हिमाचल में 1 फरवरी से इतनी हजार पंचायतों में खत्म होगी 'प्रधानगिरी', काम की नहीं रहेगी प्रधान की मोहर, जानें क्यों

शिमला: हिमाचल की सियासत और गांवों की सरकार में 1 फरवरी से एक बड़ा सन्नाटा छाने वाला है. जिन प्रधानों के दरवाज़े पर अब तक हर रोज फरियादियों की कतार लगती थी, जिन उपप्रधानों और वार्ड सदस्यों के इर्द-गिर्द गांव की राजनीति घूमती थी, उनकी 'प्रधानगिरी' पर विराम लगने जा रहा है.

31 जनवरी को प्रदेश की 3577 पंचायतों का कार्यकाल पूरा होते ही गांवों की निर्वाचित सरकारें भंग हो जाएंगी और लोकतंत्र की सबसे निचली, लेकिन सबसे अहम इकाई सरकार के अगले आदेशों के मुताबिक चलाई जाएगी. इसको लेकर पंचायतीराज विभाग ने निर्णय लेने को पहले ही सरकार को मामला भेज दिया. अब इस फाइल में दिए गए नियमों के हवाले को लेकर सरकार का को ही अंतिम निर्णय लेना है.

जोरी होगी प्रधानों की मोहर



प्रदेश में वर्तमान पंचायतों का कार्यकाल 31 जनवरी को पूरा होते ही प्रधानों को जारी मुहरों की कीमत जीरो हो जाएगी, यानी प्रधान की जिस मुहर पर ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के बड़े से बड़े काम होते थे, अब हिमाचल प्रदेश पंचायतीराज अधिनियम धारा 140 की उपधारा (3) प्रावधान के मुताबिक पांच साल का कार्यकाल पूरा होते ही 1 फरवरी से वर्तमान पंचायत प्रधानों, उपप्रधानों और सदस्यों की वैधानिक शक्तियां स्वतः समाप्त हो जाएंगी, जिसके बाद प्रधान की मोहर लोगों के किसी काम नहीं आएगी. ऐसे में लोगों के मन सवाल यह है कि अब गांव की समस्या लेकर आम आदमी किसके पास जाएगा? क्या विकास की फाइलें ठंडे बस्ते में चली जाएंगी या प्रशासन इस खालीपन को भर पाएगा? तो इस बारे में नियमों में ये हवाला ये है कि जनप्रतिनिधियों की शक्तियां समाप्त होते ही 1 फरवरी से प्रधानों की शक्तियां तीन सदस्यीय कमेटी या फिर पंचायत सचिव के चली जाएंगी.

किसके पास जाएंगी प्रधान की शक्तियां