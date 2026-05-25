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यूपी पंचायत चुनाव: 26 को ख़त्म हो रहा ग्राम पंचायतों का कार्यकाल, योगी सरकार ने जारी किया आदेश, प्रधान बनेंगे प्रशासक

योगी सरकार ने जारी किया आदेश, प्रधान बनेंगे प्रशासक. ( ईटीवी भारत )

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में सामान्य पंचायत निर्वाचन 2021 के बाद गठित ग्राम पंचायतों का कार्यकाल 26 मई 2026 को समाप्त हो जाएगा. पंचायती राज विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार नई ग्राम पंचायतों के गठन तक निवर्तमान ग्राम प्रधानों को प्रशासक नियुक्त किया जाएगा. सरकार ने यह निर्णय उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा-12 के तहत लिए गए प्रावधानों के आधार पर किया है. अधिनियम में स्पष्ट व्यवस्था है कि ग्राम पंचायत अपनी पहली बैठक की तिथि से पांच वर्ष तक ही कार्यरत रहेगी. इसी क्रम में वर्तमान ग्राम पंचायतों का कार्यकाल 26 मई 2026 को पूरा हो रहा है. आदेश में कहा गया है कि यदि अपरिहार्य परिस्थितियों अथवा लोकहित में समय पर पंचायत चुनाव कराना संभव न हो, तो राज्य सरकार प्रशासनिक समिति या प्रशासक नियुक्त कर सकती है. इसी व्यवस्था के तहत नई ग्राम पंचायतों की पहली बैठक होने तक अथवा अधिकतम छह माह की अवधि के लिए निवर्तमान ग्राम प्रधानों को प्रशासक के रूप में कार्य करने की अनुमति दी गई है.