फर्जी FD करने वाले बैंक मित्र का चायवाला साथी शिकंजे में; ठगी की करेंसी से शिवा ने बनाया आलीशान बंगला, अब बुलडोजर चलेगा!

फर्जी FD करने वाले बैंक मित्र शिवा (बाएं) का चायवाला साथी भी गिरफ्तार. ( ETV Bharat )

लखनऊ: यूपी के लखनऊ के पारा थाना क्षेत्र के शकुंतला मिश्रा यूनिवर्सिटी स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा में हुए करोड़ों के फर्जीवाड़े में पुलिस ने अब बैंक मित्र शिवा के सहयोगी दिलीप को गिरफ्तार किया है. बता दें कि दिलीप पहले बैंक में गार्ड था और बाद में चाय पिलाने का काम करने लगा. यहीं पर उसने शिवा के साथ मिलकर ग्राहकों की फर्जी एफडी तैयार की. ठगी की रकम से लखनऊ के राजाजीपुरम में 1.5 करोड़ का मकान बनाने वाले शिवा पर अब गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई और संपत्ति कुर्की की तैयारी चल रही है. चाय पिलाने की आड़ में रची ठगी की साजिश ​आरोपी दिलीप कुमार पहले बैंक के एटीएम बूथ पर सिक्योरिटी गार्ड था. 2019 में नौकरी छूटने के बाद भी वह बैंक आता-जाता रहा. उसने बैंक अधिकारियों का भरोसा जीतने के लिए चाय पिलाने और बैंक खोलने-बंद करने जैसे काम शुरू कर दिए. इसी दौरान उसकी दोस्ती बैंक मित्र शिवा राव से हुई और दोनों ने मिलकर 2020 से ग्राहकों को जाली एफडी थमाना शुरू कर दिया. ​ठगी की रकम से आलीशान महल, अब कुर्की की तैयारी