देश में हवाई मार्ग से होगी पहली इंटरस्टेट टाइगर शिफ्टिंग, एमपी से आएंगे राजस्थान

इस प्रक्रिया को नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी (NTCA) की भी अनुमति पहले मिल चुकी है.

TIGER WILL COME MP TO RAJASTHAN, TIGER WILL BROUGHT VIA HELICOPTER
उप वन संरक्षक कार्यालय. (ETV Bharat kota)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : November 26, 2025 at 12:16 PM IST

कोटाः हाड़ौती के मुकुंदरा व रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व में लंबे समय से मध्य प्रदेश से बाघिन को लाने के प्रयास चल रहे है. इस प्रक्रिया को नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी (NTCA) की भी अनुमति पहले मिल गई थी. मध्य प्रदेश और राजस्थान सरकार की सहमति के बाद अब बाघिनों को लाया जा रहा है.

मुख्य वन संरक्षक वन्यजीव कोटा, मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व फील्ड डायरेक्टर सुगनाराम जाट और वेटरनरी चिकित्सक डॉक्टर तेजेंद्र रियाद इस ट्रांसलोकेशन की प्रक्रिया के लिए मध्य प्रदेश जाएंगे. इसके एक सप्ताह के भीतर राजस्थान में बाघिन आ जाएगी. इससे जीन पूल की समस्या का समाधान भी होगा. यह राजस्थान का पहला इंटरस्टेट ट्रांसलोकेशन है, जबकि इसके पहले ट्रांसलोकेशन अन्य राज्यों में हो चुका है.

टाइगर की ट्रांसलोकेशन की प्रक्रियाः सीसीएफ सुगनाराम जाट का कहना है कि वह बुधवार रात को मध्य प्रदेश के पेंच टाइगर रिजर्व के लिए निकलेंगे. वहां बाघिन को चिह्नित करने का काम मध्यप्रदेश वन विभाग करेगा. इसके बाद टाइगर की ट्रांसलोकेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी. बाघिन को ट्रेंकुलाइज करने के बाद आवश्यक जांच की जाएगी. इसके बाद शिफ्टिंग होगी. इसमें आर्मी के हेलीकॉप्टर की मदद ली जाएगी.

हवाई मार्ग से प्रक्रिया को मिली अनुमतिः उन्होंने उम्मीद जताई है कि कुछ दिनों में बाघिन को रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व में शिफ्ट कर दिया जाएगा. लोक सभा स्पीकर ओम बिरला के प्रयास से इस प्रक्रिया को हवाई मार्ग से करने की अनुमति मिली है. मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व के उपवन संरक्षक मुथु सोमासुंदरम का कहना है कि देश में पहली बार हवाई मार्ग से इंटरस्टेट शिफ्टिंग हो रही है. इसमें मध्य प्रदेश के पेंच टाइगर रिजर्व से बाघिन को बूंदी के रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व में लाया जाएगा. इसके बाद कोटा के मुकुंदरा टाइगर रिजर्व में भी इसी तरह शिफ्टिंग दुसरे चरण में होगी. वहां पर पहले से ही पूरी तैयारी की गई हैं. सीसीएस सुगनाराम जाट का कहना है कि बाघिन को शुरू में रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व में बने एंक्लोजर में सॉफ्ट रिलीज किया जाएगा. बाद में सभी स्थिति सामान्य रहने और बाघिन जंगल के अनुकूल हो जाने पर हार्ड रिलीज कर दी जाएगी.

एमपी व महाराष्ट्र से उड़ीसा भेजे जा चुके हैं बाघ-बाघिनः डीसीएफ मुथु सोमासुंदरम ने बताया कि साल 2018 में मध्य प्रदेश से उड़ीसा टाइगर ट्रांसलोकेट किए गए थे. यह संभवतः देश का पहला टाइगर ट्रांसलोकेशन कार्यक्रम था. इसमें एमपी के कान्हा टाइगर रिजर्व से एक बाघ व बांधवगढ़ से बाघिन को भेजा गया था. इसमें उड़ीसा के सतकोसिया टाइगर रिजर्व में इन्हें रखा था. बाद में टाइगर की मौत हो गई और टाइग्रेस को वापस शिफ्ट कर दिया गया था, इसीलिए यह प्रोजेक्ट असफल रहा था. साल 2024 में महाराष्ट्र के ताडोबा-अंधारी टाइगर रिजर्व से उड़ीसा के सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में एक बाघिन को शिफ्ट किया गया था. यह 900 किलोमीटर लंबी यात्रा की थी. यह देश में टाइगर इंटर स्टेट ट्रांसलोकेशन का दूसरा मामला था.

