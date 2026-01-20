ETV Bharat / state

फर्जी FD करने वाले बैंक मित्र का चायवाला साथी शिकंजे में; ठगी की करेंसी से शिवा ने बनाया आलीशान बंगला, अब बुलडोजर चलेगा!

लखनऊ के शकुंतला मिश्रा यूनिवर्सिटी स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा में हुए फर्जीवाड़े में पुलिस ने अब बैंक मित्र शिवा के सहयोगी दिलीप को गिरफ्तार किया.

FD FRAUD ARRESTED
फर्जी FD करने वाले बैंक मित्र शिवा (बाएं) का चायवाला साथी भी गिरफ्तार. (ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : January 20, 2026 at 1:34 PM IST

लखनऊ: यूपी के लखनऊ के पारा थाना क्षेत्र के शकुंतला मिश्रा यूनिवर्सिटी स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा में हुए करोड़ों के फर्जीवाड़े में पुलिस ने अब बैंक मित्र शिवा के सहयोगी दिलीप को गिरफ्तार किया है.

बता दें कि दिलीप पहले बैंक में गार्ड था और बाद में चाय पिलाने का काम करने लगा. यहीं पर उसने शिवा के साथ मिलकर ग्राहकों की फर्जी एफडी तैयार की. ठगी की रकम से लखनऊ के राजाजीपुरम में 1.5 करोड़ का मकान बनाने वाले शिवा पर अब गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई और संपत्ति कुर्की की तैयारी चल रही है.

चाय पिलाने की आड़ में रची ठगी की साजिश

​आरोपी दिलीप कुमार पहले बैंक के एटीएम बूथ पर सिक्योरिटी गार्ड था. 2019 में नौकरी छूटने के बाद भी वह बैंक आता-जाता रहा. उसने बैंक अधिकारियों का भरोसा जीतने के लिए चाय पिलाने और बैंक खोलने-बंद करने जैसे काम शुरू कर दिए.

इसी दौरान उसकी दोस्ती बैंक मित्र शिवा राव से हुई और दोनों ने मिलकर 2020 से ग्राहकों को जाली एफडी थमाना शुरू कर दिया.

​ठगी की रकम से आलीशान महल, अब कुर्की की तैयारी

​पुलिस जांच में पता चला है कि बैंक मित्र शिवा राव ने राजाजीपुरम के सरीपुरा इलाके में करीब 1.5 करोड़ रुपये का आलीशान मकान बनवाया है. पुलिस अब इस संपत्ति की जांच कर रही है. यदि यह साबित होता है कि मकान ठगी के पैसों से बना है, तो पुलिस इसे कुर्क करेगी.

साल 2020 से अब तक इस ब्रांच में चार मैनेजर रहे हैं. पुलिस अब इन सभी से पूछताछ कर यह पता लगाएगी कि इतना बड़ा फर्जीवाड़ा उनकी नाक के नीचे कैसे चलता रहा.

सबूत मिटाने के लिए तोड़ा मोबाइल

​मुख्य आरोपी शिवा ने गिरफ्तारी से पहले अपना मोबाइल तोड़ दिया था, ताकि डेटा रिकवर न हो सके. हालांकि, पुलिस ने मोबाइल को फॉरेंसिक लैब भेजकर डेटा रिकवरी की प्रक्रिया शुरू कर दी है. दिलीप के मोबाइल से भी कई संदिग्ध लेनदेन के सबूत मिले हैं.

​पारा थाना प्रभारी सुरेश सिंह के मुताबिक, आरोपियों के पास से 2.38 लाख रुपये नकद और बैंक के फर्जी दस्तावेज बरामद हुए हैं. पुलिस अब इस पूरे सिंडिकेट की गहराई से जांच कर रही है, ताकि अन्य पीड़ितों को भी न्याय मिल सके.

राजधानी के डॉ. शकुंतला मिश्रा यूनिवर्सिटी स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा ब्रांच में हुए करोड़ों के घोटाले में मुख्य आरोपी शिवा राव की गिरफ्तारी के बाद अब उसके साथी दिलीप कुमार को भी दबोच लिया गया है. ठगी के इस खेल में बैंक के एटीएम गार्ड से चायवाला बने दिलीप ने अहम भूमिका निभाई थी.

