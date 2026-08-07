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सुप्रीम कोर्ट की कमेटी ने अलवर में जानी अरावली की सीमा और संरक्षण पर जनता की राय, अब गांव-गांव घूमेंगे

अलवर: अरावली पर्वतमाला की सीमा तय करने व संरक्षण से जुड़े मुद्दों पर सुप्रीम कोर्ट से गठित हाई पावर कमेटी शुक्रवार को एक दिवसीय दौरे पर अलवर आई. कमेटी सदस्यों ने यहां सर्किट हाउस में जनसंवाद किया. पर्यावरणविद, माइनिंग होल्डर एवं ग्रामीणों की बातें सुनी.कमेटी अभी गांवों में अरावली की स्थिति का आंकलन करेगी तथा लोगों के विचार सुनेगी. अभी समिति का कार्य पूरा नहीं हुआ. जरूरत होगी तो सुप्रीम कोर्ट से कमेटी रिपोर्ट सौंपने के समय को आगे बढ़ाने का आग्रह करेगी.

हाईपावर कमेटी की चेयरपर्सन कंचन देवी ने बताया कि कमेटी अलवर के बाद अजमेर व उदयपुर जिलों में भी लोगों से अरावली पर संवाद करेगी. कमेटी अलवर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा कर अरावली की स्थिति देखेगी और वहां यदि ग्रामीण मौजूद होंगे तो विचार सुनेगी. इसके बाद कमेटी रिपोर्ट तैयार कर सु्प्रीम कोर्ट को सौंपेगी. कमेटी सदस्य सुभाष आशुतोष ने बताया कि अरावली पर्वतमाला प्रदेश के चार जिलों में फैली है. सुप्रीम कोर्ट का कमेटी गठित करने का उद्देश्य है कि यह अरावली को लेकर व्यापक समीक्षा कर सके. सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी को 31 अगस्त का समय दिया है. इसके लिए कमेटी अलवर व विभिन्न जगहों पर जाकर अरावली को लेकर लोगों का पक्ष जानेगी और तथ्य जुटाएगी.

यह बोले समिति पदाधिकारी. (ETV Bharat Alwar)

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पांच राज्यों के 64 जिलों में अरावली: पर्यावरणविद नीलम आहलूवालिया ने कमेटी से कहा कि बार—बार अरावली को परिभाषित करने की बात आ रही है. आज अरावली को संरक्षित करने की जरूरत है. अभी यह स्पष्ट नहीं है कि कितनी अरावली खत्म हो गई है. जब तक यह पता नहीं लगेगा कि अरावली को कितना नुकसान पहुंचा है, तब तक उसकी क्षमता का पता लगाना संभव नहीं है. अरावली जितना जमीन के ऊपर है, उतनी ही जमीन के नीचे. आहलूवालिया ने कहा कि पांच राज्यों के 64 जिलों में अरावली है. कमेटी को हर जिले में जाकर अरावली की असली स्थिति जानने और लोगों से बात करने की जरूरत है. ऐसा नहीं होगा तो अरावली की परिभाषा पूरी तरह तय करना संभव नहीं है.

गांवों में सुने समस्याएं: सामाजिक कार्यकर्ता कैलाश मीणा ने कहा कि कमेटी समस्या वाले गांवों में जाकर लोगों की समस्याएं सुने. अरावली क्षरण से नदियां सूख गई. पानी नहीं बचा है. उन्होंने खनन लॉबी पर पर्यावरण को खतरा पैदा करने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि माइनिंग के चलते लोग सिलिकोसिस जैसे गंभीर रोग से पीड़ित होकर जीवन के लिए संघर्ष कर रहे हैं. अवैध खनन के चलते जंगल नष्ट हो रहे हैं.