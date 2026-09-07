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सुप्रीम कोर्ट ने जिंदा बम प्रकरण में उम्रकैद की सजा काट रहे अभियुक्त को रिहा करने से किया इनकार

सुप्रीम कोर्ट. ( ANI )

जयपुरः सुप्रीम कोर्ट ने जयपुर में साल 2008 में हुए सिलसिलेवार बम धमाकों के दौरान जिंदा मिले बम के मामले में आजीवन कारावास की सजा भुगत रहे अभियुक्त मोहम्मद सरवर आजमी को रिहा करने से इनकार कर दिया है. जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस प्रसन्ना वी. पराले की खंडपीठ ने यह आदेश सरवर आजमी की ओर से दायर सजा सस्पेंड के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए दिए. अदालत ने कहा कि यह गंभीर मामला है और इससे सामान्य जमानत के मामले की तरह नहीं देखा जा सकता. प्रार्थना पत्र में अभियुक्त की ओर से कहा गया कि घटना के दिन हुए आठ बम बमाकों में कई लोग मारे गए और कई घायल हुए थे. इसके अलावा एक बम जिंदा मिला था. वह ब्लास्ट हुए बम बमाकों को लेकर चले आठ मामलों में हाईकोर्ट से पहले ही बरी हो चुका है. सभी नौ बम एक ही साजिश का हिस्सा थे, इसलिए यदि उसे आठ मामलों में निर्दोष पाया गया है, तो इस जिंदा बम के मामले में उसे जेल में नहीं रखा जा सकता. प्रार्थना पत्र में यह भी कहा गया कि उसे मामले में घटना के 12 साल बाद गिरफ्तार किया गया और यह करीब पन्द्रह साल जेल में बिता चुका है, इसलिए उसे रिहा किया जाए. पढ़ेंः जिंदा बम केस प्रकरण में मिली सजा को चुनौती, हाईकोर्ट ने रिकॉर्ड किया तलब