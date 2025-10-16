ETV Bharat / state

World Food Day 2025; लखनऊ के नवाबी कबाब, वाराणसी की ठंडाई और चाट; देशी ही नहीं विदेशी मेहमानों को भी लुभा रहा यूपी का स्वाद

वाराणसी के आसपास गाजीपुर, चंदौली और भदोही जैसे क्षेत्र केले की खेती के लिए प्रसिद्ध हैं. यहां की उपजाऊ मिट्टी और गंगा के किनारे का अनुकूल मौसम हरिचल और ग्रैंड नेन किस्मों के स्वादिष्ट केले का उत्पादन करता है. इस तरह के केले का देश-विदेश में निर्यात होता है. यही वजह है कि यह क्षेत्र अब फूड टूरिज्म के साथ-साथ क्यूजीन टूरिज्म का भी प्रमुख केंद्र बन गया है, जहां पर्यटक आध्यात्मिकता, स्वाद और कृषि संस्कृति का अनोखा संगम अनुभव करते हैं.

बनारसी पान और ठंडाई के लोग दीवाने : वाराणसी अपने पारंपरिक खानपान और बनारसी स्वाद के लिए देश-विदेश में प्रसिद्ध है. कचौड़ी-सब्जी, ठंडाई, मलाईयो, लस्सी, टमाटर चाट और बनारसी पान यहां के प्रमुख व्यंजन हैं, जो हर पर्यटक का दिल जीत लेता है. गोदौलिया, विश्वनाथ गली और दशाश्वमेध घाट के आसपास का इलाका खाने-पीने के शौकीनों के लिए स्वर्ग समान है. यहां हर व्यंजन में बनारसी ठाठ और मिठास झलकती है. इस साल मार्च महीने तक 11 करोड़ 74 लाख से ज्यादा पर्यटक वाराणसी आए.

टुंडे कबाब के मालिक मोहम्मद उस्मान बताते हैं कि कई लोग सिर्फ हमारे यहां कबाब खाने आते हैं. यही वजह है कि लखनऊ में अलग-अलग जगहों पर अपनी ब्रांच खोल रखी है. प्रकाश कुल्फी के मालिक नीतीश अरोड़ा कहते हैं कि बिक्री का ग्राफ पहले की तुलना में कई गुना बढ़ गया है. ग्राहकों का कहना है कि लखनऊ आते ही वे प्रकाश कुल्फी का स्वाद लेने के साथ अमीनाबाद की मार्केट घूमना नहीं भूलते, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था पर भी सकारात्मक असर पड़ता है.

आम के मौसम में सैकड़ों पर्यटक और व्यापारी लंगड़ा, चौसा और सफेदा जैसी खास किस्मों का स्वाद लेने और बागों की सैर करने आते हैं, जिससे यह क्षेत्र क्यूजीन टूरिज्म के लिए फेमस स्पॉट बन गया है. उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग लखनऊ के अलावा प्रदेश के विभिन्न जिलों में यूपी के आमों से जुड़ी प्रदर्शनी लगाकर देश भर में पहचान बनाई है.

अगर पर्यटकों की बात करें तो इस साल मार्च के महीने तक 34 लाख से भी अधिक पर्यटक लखनऊ घूमने आए. अवधी खानपान अपनी नफासत, सुगंध और धीमी आंच पर पकाने की परंपरा के लिए प्रसिद्ध है, जो इसे फूड टूरिज्म के लिहाज से खास बनाता है. लखनऊ का मलिहाबाद क्षेत्र भी अपने विश्वप्रसिद्ध दशहरी आम के लिए पर्यटन स्थल के रूप में उभरा है.

लखनऊ का नवाबी जायका और क्यूजीन टूरिज्म का गढ़ : लखनऊ अपनी नवाबी तहजीब और अवधी खानपान के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है. टुंडे कबाब, गलौटी कबाब, बोटी कबाब, निहारी, बिरयानी और शीरमाल जैसे व्यंजन न सिर्फ स्थानीय लोगों, बल्कि देश-विदेश से आने वाले पर्यटकों को भी लुभाते हैं. चौक, अमीनाबाद, हजरतगंज जैसे इलाकों में घूमते हुए पर्यटक न केवल स्वाद का आनंद लेते हैं, बल्कि लखनवी तहजीब और मेहमाननवाजी का भी आनंद लेते हैं.

