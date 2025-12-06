ETV Bharat / state

बूंदी में कांग्रेस का शक्ति प्रदर्शन, गुंजल बोले- 'कोटा संभाग में गरीबों को धमकाया जा रहा'

बूंदी: कांग्रेस नेता और कोटा- बूंदी लोकसभा प्रत्याशी रहे प्रहलाद गुंजल ने शनिवार को बूंदी में भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि कोटा संभाग में गरीबों और कांग्रेस समर्थकों को धमकाया जा रहा है, उनकी आजीविका पर दबाव बनाया जा रहा है, लेकिन हम डरने वालों में नहीं. उन्होंने कहा कि वे कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लिए अपने प्राण न्योछावर करने को तैयार हैं. गुंजल शनिवार को नवनियुक्त कांग्रेस जिलाध्यक्ष महावीर मीणा के शपथ ग्रहण समारोह को संबोधित कर रहे थे.

मीणा संगठन सर्जन अभियान के तहत जिलाध्यक्ष चुने गए थे. कार्यक्रम में कांग्रेस नेता गुंजल ने आरोप लगाया कि भाजपा पूरे देश में धर्म के नाम पर विभाजन फैलाने में लगी है, जबकि राहुल गांधी ही वह नेता हैं जो न्याय और समानता की लड़ाई लड़ रहे हैं. बूंदी विधायक हरिमोहन शर्मा ने बीजेपी पर सीधा प्रहार करते हुए कहा कि देश में आज गरीब की सुनवाई नहीं है. योजनाओं में धांधलियां हैं और सरकार जन मुद्दों से मुंह मोड़ चुकी है.