हिमाचल में 1 फरवरी से इतनी हजार पंचायतों में खत्म होगी 'प्रधानगिरी', काम की नहीं रहेगी प्रधान की मोहर, जानें क्यों
31 जनवरी को प्रदेश की 3577 पंचायतों का कार्यकाल पूरा हो जाएगा. लोकतंत्र की सबसे निचली इकाई अब सरकार के अगले आदेशों के मुताबिक चलेगी.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : January 30, 2026 at 12:48 PM IST
शिमला: हिमाचल की सियासत और गांवों की सरकार में 1 फरवरी से एक बड़ा सन्नाटा छाने वाला है. जिन प्रधानों के दरवाज़े पर अब तक हर रोज फरियादियों की कतार लगती थी, जिन उपप्रधानों और वार्ड सदस्यों के इर्द-गिर्द गांव की राजनीति घूमती थी, उनकी 'प्रधानगिरी' पर विराम लगने जा रहा है.
31 जनवरी को प्रदेश की 3577 पंचायतों का कार्यकाल पूरा होते ही गांवों की निर्वाचित सरकारें भंग हो जाएंगी और लोकतंत्र की सबसे निचली, लेकिन सबसे अहम इकाई सरकार के अगले आदेशों के मुताबिक चलाई जाएगी. इसको लेकर पंचायतीराज विभाग ने निर्णय लेने को पहले ही सरकार को मामला भेज दिया. अब इस फाइल में दिए गए नियमों के हवाले को लेकर सरकार का को ही अंतिम निर्णय लेना है.
जोरी होगी प्रधानों की मोहर
प्रदेश में वर्तमान पंचायतों का कार्यकाल 31 जनवरी को पूरा होते ही प्रधानों को जारी मुहरों की कीमत जीरो हो जाएगी, यानी प्रधान की जिस मुहर पर ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के बड़े से बड़े काम होते थे, अब हिमाचल प्रदेश पंचायतीराज अधिनियम धारा 140 की उपधारा (3) प्रावधान के मुताबिक पांच साल का कार्यकाल पूरा होते ही 1 फरवरी से वर्तमान पंचायत प्रधानों, उपप्रधानों और सदस्यों की वैधानिक शक्तियां स्वतः समाप्त हो जाएंगी, जिसके बाद प्रधान की मोहर लोगों के किसी काम नहीं आएगी. ऐसे में लोगों के मन सवाल यह है कि अब गांव की समस्या लेकर आम आदमी किसके पास जाएगा? क्या विकास की फाइलें ठंडे बस्ते में चली जाएंगी या प्रशासन इस खालीपन को भर पाएगा? तो इस बारे में नियमों में ये हवाला ये है कि जनप्रतिनिधियों की शक्तियां समाप्त होते ही 1 फरवरी से प्रधानों की शक्तियां तीन सदस्यीय कमेटी या फिर पंचायत सचिव के चली जाएंगी.
किसके पास जाएंगी प्रधान की शक्तियां
हिमाचल प्रदेश पंचायतीराज एक्ट 1994 जो 73 वें संवैधानिक संशोधन के मुताबिक बनाया गया. इसके लागू होते ही प्रदेश में पहली बार एक साथ 3577 पंचायतों की शक्तियां कमेटी या फिर सचिव के हाथों में चली जाएंगी. हालांकि हिमाचल प्रदेश में पहले भी ऐसी स्थिति बन चुकी है. जब कोविड काल के दौरान लाहौल-स्पीति जिले के लाहौल ब्लॉक और चंबा जिले के पांगी ब्लॉक में पंचायत चुनाव देरी से होने पर तीन सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया था.
26 जून 2021 को जारी अधिसूचना के तहत हेडमास्टर की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई थी, जिसमें पंचायत सचिव को मेंबर सेक्रेटरी और ग्राम रोजगार सेवक को सदस्य बनाया गया था. उस समय चुनाव होने तक पंचायतों का काम इसी कमेटी ने संभाला. उस समय कुछ पंचायतों की शक्तियां कमेटी के हवाले की गई थी, लेकिन प्रदेश भर में इतने बड़े स्तर पर यानी जिसमें हजारों की संख्या में पंचायतों की शक्तियां कमेटी या सचिव के पास जाएंगी.
ऐसा पहली बार होने जा रहा है. ये इसलिए हो रहा है कि पंचायती राज से संबंधित 73वां संविधान संशोधन लागू होने के बाद प्रदेश में आज तक कभी पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव नहीं टाले गए हैं. ऐसे में लोगों के पंचायतों में जो काम प्रधान करते हैं. उसको कराने की शक्तियां तीन सदस्यीय कमेटी या फिर पंचायत सचिव के पास चली जाएंगी, हालांकि कमेटी का पंचायत सचिव में किसके हाथ पावर जाएगी, ये सरकार के फैसले पर निर्भर है.
