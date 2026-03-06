ETV Bharat / state

शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर का समय बदला, अब दो पारियों में होंगे संचालित, डॉक्टरों ने शुरू किया विरोध

प्रदेश के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों अब सुबह और शाम दो पारियों में चलेंगे. सरकार ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं.

शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर (ETV Bharat Kota)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : March 6, 2026 at 8:05 AM IST

कोटा: राज्य सरकार ने आदेश जारी कर प्रदेश के सभी शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिरों के समय में बदलाव कर दिया है. अब इन्हें सुबह और शाम दो पारियों में संचालित किए जाने के निर्देश दिए गए हैं. इस फैसले को लेकर चिकित्सकों में नाराजगी है. ऑल राजस्थान इन-सर्विस डॉक्टर्स एसोसिएशन (ARISDA) इसके विरोध में उतर आया है. एसोसिएशन ने इसे डॉक्टरों से किए गए समझौते का उल्लंघन बताते हुए तत्काल प्रभाव से एकल पारी की व्यवस्था बहाल करने की मांग उठाई है.

राजस्थान सरकार के नेशनल हेल्थ मिशन (NHM) के तहत संचालित आयुष्मान आरोग्य मंदिर वर्तमान में एक ही पारी में संचालित हो रहे थे. यह व्यवस्था प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, जिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेज अस्पतालों की तर्ज पर थी, लेकिन अब NHM के निदेशक डॉ. सुनील कुमार परमार ने 5 मार्च को शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिरों के समय-बदलाव के आदेश जारी कर दिए हैं. नए आदेश के अनुसार, ग्रीष्म ऋतु (1 अप्रैल से 30 सितंबर) में ये केंद्र सुबह 8 से 12 बजे तक और शाम 5 से 7 बजे तक खुलेंगे. वहीं शीत ऋतु (1 अक्टूबर से 31 मार्च) में सुबह 9 से 1 बजे तक और शाम 4 से 6 बजे तक संचालित होंगे. इसके अलावा, रविवार और सार्वजनिक अवकाश के दिन ये केंद्र केवल सुबह 9 से 11 बजे तक ही खुले रहेंगे.

व्यावहारिक परेशानी आएगी: अखिल राजस्थान सेवारत चिकित्सक संघ के प्रदेश महासचिव डॉ. दुर्गा शंकर सैनी का कहना है कि निदेशालय के इस आदेश से मरीजों को व्यावहारिक परेशानियों का सामना करना पड़ेगा और इलाज के लिए उनका अनावश्यक समय बर्बाद होगा. उन्होंने कहा कि सभी स्थानों पर आपातकालीन सेवाएं पहले से मौजूद हैं. दो पारियों की व्यवस्था से मरीजों को समस्या होगी. पहली पारी में आने वाले मरीज की जांच तो सुबह हो जाएगी, लेकिन उसे डॉक्टर को दिखाने के लिए शाम तक इंतजार करना होगा. वर्तमान एकल पारी की व्यवस्था में मरीजों को सुबह से शाम तक लगातार इलाज मिल रहा है. डॉ. सैनी ने आगे बताया कि वर्ष 2017 में तत्कालीन भाजपा सरकार के कार्यकाल में सेवारत चिकित्सक संघ के आंदोलन के दौरान हुए समझौते के तहत यह परीक्षण किया गया था कि दो पारियों से मरीजों को परेशानी हो रही है. इसी निष्कर्ष के बाद एकल पारी की व्यवस्था शुरू की गई थी. उन्होंने चेतावनी दी कि यदि राज्य सरकार सेवारत चिकित्सकों से किए गए समझौते और भाजपा सरकार के उस परीक्षण के निष्कर्ष को गलत ठहराती है, तो सेवारत चिकित्सक इसका उचित जवाब देंगे.

