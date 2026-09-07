सुप्रीम कोर्ट ने जिंदा बम प्रकरण में उम्रकैद की सजा काट रहे अभियुक्त को रिहा करने से किया इनकार
अदालत ने कहा कि यह गंभीर मामला है और इससे सामान्य जमानत के मामले की तरह नहीं देखा जा सकता.
Published : September 7, 2026 at 7:37 PM IST
जयपुरः सुप्रीम कोर्ट ने जयपुर में साल 2008 में हुए सिलसिलेवार बम धमाकों के दौरान जिंदा मिले बम के मामले में आजीवन कारावास की सजा भुगत रहे अभियुक्त मोहम्मद सरवर आजमी को रिहा करने से इनकार कर दिया है. जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस प्रसन्ना वी. पराले की खंडपीठ ने यह आदेश सरवर आजमी की ओर से दायर सजा सस्पेंड के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए दिए. अदालत ने कहा कि यह गंभीर मामला है और इससे सामान्य जमानत के मामले की तरह नहीं देखा जा सकता.
प्रार्थना पत्र में अभियुक्त की ओर से कहा गया कि घटना के दिन हुए आठ बम बमाकों में कई लोग मारे गए और कई घायल हुए थे. इसके अलावा एक बम जिंदा मिला था. वह ब्लास्ट हुए बम बमाकों को लेकर चले आठ मामलों में हाईकोर्ट से पहले ही बरी हो चुका है. सभी नौ बम एक ही साजिश का हिस्सा थे, इसलिए यदि उसे आठ मामलों में निर्दोष पाया गया है, तो इस जिंदा बम के मामले में उसे जेल में नहीं रखा जा सकता. प्रार्थना पत्र में यह भी कहा गया कि उसे मामले में घटना के 12 साल बाद गिरफ्तार किया गया और यह करीब पन्द्रह साल जेल में बिता चुका है, इसलिए उसे रिहा किया जाए.
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इसका विरोध करते हुए राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता शिवमंगल शर्मा ने अदालत को बताया कि जिंदा बम का मामला आठ अन्य मामलों में पूरी तरह अलग है. जिस साइकिल का उपयोग बम ले जाने के लिए किया गया था, उसे बेचने वाले विक्रेता ने सरवर आजमी को बतौर खरीदार के तौर पर पहचाना है. इस साक्ष्य को पहले के मामलों में हाईकोर्ट ने खारिज नहीं किया था. वहीं, आठ मामलों में बरी करने के फैसले के खिलाफ भी राज्य सरकार की अपील सुप्रीम कोर्ट में लंबित है. एएजी ने कहा कि देरी से गिरफ्तारी का मतलब यह नहीं है कि मामला फर्जी है, इसलिए आरोपी की सजा को स्थगित नहीं किया जाए.
यह है मामलाः 13 मई 2008 को शहर में एक के बाद एक आठ जगह ब्लास्ट हुए थे. वहीं, चांदपोल हनुमान मंदिर के पास एक बम जिंदा मिला था. विशेष अदालत की ओर से मिली फांसी की सजा को हाईकोर्ट ने मार्च, 2023 में रद्द कर सरवर आजमी सहित अन्य आरोपियों को बरी किया था. वहीं, विशेष अदालत के फैसले के करीब आठ माह बाद अभियोजन पक्ष ने जिंदा बम को लेकर आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र पेश किया था. इसमें फैसला देते हुए अदालत ने 8 अप्रैल, 2025 को शाहबाज हुसैन, मोहम्मद सैफ, सैफुर्रहमान और सरवर आजमी को उम्रकैद की सजा सुनाई थी.