इस साल 2025 के मार्च महीने तक 109 करोड़ से अधिक पर्यटक यूपी पहुंचे. उत्तर प्रदेश में स्वाद और संस्कृति का संगम पर्यटकों को एक अनोखा अनुभव प्रदान करता है. उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग अब पर्यटन के बढ़ते ग्राफ को देखते हुए यूपी के विभिन्न जिलों के खान-पान और वहां के व्यंजनों को पर्यटकों के लिए प्रमोट करने का काम कर रहा है. इसके लिए विभाग में वन जिला वन प्रोडक्ट के तर्ज पर हर जिले के एक व्यंजन को इस लिस्ट में शामिल किया जा रहा है.

लखनऊ : उत्तर प्रदेश न केवल अपनी ऐतिहासिक और धार्मिक धरोहरों के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि यहां का खान-पान भी पर्यटकों को अपनी ओर खींचता है. लखनऊ के नवाबी कबाब, वाराणसी की ठंडाई और चाट, आगरा का विश्वप्रसिद्ध पेठा, ब्रजभूमि के पेड़े, वृंदावन के मीठे व्यंजन, प्रयागराज की परंपरागत करी और ताजगी भरे फल. बुंदेलखंड का अनार-पपीता का स्वाद एक अलग तरह का ही है. यूपी फूड टूरिज्म में भी एक प्रमुख पर्यटन केंद्र बन रहा है. आज वर्ल्ड फूड डे पर जानेंगे यूपी के बेमिसाल स्वाद के बारे में.

दीना चाट भंडार के मालिक अतुल कुमार केसरी बताते हैं कि उनकी दुकान में अब विदेशी पर्यटक भी आते हैं. लोग वाराणसी में सिर्फ आध्यात्मिक अनुभव के लिए नहीं, बल्कि यहां के अनोखे स्वाद का आनंद लेने के लिए भी दूर-दूर से आते हैं.

आगरा- मिठाई और स्नैक्स का शहर : आगरा अपने मिठाई और स्नैक्स के लिए पूरे देश में प्रसिद्ध है और क्यूजीन टूरिज्म का प्रमुख केंद्र बन चुका है. यहां का पेठा, दालमोठ, बेड़ई-कचौड़ी और छोले-भटूरे स्थानीय और विदेशी पर्यटकों को खासा लुभाते हैं. सदर बाजार, ताजगंज और किनारी बाजार में ये व्यंजन आसानी से मिलते हैं और हर व्यंजन में आगरा का अनोखा स्वाद झलकता है. विशेष रूप से पेठा आगरा की पहचान बन चुका है.

सफेद कद्दू से बना यह मिठाई, विभिन्न प्रकार के स्वाद जैसे चॉकलेट, केसर और पान में उपलब्ध है. इसकी मिठास और बनावट इसे देश-विदेश में मशहूर बनाती है. इस बार मार्च तक आगरा में 44 लाख से अधिक पर्यटक पहुंचे. पंछी पेठा के मालिक सुनील गोयल बताते हैं कि दिल्ली से यूपी आने वाले पर्यटक अक्सर सबसे पहले उनका पेठा लेने आते हैं, और कई विदेशी सैलानी भी इसे बिना लिए नहीं जाते. आगरा न सिर्फ ऐतिहासिक धरोहर, बल्कि फूड टूरिज्म के लिए भी प्रमुख गंतव्य बन गया है.



प्रयागराज के अमरूद और करी चावल का बेजोड़ स्वाद : प्रयागराज अपने परंपरागत व्यंजन और फल उत्पादक क्षेत्रों के लिए प्रसिद्ध है. इलाहाबादी करी-चावल, मटन-तहारी, लस्सी, चाट और अमरूद यहां के खास व्यंजन हैं, जो सिविल लाइंस, चौक और कटरा मार्केट जैसे क्षेत्रों में पर्यटकों और स्थानीय लोगों को लुभाते हैं. प्रयागराज का इलाहाबादी अमरूद अपनी मिठास, सुगंध और मुलायम गूदे के लिए देशभर में प्रसिद्ध है, जिसमें सफेदा और लाल अमरूद प्रमुख किस्में हैं.

