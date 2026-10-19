विजयादशमी से पहले राममय हुई दिल्ली: रामलीलाओं में लक्ष्मण मूर्छा और रावण-अंगद संवाद का जीवंत मंचन ने दर्शकों को किया मंत्रमुग्ध
विजयादशमी से पहले राजधानी दिल्ली राममय हो गई. रामलीलाओं में लक्ष्मण मूर्छा और रावण-अंगद संवाद का जीवंत मंचन ने दर्शकों को किया मंत्रमुग्ध.
Published : October 19, 2026 at 10:40 AM IST
नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में विजयादशमी के त्योहार को लेकर उत्साह चरम पर है और चारों तरफ रामलीलाओं की धूम मची हुई है. रविवार रात दिल्ली की प्रमुख रामलीला समितियों के मंच पर भक्ति, भावुकता और रोमांच का अद्भुत संगम देखने को मिला. यहां 'रामेश्वरम शिवलिंग स्थापना' से लेकर 'लक्ष्मण मूर्छा' और 'रावण-अंगद संवाद' जैसे ऐतिहासिक प्रसंगों का सजीव मंचन किया गया, जिसे देख दर्शक मंत्रमुग्ध हो गए.
लालकिला मैदान: 220 फीट की ऊंचाई से चमकी संजीवनी बूटी
देश-विदेश में प्रसिद्ध लव कुश रामलीला समिति के अध्यक्ष अर्जुन कुमार ने बताया कि इस बार मंचन में अत्याधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है. रविवार को जब हनुमान जी आकाश मार्ग से 220 फीट की ऊंचाई पर विशाल क्रेनों की मदद से चमकते हुए संजीवनी पर्वत के साथ पहुंचे, तो पूरा मैदान तालियों और 'जय श्री राम' के जयकारों से गूंज उठा. मैदान में मौजूद हजारों दर्शक इस अद्भुत और दुर्लभ दृश्य को अपने मोबाइल कैमरों में कैद करते दिखे, जिससे पूरा ग्राउंड मोबाइल की फ्लैश लाइटों से जगमगा उठा. लीला में सुषेण वैद्य का किरदार अपोलो अस्पताल के प्रख्यात डॉक्टर अशोक शर्मा ने निभाया. उनके द्वारा दिए गए उपचार के बाद जैसे ही लक्ष्मण जी की मूर्छा टूटी, श्रद्धालुओं का उत्साह चरम पर पहुंच गया.
70 फीट ऊंचे रावण का होगा दहन
वहीं, चिराग दिल्ली स्थित श्री धार्मिक रामलीला दक्षिण दिल्ली में भी रामलीला का भव्य आयोजन हुआ. राकेश गुलिया ने बताया कि इस बार विजयादशमी के अवसर पर 70 फीट ऊंचे रावण, 65 फीट के कुंभकर्ण और 65 फीट ऊंचे मेघनाद के पुतलों का दहन किया जाएगा. पर्यावरण का ध्यान रखते हुए इस दौरान विशेष ग्रीन क्रैकर्स और ग्रीन साउंड आतिशबाजी का आयोजन होगा. कार्यक्रम में पूर्व निगम पार्षद सुनीता गुलिया, प्रधान आनंद जैन सहित कार्यकारिणी के कई सदस्य उपस्थित रहे.
भव्य रामलीला सोसाइटी: शिवलिंग स्थापना से युद्ध तक का सफर
भव्य रामलीला सोसाइटी द्वारा आयोजित महोत्सव में संस्था के प्रधान सतीश लूथरा ने बताया कि रविवार के मंचन की शुरुआत लंका पर विजय प्राप्ति के लिए समुद्र तट पर भगवान राम द्वारा 'रामेश्वरम शिवलिंग' की विधिवत पूजा-अर्चना से हुई. इसके बाद शांति दूत बनकर पहुंचे अंगद और रावण के बीच तीखे संवादों का सुंदर मंचन किया गया. आगे के दृश्यों में मेघनाद के शक्ति बाण से लक्ष्मण के मूर्छित होने के दृश्यों ने पंडाल में मौजूद श्रद्धालुओं की आंखें नम कर दीं. प्रधान लूथरा ने क्षेत्रवासियों से सपरिवार आकर धर्म लाभ उठाने की अपील की है.
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