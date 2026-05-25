यूपी पंचायत चुनाव: 26 को ख़त्म हो रहा ग्राम पंचायतों का कार्यकाल, योगी सरकार ने जारी किया आदेश, प्रधान बनेंगे प्रशासक
पंचायती राज विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार नई ग्राम पंचायतों के गठन तक निवर्तमान ग्राम प्रधानों को प्रशासक नियुक्त किया जाएगा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 25, 2026 at 8:35 PM IST
लखनऊ: उत्तर प्रदेश में सामान्य पंचायत निर्वाचन 2021 के बाद गठित ग्राम पंचायतों का कार्यकाल 26 मई 2026 को समाप्त हो जाएगा. पंचायती राज विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार नई ग्राम पंचायतों के गठन तक निवर्तमान ग्राम प्रधानों को प्रशासक नियुक्त किया जाएगा.
सरकार ने यह निर्णय उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा-12 के तहत लिए गए प्रावधानों के आधार पर किया है. अधिनियम में स्पष्ट व्यवस्था है कि ग्राम पंचायत अपनी पहली बैठक की तिथि से पांच वर्ष तक ही कार्यरत रहेगी. इसी क्रम में वर्तमान ग्राम पंचायतों का कार्यकाल 26 मई 2026 को पूरा हो रहा है.
आदेश में कहा गया है कि यदि अपरिहार्य परिस्थितियों अथवा लोकहित में समय पर पंचायत चुनाव कराना संभव न हो, तो राज्य सरकार प्रशासनिक समिति या प्रशासक नियुक्त कर सकती है.
इसी व्यवस्था के तहत नई ग्राम पंचायतों की पहली बैठक होने तक अथवा अधिकतम छह माह की अवधि के लिए निवर्तमान ग्राम प्रधानों को प्रशासक के रूप में कार्य करने की अनुमति दी गई है.
पंचायती राज विभाग ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देशित किया है कि 27 मई 2026 से निवर्तमान ग्राम प्रधानों को संबंधित ग्राम पंचायतों में प्रशासक के रूप में नामित किया जाए.
हालांकि आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि प्रशासक केवल सामान्य एवं नियमित कार्यों का ही निर्वहन करेंगे और कोई नीति संबंधी निर्णय नहीं ले सकेंगे.
यदि किसी विशेष परिस्थिति में नीति संबंधी निर्णय आवश्यक होगा, तो उसका प्रस्ताव जिला पंचायत राज अधिकारी के माध्यम से जिलाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा और स्वीकृति मिलने के बाद ही उस पर कार्रवाई की जाएगी.
सरकार के इस फैसले को पंचायत प्रशासन में निरंतरता बनाए रखने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है, ताकि नई पंचायतों के गठन तक विकास कार्य और प्रशासनिक गतिविधियां प्रभावित न हों.