उपजाऊ मिट्टी और दोआब की जलवायु यहां की अमरूद और अन्य फलों की खेती के लिए अनुकूल है. वहीं, प्रतापगढ़ जिले का बनारसी और नरेन्द्र आंवला अपने स्वाद, औषधीय गुण और टिकाऊपन के लिए GI टैग प्राप्त कर चुका है. यह क्षेत्र न केवल कृषि उत्पादन के लिए जाना जाता है, बल्कि फूड और एग्री-टूरिज्म के लिए भी पर्यटकों को आकर्षित करता है, जो स्थानीय व्यंजन और ताजे फलों का आनंद लेने आते हैं. इस वर्ष मार्च तक प्रयागराज में 66 लाख से अधिक पर्यटक घूमने आए.



मथुरा-वृंदावन में ब्रजभूमि का स्वाद : मथुरा और वृंदावन अपने ब्रजभूमि के स्वाद और धार्मिक महत्व के लिए देशभर में जाना जाता है. माखन-मिश्री, लस्सी, आलू पूरी, रबड़ी और पेड़ा यहां के लोकप्रिय व्यंजन हैं, जो पर्यटकों और स्थानीय लोगों दोनों को लुभाते हैं. द्वारकाधीश मंदिर और होली गेट के आसपास ये स्वादिष्ट व्यंजन आसानी से मिलते हैं और हर व्यंजन में भगवान कृष्ण से जुड़ी ब्रजभूमि की परंपरा झलकती है.

खासतौर पर मथुरा का पेड़ा बहुत प्रसिद्ध है. इसे मावा, इलायची या केसर के साथ बनाया जाता है और कभी-कभी सूखे मेवों या चांदी वर्क से सजाया जाता है. ब्रज की संस्कृति और स्वाद का अद्भुत अनुभव लेने के लिए इस साल मार्च तक 1 करोड़ 70 लाख से अधिक पर्यटक पहुंचे.

झांसी और ललितपुर में बुंदेलखंड के फल और क्यूजीन टूरिज्म : झांसी और ललितपुर जिले बुंदेलखंड क्षेत्र में अनार और पपीते की आधुनिक खेती के लिए तेजी से उभर रहे हैं. यहां की शुष्क और दोमट मिट्टी, साथ ही नियंत्रित सिंचाई व्यवस्था, इन फलों की हाई-डेंसिटी खेती के लिए अनुकूल है. किसान अब पारंपरिक फसलों की जगह अनार और पपीता उगाकर अपनी आमदनी बढ़ा रहे हैं.

आधुनिक तकनीक, ड्रिप सिंचाई और जैविक उर्वरकों के उपयोग से यह क्षेत्र फल उत्पादन का नया केंद्र बनता जा रहा है. इसके फल न सिर्फ स्थानीय बाजारों में बल्कि देश-विदेश में भी लोकप्रिय हैं. यही वजह है कि झांसी और ललितपुर अब फूड और एग्री-टूरिज्म के लिए भी पर्यटकों को आकर्षित करने लगे हैं. इस वर्ष मार्च तक 36 लाख से अधिक पर्यटक यहां घूमने आए.

मंत्री जयवीर सिंह बोले- उत्तर प्रदेश में स्वाद और पर्यटन का नया अध्याय : पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि उत्तर प्रदेश अपनी सांस्कृतिक, धार्मिक और ऐतिहासिक धरोहर के साथ-साथ अपने समृद्ध और विविध खान-पान के लिए भी पूरे देश और दुनिया में प्रसिद्ध है. जयवीर सिंह ने बताया कि विश्व फूड डे 2025 के इस अवसर पर हम प्रदेश के खान-पान और पर्यटन के इस अनोखे संगम को विशेष रूप से उजागर कर रहे हैं.

