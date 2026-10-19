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विजयादशमी से पहले राममय हुई दिल्ली: रामलीलाओं में लक्ष्मण मूर्छा और रावण-अंगद संवाद का जीवंत मंचन ने दर्शकों को किया मंत्रमुग्ध

दिल्ली की रमालीला में रावण ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में विजयादशमी के त्योहार को लेकर उत्साह चरम पर है और चारों तरफ रामलीलाओं की धूम मची हुई है. रविवार रात दिल्ली की प्रमुख रामलीला समितियों के मंच पर भक्ति, भावुकता और रोमांच का अद्भुत संगम देखने को मिला. यहां 'रामेश्वरम शिवलिंग स्थापना' से लेकर 'लक्ष्मण मूर्छा' और 'रावण-अंगद संवाद' जैसे ऐतिहासिक प्रसंगों का सजीव मंचन किया गया, जिसे देख दर्शक मंत्रमुग्ध हो गए.

लालकिला मैदान: 220 फीट की ऊंचाई से चमकी संजीवनी बूटी