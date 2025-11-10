फलोदी सड़क हादसे पर सुप्रीम कोर्ट ने लिया प्रसंज्ञान, ढाबों सहित अन्य निर्माण की मांगी जानकारी
फलोदी में हुए सड़क हादसे पर सुप्रीम कोर्ट स्वप्रेरित प्रसंज्ञान लिया, और NHAI को दो हफ्ते में रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा है.
जयपुर: सुप्रीम कोर्ट ने दो नवंबर को फलोदी में हुए भीषण सड़क दुर्घटना को लेकर स्वप्रेरणा से प्रसंज्ञान लिया है. इसके साथ ही अदालत ने NHAI से दो सप्ताह में विस्तृत रिपोर्ट पेश करने को कहा है. अदालत ने एनएचएआई को प्रदेश के राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित ढाबों सहित अन्य निर्माणों की संख्या और स्थिति का ब्यौरा भी पेश करने को कहा है. वहीं, अदालत ने रोड के हालात की रिपोर्ट भी मांगी है.
अदालत ने मामले में सहयोग के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता एएस नाडकर्णी को न्याय मित्र बनाया है. इसके अलावा प्रदेश के मुख्य सचिव को भी पक्षकार बनाने के लिए कहा गया है. जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस विजय विश्नोई की खंडपीठ ने यह आदेश प्रकरण में स्वप्रेरित प्रसंज्ञान लेते हुए दिए. सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता शिवमंगल शर्मा पेश हुए. उन्होंने अदालत को आश्वस्त किया कि प्रकरण में राज्य सरकार की ओर से पूरा सहयोग किया जाएगा. इस पर अदालत ने NHAI को दिशा-निर्देश देते हुए मामले में की सुनवाई दो सप्ताह के लिए टाल दी.
हादसे में 15 लोगों की मौत हुई थी: दो नवंबर को राजस्थान के फलोदी में एक टेंपो ट्रैवलर ने भारतमाला हाईवे पर एक ढाबे के सामने खड़े ट्रक को पीछे से टक्कर मार दी थी. इस दर्दनाक हादसे में 15 तीर्थयात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई थी और तीन लोग घायल हुए थे. सभी तीर्थयात्री जोधपुर से बीकानेर के कोलायत मंदिर दर्शन के लिए गए थे. प्रदेश में बीते दिनों हुए रोड हादसों को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट भी स्वप्रेरणा से प्रसंज्ञान लेकर प्रशासन और एनएचएआई को कई बिंदुओं पर दिशा-निर्देश जारी कर चुका है.
