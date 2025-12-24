ETV Bharat / state

पुलिस दूरसंचार भर्ती-2025 का अस्थाई परिणाम जारी, 26 से होगा दस्तावेजों का सत्यापन

पुलिस अधीक्षक (प्रथम), पुलिस दूरसंचार डॉ. हेमराज मीना ने बताया कि निदेशालय पुलिस दूरसंचार द्वारा कांस्टेबल (ऑपरेटर और चालक) भर्ती-2025 का अस्थाई परीक्षा परिणाम जारी कर दिया गया है. यह सूची अभ्यर्थियों द्वारा लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों, शारीरिक दक्षता (PST-PET) और उनके द्वारा आवेदन पत्र में भरे गए दस्तावेजों के आधार पर तैयार की गई है.

जयपुरः पुलिस दूरसंचार विभाग में कांस्टेबल (ऑपेरटर और चालकल) भर्ती-2025 का अस्थाई परिणाम जारी कर दिया गया है. अब सफल अभ्यर्थियों के दस्तावेजों की जांच और सत्यापन 26 दिसंबर से शुरू होगा. दस्तावेजों के सत्यापन और अभ्यर्थियों के मेडिकल परीक्षण के बाद अंतिम चयन सूची जारी की जाएगी.

अब होगा स्वास्थ्य परीक्षण और चरित्र सत्यापनः एसपी डॉ. मीना ने बताया कि सफल घोषित किए गए सभी अभ्यर्थियों को अगले चरण के लिए 26 दिसंबर से 4 जनवरी 2026 के बीच जयपुर में घाटगेट स्थित पुलिस दूरसंचार लाइन में बुलाया गया है. यहां अभ्यर्थियों को अपने सभी मूल दस्तावेजों के साथ स्वास्थ्य परीक्षण और चरित्र सत्यापन के लिए व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना होगा.

सत्यापन के बाद तय होगी कैटेगरीः उनका कहना है, विभाग के संज्ञान में आया है कि कुछ अभ्यर्थियों ने आवेदन करते समय अपनी मूल कैटेगरी के बजाय दूसरी कैटेगरी का चयन किया है, जैसे ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थियों ने एमबीसी श्रेणी चुनी है. विभाग ने स्पष्ट किया है कि अस्थाई सूची में नाम आने मात्र से नियुक्ति सुनिश्चित नहीं मानी जाएगी. मूल दस्तावेजों के सत्यापन के बाद ही अभ्यर्थी की वास्तविक कैटेगरी तय की जाएगी.

अयोग्य घोषित होने का खतराः उनका कहना है कि अभ्यर्थी ने जिस कैटेगरी में आवेदन किया है और दस्तावेज उस कैटेगरी के नहीं पाए जाते हैं तो अभ्यर्थी को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा. साथ ही मेरिट के आधार पर अगले सफल अभ्यर्थी को मौका मिलेगा. एसपी डॉ. मीना ने स्पष्ट किया कि वर्गवार अंतिम चयन सूची तभी जारी की जाएगी जब अभ्यर्थी दस्तावेज सत्यापन, स्वास्थ्य परीक्षण, चरित्र सत्यापन और वांछित शैक्षणिक योग्यता में पूरी तरह सफल पाए जाएंगे.