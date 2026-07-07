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आरसीए चुनाव की राह साफ, सुप्रीम कोर्ट का दखल से इनकार...हाईकोर्ट ने माता-पिता को नहीं, रिश्तेदार आईपीएस को सौंपी बच्चे की कस्टडी

याचिकाकर्ताओं की आरसीए के नाम से याचिका शीर्ष कोर्ट में खारिज. हाईकोर्ट में बच्चे की अभिरक्षा के लिए जैविक माता-पिता की अर्जी खारिज.

Supreme Court, New Delhi
सुप्रीम कोर्ट, नई दिल्ली (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 7, 2026 at 8:39 PM IST

6 Min Read
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जयपुर: सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन (RCA) के चुनाव कराने की समय सीमा तय करते हुए प्रशासक नियुक्त करने के संबंध में हाईकोर्ट के आदेश में दखल से इनकार कर दिया. वहीं याचिका वापस लेने पर सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी. जस्टिस केवी विश्वनाथन और जस्टिस आलोक आराधे की खंडपीठ ने यह आदेश आरसीए की एडहॉक कमेटी के सदस्य रहे कुछ लोगों की आरसीए के नाम से दायर याचिका पर दिए. उधर, राजस्थान हाईकोर्ट ने पांच साल के बच्चे की अभिरक्षा से जुड़े मामले में उसके जैविक माता-पिता की दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका खारिज कर दी . वहीं अन्य मामले में राजस्थान हाईकोर्ट ने जेडीए को सोडाला से गुर्जर की थड़ी तक न्यू सांगानेर रोड का सर्वे कराने के आदेश दिए.

आरसीए के नाम पर याचिका खारिज: राज्य सरकार और आरसीए के प्रशासक आईएएस भास्कर ए सावंत की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता शिवमंगल शर्मा ने सुनवाई के दौरान अदालत को बताया कि याचिकाकर्ताओं को आरसीए के नाम से याचिका दायर करने का अधिकार नहीं है. हाईकोर्ट के आदेश की पालना में एडहॉक कमेटी निलंबित हो चुकी है. प्रशासक ने पूर्व में ही आरसीए का संपूर्ण प्रभार संभाल लिया है. ऐसे में आरसीए के नाम से दायर याचिका को प्रशासक की ओर से या उनके निर्देश पर दायर याचिका नहीं माना जा सकता. अदालत के सवाल खड़े करने पर याचिकाकर्ताओं ने याचिका वापस लेने की अनुमति मांगी, जिसे स्वीकार करते हुए खंडपीठ ने याचिका खारिज कर दी.

पढ़ें: ढाई साल में RCA की सत्ता अलग-अलग हाथों में गई, एडहॉक कमेटी ने चलाई क्रिकेट, कोर्ट के एक फैसले ने चुनाव का रास्ता साफ किया

यह था मामला: हाईकोर्ट ने एक जुलाई को राजीव प्रताप सिंह की जनहित याचिका पर आदेश जारी कर आरसीए की एडहॉक कमेटी को निलंबित कर दिया था. इसके साथ ही अदालत ने आईएएस भास्कर ए सावंत को एसोसिएशन का प्रशासक नियुक्त करते हुए तीन माह में आरसीए चुनाव कराने के निर्देश दिए. साथ ही 29 जुलाई को चुनाव कार्यक्रम हाईकोर्ट में पेश करने को कहा था.

पांच साल के बच्चे की अभिरक्षा मांगी: उधर, राजस्थान हाईकोर्ट की जस्टिस इन्द्रजीत सिंह और जस्टिस भुवन गोयल की खंडपीठ ने पांच साल के बच्चे की अभिरक्षा से जुड़े मामले में उसके जैविक माता-पिता की दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका खारिज कर दी. डबल बेंच ने यह आदेश साक्षी गुप्ता और सिद्धार्थ गुप्ता की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका को खारिज करते हुए दिए.याचिका में आईपीएस मनीष अग्रवाल पर अपने साले के बच्चे को अवैध रूप से रखने का आरोप लगाया गया था.

