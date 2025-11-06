पुष्कर मेला 2025: पर्यटन विभाग के दावों और होटल व्यवसायियों की हकीकत में अंतर
पर्यटन विभाग का दावा है कि इस बार पुष्कर मेले में 8 हजार विदेशी, 6 लाख देशी पर्यटक शामिल हुए.
Published : November 6, 2025 at 5:56 PM IST
पुष्कर(अजमेर): अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर मेला 2025 संपन्न हो गया है. 22 अक्टूबर से शुरू हुए इस मेले ने कई यादें छोड़ी हैं, लेकिन पर्यटकों की संख्या को लेकर पर्यटन विभाग और होटल व्यवसायियों के बीच मतभेद सामने आ रहे हैं. पर्यटन विभाग के अनुसार, मेले में अब तक 8 हजार विदेशी और 6 लाख देशी पर्यटक पहुंचे, जो पिछले वर्ष की तुलना में बेहतर है. हालांकि, होटल व्यवसायियों का कहना है कि पर्यटकों की कमी को शादियों की बुकिंग ने पूरा किया, जबकि विदेशी पर्यटकों की संख्या में 35-40 फीसदी की गिरावट आई है.
पर्यटन विभाग का दावा: पर्यटन विभाग के उपनिदेशक कृष्ण कुमार के अनुसार, अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर मेला न केवल देश में बल्कि वैश्विक स्तर पर सुर्खियां बटोरने में सफल रहा. प्रशासनिक मशीनरी ने बेहतर काम किया और सभी के साझा प्रयासों से मेला सफल हुआ. उन्होंने बताया कि 22 अक्टूबर से अब तक 6 लाख देशी पर्यटक पुष्कर आए, जबकि विदेशी पर्यटकों की संख्या पिछले वर्ष के 5 हजार से बढ़कर 8 हजार हो गई.
उनका कहना है कि मेले का उद्देश्य पर्यटन को बढ़ावा देना भी है, इसलिए लोक संस्कृति से जुड़ी गतिविधियों पर विशेष जोर दिया गया, ताकि पर्यटकों को राजस्थानी परंपराओं का अनुभव मिले. विभाग के मुताबिक, होटल विदेशी और देशी पर्यटकों से पूरी तरह भरे रहे. मेला संपन्न होने के बाद पुष्कर में देशी पर्यटकों की संख्या काफी कम हो गई है, जबकि विदेशी पर्यटक अन्य स्थलों की ओर रुख कर रहे हैं. फिर भी, विभाग का मानना है कि यह मेला पर्यटन की दृष्टि से काफी बेहतर रहा.
होटल व्यवसायियों की शिकायत: पर्यटन विभाग के दावों के विपरीत, पुष्कर के होटल व्यवसायी अलग तस्वीर पेश कर रहे हैं. होटल व्यवसायी राजेंद्र महावर कहते हैं कि प्रशासन और पुलिस की व्यवस्थाएं ठीक रहीं, लेकिन भीड़ मुख्य रूप से तीर्थयात्रियों और श्रद्धालुओं की थी. देशी-विदेशी पर्यटकों की संख्या में कमी आई है. पिछले वर्ष की तुलना में विदेशी पर्यटक 35-40 फीसदी ही आए. देशी पर्यटक भी मेला शुरू होने से पहले आकर चले गए. एकादशी से शादी का सीजन शुरू हो जाता है, जिसकी बुकिंग ने पर्यटकों की कमी की भरपाई कर दी.
पुष्कर होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष रघु शर्मा ने बताया कि पिछले सालों की तुलना में विदेशी पर्यटक इस बार काफी कम आए. पशु मेला ऊंटों के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन इस बार ऊंटों की संख्या भी कम रही. विदेशी पर्यटक ऊंटों की बड़ी तादाद देखना पसंद करते हैं, जिससे पर्यटन उद्योग को नुकसान हुआ. सरकार को ऊंट पालकों से संपर्क बढ़ाकर मेले को मजबूत करना चाहिए. शर्मा के अनुसार, मेला अब मुख्य रूप से देशी श्रद्धालुओं का रह गया है, जबकि पर्यटन उद्देश्य से आने वाले पर्यटकों की संख्या घट रही है.
विदेशी पर्यटकों की कमी के कारण: होटल व्यवसाईयों के लिए शादी का सीजन ही बड़ा विकल्प है, जिससे पर्यटकों की कमी से होने वाले नुकसान की भरपाई हो जाती है. होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष रघु शर्मा बताते हैं कि रूस यूक्रेन और इजरायल और हमास के बीच चल रहे युद्ध के कारण कई देशों में आर्थिक मंदी आई है. इस कारण भी विदेशी पर्यटकों की संख्या कम हुई है. कोरोना काल के बाद से विदेशी पर्यटकों की संख्या में गिरावट आई है.
