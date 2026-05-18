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ग्रेटर नोएडा: किराये पर लेते थे लग्ज़री गाड़ियां, रात के अंधेरे में लिफ्ट देकर बनाते थे शिकार, 5 गिरफ्तार

नई दिल्ली/ग्रेटर नोएडा: ग्रेटर नोएडा की सूरजपुर थाना पुलिस ने एक ऐसे शातिर और संगठित गिरोह का पर्दाफाश किया है, जो रात के अंधेरे में चमचमाती लग्जरी गाड़ियों में घूमकर राहगीरों और टैक्सी ड्राइवरों को अपना शिकार बनाता था. पुलिस ने इस गैंग के 5 शातिर लुटेरों को सेक्टर ईटा-1 के पास से गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से भारी मात्रा में लूटे गए मोबाइल फोन, कैश और अवैध हथियार बरामद हुए हैं.

लिफ्ट देकर लूटने वाले गैंग का पर्दाफाश, 5 गिरफ्तार

सूरजपुर पुलिस ने आरोपी अंकित सिंह, दीपान्शु, तरुण ठाकुर, नवाब भाटी उर्फ संदीप भाटी और मोहित राजपूत को गिरफ्तार किया है. पुलिस के मुताबिक इस गैंग ने दिल्ली-एनसीआर और नोएडा में आतंक मचा रखा था. इस गैंग का काम करने का तरीका बेहद चौंकाने वाला था.

डीसीपी सेंट्रल ने बताया कि ये आरोपी वारदात को अंजाम देने के लिए बाकायदा मालिक से किराए पर लग्जरी गाड़ियां जैसे थार और वेन्यू लेते थे. इसके बाद रात के समय सड़कों पर निकल पड़ते थे. रास्ते में जो भी राहगीर लिफ्ट मांगता, उसे ये बड़ी हमदर्दी के साथ अपनी गाड़ी में बैठा लेते थे. लेकिन कुछ दूर जाते ही ये असली रंग दिखाते और राहगीरों के साथ मारपीट कर उनके मोबाइल, कैश और कीमती सामान लूट लेते थे.

किराये पर लेते थे महंगी गाड़ियां