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आईपीएस को सौंपा बच्चा: अदालत ने आदेश में कहा कि याचिकाकर्ताओं ने अपने बच्चे को स्वेच्छा से आईपीएस मनीष अग्रवाल और उसकी पत्नी को सौंपा था. उसे गोद लेने का प्रश्न याचिका में तय नहीं किया जा सकता. इसे सिविल कोर्ट में ही तय किया जा सकता है. ऐसे में फिलहाल बच्चे का कल्याण आईपीएस के पास ही रखने में है. याचिका में कहा गया कि आईपीएस मनीष अग्रवाल की पत्नी शमिष्ठा गुप्ता याचिकाकर्ता सिद्धार्थ की बहन है और आईवीएफ उपचार ले रही है. कुछ मनोवैज्ञानिकों ने शमिष्ठा को नाबालिग बच्चे के साथ रहने की सलाह दी थी, ताकि आईवीएफ उपचार के दौरान उसकी मानसिक स्थिति बेहतर रहे. ऐसे में याचिकाकर्ताओं ने अपने करीब पांच साल के बेटे को इनके पास छोड़ा था.

20 दिन के लिए, गोद ले लिया: याचिका में कहा गया कि उन्होंने बीस दिन के लिए बच्चे को उनके पास भेजा था, लेकिन उन्होंने गैरकानूनी रूप से बच्चे को अपने पास रख लिया. याचिकाकर्ता बच्चे के जैविक अभिभावक हैं. बच्चा पांच साल की उम्र से कम होने के कारण उन्हें उसकी अभिरक्षा का अधिकार है. इसका विरोध करते हुए आईपीएस की ओर से अधिवक्ता एसएस होरा ने कहा, याचिकाकर्ताओं ने स्वेच्छा से बच्चे को गोद दिया था. याचिकाकर्ता ने 8 मई 2025 को आगरा में समस्त औपचारिता पूरी कर बच्चे को गोद दिया था. तब से बच्चा उनके पास है. उसे शहर के प्रतिष्ठित निजी स्कूल में यूकेजी में पढ़ाया जा रहा है. आईपीएस होने के चलते वह उसकी देखभाल करने में सक्षम है. इस पर अदालत ने बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका खारिज कर दी.

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जेडीए को सर्वे का आदेश: इस बीच राजस्थान हाईकोर्ट के जस्टिस इन्द्रजीत सिंह व जस्टिस भुवन गोयल की खंडपीठ ने जेडीए को सोडाला से गुर्जर की थड़ी तक न्यू सांगानेर रोड का सर्वे कराने के आदेश दिए. अदालत ने जेडीए सचिव को दो सप्ताह में शपथ पत्र पेश कर हाईकोर्ट को अवगत कराने को कहा है. यह आदेश एससी रावत व अन्य की जनहित याचिका पर दिए. याचिका में अधिवक्ता जीके जोशी ने बताया कि जयपुर के मास्टर प्लान में सोडाला से गुर्जर की थड़ी तक की सड़क 100 फीट चौड़ी है. यहां से विश्वा नगर तीस फीट चौड़ी रोड से जुड़ा है. मौजूदा समय में अतिक्रमण व अवैध पार्किंग के चलते इस रोड की चौड़ाई घटकर बीस फीट रह गई. इससे कॉलोनी से न्यू सांगानेर रोड तक जाने में आमजन व वाहन चालकों को परेशानी हो रही है. कॉलोनी में हॉस्टल सहित अन्य व्यावसायिक गतिविधियां चल रही हैं. सोडाला से गुर्जर की थड़ी तक न्यू सांगानेर रोड की चौड़ाई भी 100 मीटर से सिमटकर कम हो गई. इस पर खंडपीठ ने जेडीए को मौके पर सर्वे कराने को कहा.

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