AI बेस्ड कैमरा से बाघिन को पहचाना, ट्रेंकुलाइज कर पहनाया रेडियो कॉलर

पेंच टाइगर रिजर्व में लगे एआई-सक्षम कैमरा ट्रैप सिस्टम ने बाघिन की मूवमेंट का सटीक डिजिटल इनपुट दिया.

TIGRESS BEING BROUGHT FROM MP, TIGRESS TRANQUILIZED
बाघिन के स्वास्थ्य की जांच करते अधिकारी. (Courtesy Forest Department Bundi)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : December 5, 2025 at 4:34 PM IST

बूंदीः मध्य प्रदेश के पेंच टाइगर रिजर्व से राजस्थान के बूंदी रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व तक चल रहे बहुप्रतीक्षित इंटरस्टेट टाइगर ट्रांसलोकेशन मिशन में शुक्रवार दोपहर बड़ी खबर सामने आई है. यहां बूंदी रामगढ़ टाइगर रिजर्व लाई जाने वाली बाघिन को सफलतापूर्वक ट्रेंकुलाइज कर रेडियो कॉलर पहनाया गया है.

सीसीएफ सुगनाराम जाट ने बताया कि सुबह-सुबह पेंच टाइगर रिजर्व में लगे एआई-सक्षम कैमरा ट्रैप सिस्टम ने बाघिन की मूवमेंट का सटीक डिजिटल इनपुट दिया. इनपुट मिलते ही रिजर्व के उप निदेशक रजनीश कुमार सिंह के नेतृत्व में स्पेशल फील्ड टीम तुरंत सक्रिय हुई. संभावित लोकेशन पर पहुंचने के लिए हाथी दलों को मोर्चे पर लगाया गया, ताकि घने जंगल में बाघिन को सुरक्षित तरीके से ट्रैक किया जा सके.

कई घंटों चला आपरेशनः जाट ने बताया कि कई घंटों तक जंगल में सर्च ऑपरेशन चलने के बाद टीम ने चिह्नित बाघिन की आधिकारिक पुष्टि की. इसके बाद विशेषज्ञ पशु चिकित्सा टीम, जिसका नेतृत्व वरिष्ठ वाइल्डलाइफ़ वेटरिनेरियन डॉ. अखिलेश मिश्रा कर रहे थे, ने बेहद सावधानी के साथ बाघिन को ट्रेंकुलाइज किया.

बाघिन के स्वास्थ्य का किया परीक्षणः सीसीएफ सुगनाराम जाट ने बताया कि बाघिन के बेहोश होने के बाद टीम ने निर्धारित वाइल्डलाइफ प्रोटोकॉल के तहत उसका स्वास्थ्य परीक्षण किया और आधुनिक रेडियो कॉलर इंस्टॉल किया. उन्होंने बताया कि यह कॉलर आगे बाघिन की गतिविधियों, व्यवहारिक पैटर्न, हंटिंग मूवमेंट और स्वास्थ्य स्थिति की रियल-टाइम मॉनिटरिंग में अहम भूमिका निभाएगा. रेडियो कॉलर पहनाने के बाद बाघिन को सावधानीपूर्वक होश में लाया गया और उसे जंगल में छोड़ दिया गया.

रेडियो कॉलर से रहेगी टीम की निगरानीः सीसीएफ सुगनाराम जाट ने बताया कि अब अगले कुछ दिनों तक रेडियो कॉलर डेटा के आधार पर बाघिन की मूवमेंट और हेल्थ पैटर्न की मॉनिटरिंग की जाएगी. इन आकलनों की रिपोर्ट तय करेगी कि उसे कब और कैसे बूंदी रामगढ़ विषधारी टाइगर रिज़र्व में स्थानांतरित किया जाएगा.

बूंदी में टली रिहर्सलः पेंच टाइगर रिजर्व से बूंदी रामगढ़ टाइगर रिजर्व के लिए लाई जाने वाली बाघिन की तैयारियों को लेकर शुक्रवार दोपहर बूंदी पुलिस परेड ग्राउंड पर आयोजित होने वाली रिहर्सल ऐनवक्त पर टाल दी गई. बूंदी डीएफओ अरुण कुमार डी ने बताया कि तकनीकी प्रॉब्लम के कारण हेलीकॉप्टर से होने वाली रिहर्सल अगले दिनों के लिए टाल दी गई.

रामगढ़ टाइगर फाउंडेशन ने जताई खुशीः पेंच टाइगर रिजर्व में टाइग्रेस के ट्रेंकुलाइज होने के बाद बूंदी रामगढ़ टाइगर फाउंडेशन अध्यक्ष त्रिभवन सिंह हाड़ा ने खुशी जताते हुए कहा कि इंटरस्टेट टाइगर ट्रांसलोकेशन पेंच टाइगर रिजर्व से सफलता मिली है. बाघिन को ट्रेंकुलाइज कर रेडियो कॉलरिंग के बाद सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया गया है. उन्होंने कहा कि यहां टाइग्रेस आने के बाद रामगढ़ टाइगर रिजर्व में टाइगर का कुनबा बढ़ेगा. इंटरस्टेट टाइगर ट्रांसलोकेशन अभियान बड़ी उपलब्धि है. लोक सभा अध्यक्ष ओम बिरला के प्रयासों से यह संभव हो पाया है.

