प्रदेश के सभी वन्य जीव अभयारण्य हाउसफुल चल रहे हैं. 21 दिसंबर से 5 जनवरी तक जयपुर की झालाना लेपर्ड सफारी, आमागढ़ और बीड़ पापड़ लेपर्ड सफारी समेत सभी सफारियां फुल चल रही हैं. जंगल सफारी में एक सीट के लिए जबरदस्त मारामारी देखने को मिल रही है.लेपर्ड्स की साइटिंग के साथ ही हाइना, नीलगाय और अन्य वन्यजीवों की साइटिंग पर्यटकों को रोमांचित कर रही है. जयपुर प्रदेश का एकमात्र ऐसा शहर है, जहां पर तीन लेपर्ड सफारी, एक टाइगर सफारी और लायन सफारी है.
