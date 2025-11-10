ETV Bharat / state

फलोदी सड़क हादसे पर सुप्रीम कोर्ट ने लिया प्रसंज्ञान, ढाबों सहित अन्य निर्माण की मांगी जानकारी

जयपुर: सुप्रीम कोर्ट ने दो नवंबर को फलोदी में हुए भीषण सड़क दुर्घटना को लेकर स्वप्रेरणा से प्रसंज्ञान लिया है. इसके साथ ही अदालत ने NHAI से दो सप्ताह में विस्तृत रिपोर्ट पेश करने को कहा है. अदालत ने एनएचएआई को प्रदेश के राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित ढाबों सहित अन्य निर्माणों की संख्या और स्थिति का ब्यौरा भी पेश करने को कहा है. वहीं, अदालत ने रोड के हालात की रिपोर्ट भी मांगी है.

अदालत ने मामले में सहयोग के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता एएस नाडकर्णी को न्याय मित्र बनाया है. इसके अलावा प्रदेश के मुख्य सचिव को भी पक्षकार बनाने के लिए कहा गया है. जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस विजय विश्नोई की खंडपीठ ने यह आदेश प्रकरण में स्वप्रेरित प्रसंज्ञान लेते हुए दिए. सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता शिवमंगल शर्मा पेश हुए. उन्होंने अदालत को आश्वस्त किया कि प्रकरण में राज्य सरकार की ओर से पूरा सहयोग किया जाएगा. इस पर अदालत ने NHAI को दिशा-निर्देश देते हुए मामले में की सुनवाई दो सप्ताह के लिए टाल दी.

इसे भी पढ़ें- फलोदी हादसा : भारतमाला एक्सप्रेस-वे पर अवैध ढाबे बंद, हटाने के निर्देश