सीएम योगी से मिली फिल्म 'हनुमान अंश' की टीम, गुरु गोरखनाथ व नाथ संप्रदाय से संबंधित फिल्म के दृश्य देखे
सीएम योगी ने फिल्म और इसके निर्माण से जुड़े सभी सदस्यों के प्रयासों को सराहा और अपनी शुभकामनाएं भी दीं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 8, 2026 at 10:28 PM IST
लखनऊ : फिल्म 'हनुमान अंश' की टीम ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उनके आवास पर शिष्टाचार भेंट की. टीम में फिल्म के निर्माता, निर्देशक व सभी प्रमुख कलाकार शामिल रहे. निर्देशक विशाल चतुर्वेदी और मुख्य अभिनेता शोभिनव ने सीएम योगी को फिल्म के विषय और इसकी आध्यात्मिक पृष्ठभूमि के बारे में विस्तार से जानकारी दी. इस दौरान मुख्यमंत्री ने गुरु गोरखनाथ की पावन पंक्तियों और नाथ संप्रदाय से जुड़े फिल्म के अहम दृश्यों को देखा.
निर्देशक विशाल चतुर्वेदी ने बताया कि फिल्म में परम पूज्य बाबा नीब करौरी और नाथ संप्रदाय के सिद्ध संतों की ऐतिहासिक मुलाकातों का विशेष चित्रण किया गया है. शोध बताते हैं कि अपने शुरुआती दौर में बाबा नीब करौरी लंबे समय तक नाथ संप्रदाय के संतों के सान्निध्य में रहे थे, जहां से उन्होंने दिव्य आध्यात्मिक ऊर्जा और शक्तियों को ग्रहण किया था.
सीएम योगी ने फिल्म और इसके निर्माण से जुड़े सभी सदस्यों के प्रयासों को सराहा और अपनी शुभकामनाएं भी दीं. बता दें कि फिल्म 'हनुमान अंश' प्रसिद्ध संत बाबा नीब करौरी (नीम करौली बाबा) के जीवन और उनकी हनुमान भक्ति पर आधारित है. कम बजट में बनी इस फिल्म को दर्शकों का भारी समर्थन मिल रहा है.
सिनेमाघरों में हनुमान अंश अपनी सफलता के झंडे गाड़े हुए है. ज्यादातर लोगों के मुख पर यह चर्चा है कि हनुमान अंश जैसी फिल्म दशकों बाद आई है. इतनी प्राकृतिक और मनोरम दृश्य फिल्म में दर्शाए गए हैं जो दर्शकों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं. बेहद कम बजट में बनी हनुमान अंश फिल्म ने सफलता की नई कहानी लिख दी है. दर्शकों ने इस फिल्म को खूब सराहा है.
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