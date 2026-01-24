ETV Bharat / state

कानपुर में चेतक, शाहीन और सूर्या की सवारी; पुलिस सिखाएगी घुड़सवारी, ऐसे कराएं रजिस्ट्रेशन

जेसीपी विनोद कुमार सिंह ने बताया कि कानपुर में लोगों को घुड़सवारी सिखाने की शुरुआत जल्द कराई जाएगी.

कानपुर में चेतक, शाहीन और सूर्या की सवारी.
कानपुर में चेतक, शाहीन और सूर्या की सवारी. (Photo Credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : January 24, 2026 at 7:08 AM IST

Updated : January 24, 2026 at 10:35 AM IST

कानपुर: जैसे लोग विदेशों में घुड़सवारी करते हैं, ठीक वैसे ही अब कमिश्नरेट पुलिस की ओर से कानपुर के लोगों को घुड़सवारी सिखाई जाएगी. कमिश्नरेट पुलिस के अस्तबल में घोड़े घुड़सवारी के शौकीनों का इंतजार कर रहा है. यह साधारण नस्ल नहीं बल्कि अमेरिका, फ्रांस, जापान में पाए जाने वाले थायरो नस्ल घोड़े हैं.

संयुक्त पुलिस आयुक्त मुख्यालय एवं अपराध विनोद कुमार सिंह ने बताया कि घुड़सवारी के साथ ही इन घोड़ों का प्रयोग कमिश्नरेट पुलिस की ओर से गणतंत्र दिवस की परेड समेत अन्य गतिविधियों में किया जाता है. अब इन घोड़ों से ही घुड़सवारी सिखाने का प्लान बनाया गया है. इसकी जल्द ही शुरुआत की जाएगी.

कानपुर में चेतक, शाहीन और सूर्या की सवारी. (Video Credit: ETV Bharat)

इस तरह से सीखेंगे घुड़सवारी

  • क्लास वन केटेगरी में घोड़े का नाम उससे परिचय उनके पास जाने के संबंध में जानकारी.
  • क्लास टू में घोड़े को पकड़कर वॉक थंब करना, दाएं और बाएं मोड़ना और साथ ही कांफिडेंस पैदा करना.
  • क्लास थ्री में घोड़े पर चढ़ना और उतरना.
  • क्लास फोर में घोड़े पर चढ़ना-उतरना, वॉक करना और भरोसा देना.
  • क्लास फाइव में वॉक ट्राट करना, दाएं-बाएं मोड़ना.
  • क्लास सिक्स में वॉक टॉट, केंटर, थंब करना और दिलासा देना.
  • क्लास सेवन में वॉक ट्रॉट, केंटर और क्रॉस जंप कांफिडेंस देना.

अस्तबल की शान हैं यह घोड़े: चेतक, पार्थ, नाज, रणवीर, हिमालय, तुरंगी, इंद्रयानी शाहीन और सूर्या अस्तबल की शान हैं. कमिश्नरेट पुलिस के अस्तबल में जल्द बमब्लाट और अर्जुन नस्ल के घोड़े आएंगे. वहीं, मौजूदा समय में जो घोड़े हैं उनके द्वारा अभी तक विभिन्न प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेकर 19 मेडल जीते जा चुके हैं. अब इन घोड़ों से ही कानपुर के लोगों को घुड़सवारी सीखने का मौका मिल सकेगा.

45 मिनट तक मिलेगा प्रशिक्षण: कमिश्नरेट पुलिस की प्लानिंग के मुताबिक लोगों को अल्टरनेट डे में 45 मिनट तक प्रशिक्षण मिलेगा. पहले 20 कैंडिडेट से इसकी शुरुआत कराई जाएगी. अभी फीस को लेकर किसी तरह का कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है.

माना जा रहा है कि घुड़सवारी सीखने की फीस 15 हजार रुपए के आसपास होगी. कानपुर शहर के टाटमिल चौराहा से जब त्रिवेणी नगर की ओर चलते हैं, तो यहां पर मेन रोड स्थित डीसीपी ट्रैफिक कार्यालय के बगल में ही यह अस्तबल है. इसी अस्तबल के पास बने मैदान में घुड़सवारी सिखाई जाएगी.

पुलिस सिखाएगी घुड़सवारी.
पुलिस सिखाएगी घुड़सवारी. (Photo Credit: ETV Bharat)

हर साल डेढ़ करोड़ का खर्च: जेसीपी ने बताया कि कि इन घोड़ों पर हर साल औसतन डेढ़ करोड़ रुपए तक खर्च आता है. इसमें उनके रखरखाव, कपड़े समेत अन्य सामान शामिल हैं. यह सभी घोड़े पांच फीट से अधिक ऊंचाई को आसानी से फांद जाते हैं. इन्हें खाने में चना, चोकर, जौ, अलसी का तेल, हरी घास, मिनरल, मिक्सचर और गुड़ दिया जाता है.

जेसीपी विनोद कुमार सिंह ने बताया कि कानपुर में लोगों को अलग तरह का रोमांच देने के लिए घुड़सवारी सिखाने की शुरुआत जल्द कराई जाएगी. इसके लिए सारी तैयारियां पूरी कराई जा चुकी हैं. 24 घोड़े हैं, जो अच्छी नस्लों के हैं. सभी पूरी तरह से ट्रेंड भी हैं. यहां लोग आकर अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं.

