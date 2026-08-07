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सुप्रीम कोर्ट की कमेटी ने अलवर में जानी अरावली की सीमा और संरक्षण पर जनता की राय, अब गांव-गांव घूमेंगे

हाईपावर कमेटी ने कहा कि जरूरी हुआ तो सुप्रीम कोर्ट से रिपोर्ट सौंपने की तारीख बढ़ाने का करेंगे आग्रह.

Committee members discussing
चर्चा करते कमेटी सदस्य (ETV Bharat Alwar)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 7, 2026 at 7:34 PM IST

4 Min Read
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अलवर: अरावली पर्वतमाला की सीमा तय करने व संरक्षण से जुड़े मुद्दों पर सुप्रीम कोर्ट से गठित हाई पावर कमेटी शुक्रवार को एक दिवसीय दौरे पर अलवर आई. कमेटी सदस्यों ने यहां सर्किट हाउस में जनसंवाद किया. पर्यावरणविद, माइनिंग होल्डर एवं ग्रामीणों की बातें सुनी.कमेटी अभी गांवों में अरावली की स्थिति का आंकलन करेगी तथा लोगों के विचार सुनेगी. अभी समिति का कार्य पूरा नहीं हुआ. जरूरत होगी तो सुप्रीम कोर्ट से कमेटी रिपोर्ट सौंपने के समय को आगे बढ़ाने का आग्रह करेगी.

हाईपावर कमेटी की चेयरपर्सन कंचन देवी ने बताया कि कमेटी अलवर के बाद अजमेर व उदयपुर जिलों में भी लोगों से अरावली पर संवाद करेगी. कमेटी अलवर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा कर अरावली की स्थिति देखेगी और वहां यदि ग्रामीण मौजूद होंगे तो विचार सुनेगी. इसके बाद कमेटी रिपोर्ट तैयार कर सु्प्रीम कोर्ट को सौंपेगी. कमेटी सदस्य सुभाष आशुतोष ने बताया कि अरावली पर्वतमाला प्रदेश के चार जिलों में फैली है. सुप्रीम कोर्ट का कमेटी गठित करने का उद्देश्य है कि यह अरावली को लेकर व्यापक समीक्षा कर सके. सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी को 31 अगस्त का समय दिया है. इसके लिए कमेटी अलवर व विभिन्न जगहों पर जाकर अरावली को लेकर लोगों का पक्ष जानेगी और तथ्य जुटाएगी.

यह बोले समिति पदाधिकारी. (ETV Bharat Alwar)

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पांच राज्यों के 64 जिलों में अरावली: पर्यावरणविद नीलम आहलूवालिया ने कमेटी से कहा कि बार—बार अरावली को परिभाषित करने की बात आ रही है. आज अरावली को संरक्षित करने की जरूरत है. अभी यह स्पष्ट नहीं है कि कितनी अरावली खत्म हो गई है. जब तक यह पता नहीं लगेगा कि अरावली को कितना नुकसान पहुंचा है, तब तक उसकी क्षमता का पता लगाना संभव नहीं है. अरावली जितना जमीन के ऊपर है, उतनी ही जमीन के नीचे. आहलूवालिया ने कहा कि पांच राज्यों के 64 जिलों में अरावली है. कमेटी को हर जिले में जाकर अरावली की असली स्थिति जानने और लोगों से बात करने की जरूरत है. ऐसा नहीं होगा तो अरावली की परिभाषा पूरी तरह तय करना संभव नहीं है.

गांवों में सुने समस्याएं: सामाजिक कार्यकर्ता कैलाश मीणा ने कहा कि कमेटी समस्या वाले गांवों में जाकर लोगों की समस्याएं सुने. अरावली क्षरण से नदियां सूख गई. पानी नहीं बचा है. उन्होंने खनन लॉबी पर पर्यावरण को खतरा पैदा करने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि माइनिंग के चलते लोग सिलिकोसिस जैसे गंभीर रोग से पीड़ित होकर जीवन के लिए संघर्ष कर रहे हैं. अवैध खनन के चलते जंगल नष्ट हो रहे हैं.

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कोरोना में बचाया: पर्यावरणविद लोकेश खंडेलवाल ने कहा, अरावली को व्यक्ति ने नहीं बनाया तो उसे नष्ट करने का अधिकार उन्हें किसने दिया. प्रकृति बचेगी तभी मनुष्य जिंदा रह सकेगा. अरावली बचेगी तो सभी सुरक्षित रहेंगे. कोरोना में अरावली की हरियाली व जंगलों ने ही लोगों को आक्सीजन दिया. कोटपूतली—बहरोड़ जिले की युवती ने कहा कि कस्तूरबा गांधी स्कूल के पास ब्लास्टिंग से गांव में न पीने को पानी बचा है और न ही पशुओं के लिए चारा.

खनन व्यवसायी व ग्रामीण उलझे: जनसंवाद के दौरान सरिस्का के आसपास गांवों के कुछ लोग एवं खनन व्यवसायी आपस में उलझ गए. मामला बढ़ता देख पुलिसकर्मियों ने मोर्चा संभाला और दोनों पक्षों के बीच आकर खड़े हो गए. इससे दोनों पक्ष पास नहीं आ सके. ग्रामीणों का आरोप था कि अरावली की परिभाषा में बदलाव खनन माफिया को लाभ पहुंचाने को किया जा रहा है, जबकि खनन कार्य से जुड़े लोगों का कहना था, विकास कार्यों के लिए मिनरल्स जरूरी है. सरकार को अवैध खनन रोकना चाहिए, लेकिन वैध खनन पर अंकुश नहीं लगाना चाहिए. वैध खनन से पर्यावरण को ज्यादा नुकसान नहीं होता. खनन कार्य से जुड़े लोगों ने कहा कि केवल एक प्रतिशत अरावली क्षेत्र में ही खनन हो रहा है.

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असमंजस में लोग: अलवर के सर्किट हाउस में कमेटी के दौरे को लेकर जनसंवाद अरावली की सीमा तय करने और संरक्षण को लेकर रखा गया था, लेकिन ज्यादातर लोग सरिस्का के सीटीएच पर विचार जताते रहे. कुछ लोगों ने वक्ताओं को अरावली पर बोलने की याद भी दिलाई.

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