ETV Bharat / state

ग्रेटर नोएडा: किराये पर लेते थे लग्ज़री गाड़ियां, रात के अंधेरे में लिफ्ट देकर बनाते थे शिकार, 5 गिरफ्तार

पुलिस ने आरोपियों के पास से लूटे गए मोबाइल फोन और कैश बरामद किए हैं. अवैध हथियार भी बरामद हुए हैं.

ETV BHARAT
पुलिस की गिरफ्त में 5 आरोपी (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : May 18, 2026 at 8:41 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली/ग्रेटर नोएडा: ग्रेटर नोएडा की सूरजपुर थाना पुलिस ने एक ऐसे शातिर और संगठित गिरोह का पर्दाफाश किया है, जो रात के अंधेरे में चमचमाती लग्जरी गाड़ियों में घूमकर राहगीरों और टैक्सी ड्राइवरों को अपना शिकार बनाता था. पुलिस ने इस गैंग के 5 शातिर लुटेरों को सेक्टर ईटा-1 के पास से गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से भारी मात्रा में लूटे गए मोबाइल फोन, कैश और अवैध हथियार बरामद हुए हैं.

लिफ्ट देकर लूटने वाले गैंग का पर्दाफाश, 5 गिरफ्तार

सूरजपुर पुलिस ने आरोपी अंकित सिंह, दीपान्शु, तरुण ठाकुर, नवाब भाटी उर्फ संदीप भाटी और मोहित राजपूत को गिरफ्तार किया है. पुलिस के मुताबिक इस गैंग ने दिल्ली-एनसीआर और नोएडा में आतंक मचा रखा था. इस गैंग का काम करने का तरीका बेहद चौंकाने वाला था.

डीसीपी सेंट्रल ने बताया कि ये आरोपी वारदात को अंजाम देने के लिए बाकायदा मालिक से किराए पर लग्जरी गाड़ियां जैसे थार और वेन्यू लेते थे. इसके बाद रात के समय सड़कों पर निकल पड़ते थे. रास्ते में जो भी राहगीर लिफ्ट मांगता, उसे ये बड़ी हमदर्दी के साथ अपनी गाड़ी में बैठा लेते थे. लेकिन कुछ दूर जाते ही ये असली रंग दिखाते और राहगीरों के साथ मारपीट कर उनके मोबाइल, कैश और कीमती सामान लूट लेते थे.

किराये पर लेते थे महंगी गाड़ियां

डीसीपी सेन्ट्रल नोएडा शैलेन्द्र कुमार सिंह ने बताया कि यह गिरोह रात में ड्यूटी पर जाने वाले टैक्सी ड्राइवरों को भी निशाना बनाता था. उनकी टैक्सी के आगे जानबूझकर अपनी गाड़ी लहराते थे और जब ड्राइवर विरोध करता, तो उसके साथ मारपीट कर लूटपाट की वारदात को अंजाम देते थे. वारदात के बाद ये चुपचाप किराए की गाड़ी असली मालिक को लौटा देते थे, ताकि पुलिस इन तक न पहुंच सके, इस गिरोह ने 16 मई की सुबह भी सेक्टर ईटा-01 के पास एक ऐसी ही वारदात को अंजाम दिया था. जिसके बाद पुलिस इनकी तलाश कर रही थी.

मुख्य आरोपी पर पहले से ही कई केस दर्ज

डीसीपी सेंट्रल शैलेन्द्र कुमार सिंह ने बताया कि पुलिस ने सटीक इनपुट के आधार पर घेराबंदी करते हुए इन पांचों को धर दबोचा. इनमें से मुख्य आरोपी मोहित राजपूत पर पहले से ही आर्म्स एक्ट और लूट के कई मुकदमे दर्ज हैं, जबकि अन्य आरोपियों का भी पुराना आपराधिक इतिहास है.

ये भी पढ़ें-'ऑपरेशन गैंग बस्ट': एनकाउंटर के बाद दो शातिर गैंगस्टर गिरफ्तार, आपसी गैंगवार पर पुलिस का कड़ा प्रहार

ये भी पढ़ें- दिल्ली पुलिस की बड़ी कार्रवाई: 1000 से अधिक गाड़ियां चोरी कर बेचने वाले अंतरराज्यीय वाहन गिरोह का भंडाफोड़

TAGGED:

SURAJPUR POLICE GREATER NOIDA
ROBBERY BY OFFERING LIFT IN NIGHT
महंगी गाड़ियों में लिफ्ट देकर लूट
ग्रेटर नोएडा की सूरजपुर पुलिस
GREATER NOIDA POLICE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.