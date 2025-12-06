ETV Bharat / state

बूंदी में कांग्रेस का शक्ति प्रदर्शन, गुंजल बोले- 'कोटा संभाग में गरीबों को धमकाया जा रहा'

बूंदी विधायक हरिमोहन शर्मा ने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि योजनाओं में धांधलियां हैं और सरकार जन मुद्दों से मुंह मोड़ चुकी है.

Congress rally in bundi
कार्यक्रम में मौजूद बूंदी विधायक व अन्य नेता (ETV Bharat Bundi)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : December 6, 2025 at 9:08 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

बूंदी: कांग्रेस नेता और कोटा- बूंदी लोकसभा प्रत्याशी रहे प्रहलाद गुंजल ने शनिवार को बूंदी में भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि कोटा संभाग में गरीबों और कांग्रेस समर्थकों को धमकाया जा रहा है, उनकी आजीविका पर दबाव बनाया जा रहा है, लेकिन हम डरने वालों में नहीं. उन्होंने कहा कि वे कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लिए अपने प्राण न्योछावर करने को तैयार हैं. गुंजल शनिवार को नवनियुक्त कांग्रेस जिलाध्यक्ष महावीर मीणा के शपथ ग्रहण समारोह को संबोधित कर रहे थे.

मीणा संगठन सर्जन अभियान के तहत जिलाध्यक्ष चुने गए थे. कार्यक्रम में कांग्रेस नेता गुंजल ने आरोप लगाया कि भाजपा पूरे देश में धर्म के नाम पर विभाजन फैलाने में लगी है, जबकि राहुल गांधी ही वह नेता हैं जो न्याय और समानता की लड़ाई लड़ रहे हैं. बूंदी विधायक हरिमोहन शर्मा ने बीजेपी पर सीधा प्रहार करते हुए कहा कि देश में आज गरीब की सुनवाई नहीं है. योजनाओं में धांधलियां हैं और सरकार जन मुद्दों से मुंह मोड़ चुकी है.

पढ़ें: कांग्रेस ने युवाओं को सौंपी संगठन की कमान, 45 में से 21 जिला अध्यक्ष 50 से कम उम्र के

हिंडोली विधायक अशोक चांदना ने संगठन की एकजुटता पर जोर देते हुए कार्यकर्ताओं से एक-एक वोट जोड़ने की अपील की. पीसीसी प्रभारी प्रतिष्ठा यादव ने घोषणा की कि 14 दिसंबर की दिल्ली महारैली सत्ता के खिलाफ जनआवाज का महाकुंभ बनेगी और बूंदी इसमें अग्रणी भूमिका निभाएगा. कार्यक्रम में 'वोट चोर गद्दी छोड़ो' जैसे नारों से वातावरण गूंजता रहा और नेताओं ने बारी-बारी से भाजपी सरकार पर तीखे हमले किए. इस कार्यक्रम में बूंदी के तीनों विधायक, पूर्व मंत्री, पार्टी के वरिष्ठ नेता और सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद थे.

TAGGED:

CONGRESS LEADER PRAHLAD GUNJAL
MLA HARIMOHAN SHARMA
EX MINISTER ASHOK CHANDNA
संगठन सर्जन अभियान
CONGRESS RALLY IN BUNDI

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.